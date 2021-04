El patio cervecero

Tras un año sin grandes eventos especiales, de a poco regresan ciclos gastronómicos para aprovechar. Un buen ejemplo es Burgermanía Fest, el festival que reúne a casi 40 hamburgueserías de la Ciudad y el Gran Buenos Aires, todas preparando combos especiales (con bebida y papas) a precio promocional de $400. Esta fiesta es una creación de Leandro Volpe -el famoso @Burgerfacts en Instagram, autor del libro “101 hamburguesas que tenés que probar antes de morir”- junto a Pablo Mileo y Emiliano Cortés, los mismos que están detrás de La Noche de las Birrerías. Y para esta cuarta edición la idea es que ninguno de los combos utilice el tan omnipresente queso cheddar.

Con su aire libre, los enormes patios cerveceros de Lowell’s Biergarten cotizan alto en tiempos de pandemia. Los medallones de carne de esta casa se hacen con un blend de roast beef, tapa de asado y grasa de pella, lo que los hace bien jugosos y sabrosos. Y se cocinan con la técnica americana del smash, es decir de un aplastado sin casi darle forma, lo que permite no sólo una cocción veloz sino especialmente una costra crocante y una textura suelta. Para esta edición especial armaron una burger con provoleta, tomate, lechuga y la clásica salsa “mil islas”, un básico de las hamburgueserías en el mundo, no lejano a nuestra conocida salsa golf. Más allá también hay una muy rica Cheesburger o la American Cheeseburger, que arrancan en $450. Y el hit de la casa está peleado entre la Dirty Lover ($600, con panceta ahumada y cheddar fundido en pan de queso) y la BBQ ($600, cheddar, panceta ahumada, aro de cebolla frito, salsa barbacoa y alioli en pan de queso). La carta complementa con una buena selección de wraps y wnsaladas, además de cinco opciones de hamburguesas veganas, mucho más de lo que suelen ofrecer en otros lados. Y el dato que cuida el bolsillo: todos los días de 18 a 20 hay happy hour con descuentos para tragos y entradas.

Como siempre, los combos de Burgermanía Fest se deben comprar por anticipado a través de Passline (www.passline.com/sitio/burgermania) y se pueden disfrutar los días 6, 7 y 8 de abril.



www.lowells.com.ar. El combo anticipado se debe comprar en www.passline.com/sitio/burgermania y es válido del 6 al 8 de abril.



Rápido y bueno

Kevin Bacon es otra de las hamburgueserías que forma parte de esta edición de Burgermanía Fest. “Bajo la consigna de no utilizar cheddar, esta vez optamos por un queso clásico que se consume mucho en la Argentina, la provoleta. Le sumamos una ensaladita criolla y pedacitos de panceta a la carne. Algo así como un mordisco al asado hecho fast food”, anticipa Pato Lescovich. Pato es el creador de Kevin Bacon, un lugar que nació, según lo define él mismo, por su gran adicción personal a la comida rápida. Estudió gastronomía, hizo experiencias en otros emprendimientos en Argentina y en el exterior, incorporó nuevas técnicas y con todo eso dio forma a su proyecto.

Las hamburguesas de Kevin Bacon se distinguen por ser finitas, grasosas, “bien fast food”. Todas salen dobles para potenciar el efecto crocante de cada cara, en un pan brioche con un toque dulzón que contrasta muy bien con el salado de la carne. La de la casa, Kevin Bacon, lleva además cebolla crispy, panceta y cheddar.

Los combos, por fuera de la promoción, cuestan entre $570 y $650. En el menú aparecen varios que homenajean a los clásicos de las grandes cadenas, como la Kevinator, con doble cheddar, doble panceta y alioli, en honor a la Baconator de Wendy’s. O la Big Kevin, doble cheddar, lechuga, pepinillos y aderezo especial de “mil islas”, para recordar al Big Mac.

Durante la pandemia esta hamburgusería hizo un partnership especial con Not Co y se convirtió así en la primera marca argentina en vender estas hamburguesas veganas que logran emular un buen sabor a carne. “El éxito fue impresionante. La Not Kevin fue una de las más vendidas”, cuenta. Otra particularidad para destacar de esta cadena tiene que cer con los acompañamientos, que van más allá de las típicas fritas: hay Mac and Cheese ($250) y, un paso más adelante, las Papas Cheese ($320), con cheddar, sour cream y Mac And Cheese, un festival de almidón y queso para disfrutar hasta el final.

Kevin Bacon Fast Good tiene locales en Palermo (Gorriti 4788, martes a domingo, mediodía y noche) y en Don Torcuato (Av. Ángel T. de Alvear 841, martes a domingo, noche).

En versión familiar

Ahí, en el límite entre los barrios de Colegiales y de Belgrano, la casona de Arredondo se desmarca de las clásicas hamburgueserías que abundan por la ciudad. Casi escondida en una zona más residencial que comercial, conserva los pisos, los techos y las molduras de la estructura original de la casa. El lugar nació como una cervecería con el foco puesto en sumar buena comida, pero terminó transformándose en un restaurante. “Me gusta definirlo como un bar familiar”, dice Tomás González Speciali. Es que, por el barrio y la estética, en su público conviven diferentes perfiles y edades de consumidores.

Entre los distintos platos, las hamburguesas van a la cabeza. Todas vienen en versión simple, doble o triple, con precios que comienzan en $470 y llegan a los $820. “Usamos carne de calidad super premium. Todos los días hacemos los medallones de 120 gramos con un blend de carne de novillo con tres cortes: asado, bife de chorizo y ojo de bife”, enumera Tomás. La edición especial para Burgermanía suma cuatro quesos. “Dos medallones de carne, porque nos parece que así es como más se luce la hamburguesa, y quesos emmental, fontina, azul y brie. Tratamos de resaltar la calidad de los productos y la simpleza”, apunta. El pan de la hamburguesa -como todos los demás panificados de la casa- está a cargo de Franco Kalifon. Y el combo se va a poder complementar con gaseosa, cerveza artesanal o una copa de vino.

Más allá de las burgers, vale la pena pedir su sándwich de milanesa -hecha con bife de chorizo- y también los buñuelos de espinaca, ricos y aptos para compartir como una muy buena entrada. Un dato extra: recientemente abrieron una cafetería de especialidad en el garage, con la particularidad de que tiene horario extendido hasta las 23.30. Una rareza para ese rubro y una gran noticia para los que quieren terminar su comida con un muy buen café. Entre mucha competencia, Arredondo suma otra mirada al sándwich más conocido del mundo.

Arredondo queda en Arredondo 2562. Horario de atención: martes a domingos, de mediodía a medianoche. WhatsApp: 11-3128-1200.