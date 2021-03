Santiago Cafiero: "Nuestra fuerza política representa a los que trabajan y no a los que especulan"

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, encabezó este mediodía junto al ministro del Interior, Eduardo de Pedro y los gobernadores de Corrientes, Gustavo Valdés y de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, y el secretario de Energía, Darío Martínez, el comienzo del hormigonado de la obra binacional de la central hidroeléctrica Yacyretá, en el brazo Aña Cuá, en la ciudad correntina de Ituzaingó. Del acto llevado a cabo en la Entidad Binacional que componen Argentina y Paraguay, participaron además, el director ejecutivo de Yacyretá por Argentina, Ignacio Barrios Arrechea; el director por la República del Paraguay, Nicanor Duarte Frutos y el embajador argentino en Paraguay, Oscar Domingo Peppo, junto a autoridades nacionales y provinciales. La construcción de esta nueva central es el emprendimiento binacional más grande de la región y la obra pública en ejecución más grande de la Argentina en la actualidad. En ella trabajan 400 profesionales contratados de manera directa, de Argentina, Paraguay, Brasil, Venezuela, Italia y Japón y los operarios son mayoritariamente de las provincias de Misiones y Corrientes (Argentina) y Misiones (Paraguay).

El jefe de Gabinete manifestó en ese sentido que “hoy vemos las obras, vemos la materialidad, de cómo un proyecto pasa de un escritorio al territorio, y tenemos el privilegio de estar presentes en este momento histórico”.

Además destacó: “El presidente Alberto Fernández, junto a la vicepresidenta Cristina Kirchner, se comprometieron con los argentinos a abandonar el modelo de especulación financiera que había en nuestro país, un modelo con el que este tipo de proyectos no tenían lugar. Ese modelo no tenía una mirada sobre la equidad territorial, ni sobre el desarrollo de las provincias de nuestro país, sólo miraba la especulación dejando la producción y el empleo.” Cafiero puntualizó que “nuestra fuerza política tiene como eje la representación de los que trabajan y los que producen, no de los que especulan”.

“Nosotros no creemos que la sociedad se realiza solamente a partir del Estado, y tampoco creemos que el mercado es el que resuelve todas las asimetrías que se generan. Nosotros creemos en los acuerdos entre el sector público y el sector privado. Ninguna sociedad se realiza en los extremos”, aseveró el ministro coordinador.

La obra en detalle

Las obras civiles para la ampliación de la Represa Hidroeléctrica Yacyretá, con la maquinización del vertedero Aña Cuá, iniciaron en junio de 2020. Están a cargo del consorcio integrado por las empresas Astaldi, Rovella-Carranza y Tecnoedil con gerenciamientos a cargo de los Estados miembros de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

Contempla una extensión de 25 km de largo por 2 km de ancho en el río Paraná para incorporar tres turbinas tipo Kaplan y la construcción de una nueva central hidroeléctrica que aumentarán un 10% (270 megavatios hora) la generación y potencia que la EBY le aporta al sistema eléctrico nacional. Esta obra para el aprovechamiento hidroeléctrico del vertedero Aña Cuá tienen un plazo de ejecución de cuatro años (50 meses), promoverá 800 nuevos empleos directos y más de 2.500 puestos de trabajo indirectos; dinamizando las economías de las ciudades de Ituzaingó (Corrientes) y Ayolas (Paraguay) en ambas márgenes del río. Al final del mes de marzo se avanzó en toda el área de 49.276 Mts2 de superficie y 45 Mts. de profundidad a ser intervenidas con excavación a través de voladuras controladas que iniciaron el 28/01 y continuarán en paralelo a los trabajos de hormigonado: el 73% del suelo a ser retirado es roca que será reutilizada en la obra. El suelo rocoso producido con las voladuras y las excavaciones, previo paso por la planta trituradora de piedras, comenzará a ser reutilizado en la construcción de la misma Central Hidroeléctrica a partir de la etapa de hormigonado que está iniciando. La planta de hormigón (secundaria) que comenzó a proveer material a la obra tiene una capacidad para producir 80 Mts.3 de pastón de hormigón por hora. En toda la represa se colarán 286.000 Mts.3 de hormigón, se utilizarán 90.000 toneladas de cemento y 12.000 toneladas de hierro en barras.

Se inicia con el hormigonado de los pilotes que sostendrán la futura nave central y las tareas de hormigonado tienen un plazo de ejecución de 30 meses. La nueva Central Hidroeléctrica se construye al lado del vertedero de Aña Cuá y utilizará el agua acumulada en el lago de Yacyretá, la misma agua que se utilizará para la generación de energía en la central principal. Es decir, que no hay mayor impacto ambiental para la generación de más energía renovable.