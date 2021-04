A partir de una iniciativa de la presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck, y del edil Fabrizio Fiatti, de Creo, ayer se realizó un acto de reconocimiento a la película Un encuentro con Malvinas, de Fernanda Moreno, en el recinto de sesiones. Estuvieron presentes además las concejalas María Fernanda Gigliani, de Inicitiva Popular, y Susana Rueda, de Rosario Progresista. En el palco de honor, se ubicaron la directora de la película y el presidente del Centro de Ex Combatientes de Rosario, Claudino Chamorro. “Esta es una hermosa producción audiovisual que narra las historias de vida de todos ustedes”, expresó Schmuck al inicio del acto, dirigiéndose a los ex combatientes sentados en las bancas. Además de destacar el trabajo de Moreno en la realización local, Schmuck se refirió al rol protagónico de los veteranos de la Guerra de Malvinas y que trascendió más allá del conflicto bélico. “Ustedes nos contagiaron esto de malvinizar a la sociedad”, reconoció con emoción. En esa línea recordó los izamientos en el mástil mayor del Monumento Nacional a la Bandera que realizaron todos los días en tiempos de pandemia y “cómo multiplicaron su tarea dando de comer a tantas rosarinos y rosarinas”, quienes vieron agravada su situación alimentaria en el último año. Luego de recibir el texto legal, obsequios recordatorios y una bandera ceremonial que se entregó a Chamorro fue el turno de la exposición de la directora de la película. “Es muy significativo para mí porque ellos nos siguen inspirando para que seamos mejores personas. Los admiro profundamente”, dijo Moreno quien prefirió nombrarlos “combatientes” sin el prefijo ex, porque “siguen su combate” a través del servicio social que prestan. Por su parte, Chamorro agradeció a Moreno y "a todos quienes hicieron posible esta distinción". Y agregó: "Los veteranos no somos los mejores pero somos únicos, por lo que pasamos en la guerra y después de la guerra".