Inevitables

TEATRO

Bergman y Liv

Con el subtitulo de Correspondencia amorosa, esta obra epistolar repasa el vínculo que tuvo a lo largo de cuarenta años el director sueco Ingmar Bergman con Liv Ullmann. Un vínculo de gran profundidad, complejidad y riqueza tanto en lo personal como en lo artístico. Es decir, esta obra trata sobre el amor. Un amor que se transforma en el tiempo. Y habla también de la creación, del teatro, de los actores y actrices, y de aquellas películas que enriquecieron el modo de sentir y de pensar de más de una generación. La dramaturgia es de Lázaro Droznes y la dirección de Leonor Manso, que también interpreta la voz en off. Se trata de un espectáculo presencial con protocolo sanitario y capacidad limitada. Con Ingrid Pelicori y Osmar Nuñez.

Domingo a las 20.30, en el Centro Cultural 25 de Mayo, Av. Triunvirato 4444. Entradas sólo online por Alternativa Teatral: $550 y 450.

La pasión según Teresa...

...Von Hauptbanhof. Una mansión en las montañas, una obra maestra de la literatura universal, un superhéroe bastante particular, su némesis y una tragedia que deviene burlesca, farsa, drama existencial, absurdo o lo que sea. Teresa von Hauptbanhof y su madre la Baronesa Catalina de Aries aguardan en una cabaña en los Alpes la llegada del temible conde Rudolf Ferenczy a quien la joven ha sido prometida. En el interín reciben una inesperada visita que acaso podrá revertir el tremendo y morboso destino que les aguarda. La dramaturgia es de Cristian Palacios y la dirección de Nayla Pose, en una obra que es parte del ciclo Nuestro Teatro del Cervantes y fue grabada sin público para difundirse online. Con Anabella Bacigalupo, Julian Cabrera, Ernesto Claudio, Paloma Contreras, Carlos Defeo y Leonor Manso.

Disponible a través de Cervantes Online.

MÚSICA

Odio

“Me cuesta amar. Amo profundamente a dos, tres o viente personas, pero... ¿Odiar? Odiar me resulta extrañamente sencillo”. Con esta declaración del ficcional Dr. Lee (mezcla de Lee Scratch Perry y Jeffrey Lee Pierce) a modo de epígrafe, Sergio Rotman estrenó este miércoles su segundo disco como solista. Once temas en los que el Fabuloso Cadillac se acerca más que en su anterior opus –el furiosamente dark Rotman (2019) – al sonido de sus otros proyectos personales, como Siempreterno, Sedantes e incluso Cienfuegos. Muy bien acompañado por Mimi Maura (“Diamante”), la batería punk de Fernando Ricciardi (“Cielo azul”) o Ariel Minimal (guitarra en el revelador “Casa”) entre muchos otros de su troupe permanente, también hay lugar para Chivas y Ugo de NormA (“Hannet”) y la guitarra de Florián Fernandez Capello –hijo de Vicentico, y guitarrista actual de Cadillacs– en “Cielo parcialmente nublado”. El mastering corrió por cuenta de otro LFC, Mario Siperman, en su estudio El Loto Azul, y la foto de tapa es de Agustín Duserre.



G_d’s Pee at State’s End!

Esperando el fin del mundo desde su primer disco, hace ya un cuarto de siglo atrás, el colectivo canadiense Godspeed You! Black Emperor no podía perderse este tiempo. En su primer opus discográfico en cuatro años, presentan un trabajo de casi una hora que está principalmente dominado por dos temas de larga duración, que arrancan con el sonido de transmisiones radiales de onda corta, que presentan como la única forma de comunicación ante el apocalipsis. “Compusimos estos temas durante las giras, cuando era un lugar donde se podía estar, y lo grabamos con distancia social y tapabocas, al comienzo de la segunda ola”, explica el grupo en su Bandcamp. “Es sobre todos nosotros esperando el final, una vez que todas las formas de gobierno hayan fallado”. Lo dicho, Godspeed You! Black Emperor en su salsa.

ONLINE

Them

Producida por Lena Waithe, la guionista de Master of None, el próximo viernes desembarca en Amazon Prime Video esta serie de relatos independientes, a la manera de American Horror Story. Es decir, enlazados por el tono terrorífico de sus propuestas. Los primeros episodios, bajo el subtítulo Covenant, encuentran a una familia afroamericana mudándose a un barrio completamente blanco de Los Ángeles. El año es 1953, la sociedad estadounidense está absolutamente segregada, y los vecinos de los recién llegados les hacen saber sin demoras ni remilgos que no son precisamente bienvenidos. Pero ese no será el mayor de los problemas de los Emory: la casita con vallas blancas y árboles perfectamente ordenados es el vórtice invisible de una energía malévola de características sobrenaturales. La historia transcurre en apenas diez días, suficientes para que los eventos más extraordinarios comiencen a ocurrir en el sótano de la casa, incluido un niño bailarín capaz de poner los pelos de punta.

La serpiente

Basado en un caso real en los anales de los homicidios en serie, esta historia producida por la BBC y disponible en Netflix recorre la vida criminal de Charles Sobhraj, un francés de padre indio y madre vietnamita responsable de asesinar al menos a una docena de turistas en el sudeste asiático durante la temporada de verano 1975-1976. Con locaciones reales de Tailandia, los ocho capítulos de la saga –rodados antes y después del inicio de la pandemia de covid-19– vuelven a poner de relieve la fascinación por las mentes criminales más salvajes. “La serpiente”, el apodo que supo ganarse por su crueldad, está interpretado por el franco-argelino Tahar Rahim, el protagonista de la recordada Un profeta.

CINE

Hermosa venganza

Bajo ese derivativo título local se estrena la ópera prima como realizadora de la actriz Emerald Fennell, Promising Young Woman, sorpresivamente nominada a cinco premios Oscar, incluidos Mejor Película, Dirección, Guion y Actriz. Carey Mulligan es Cassandra, una treintañera cuyo trabajo en un café apenas le deja tiempo para su principal actividad y hobby: vengarse de todos aquellos hombres que intentan aprovecharse sexualmente de ella. Las noches de la protagonista comienzan en algún bar o boliche y la simulación de una borrachera que invariablemente termina en una “cita” improvisada. Hay un trauma del pasado, desde luego, el motor de las acciones presentes, pero la historia deriva hacia zonas impensadas cuando Cassandra comienza a enamorarse de un joven que parece estar en las antípodas de sus “víctimas”. El lanzamiento del film en los EE.UU. no estuvo exento de críticas laudatorias y de las otras, aunque la mayoría la entendió como una comedia de horrores sobre la cultura de la violación.

El refugio

Casi una década le llevó al realizador Sean Durkin (recordado por su ópera prima Martha Marcy May Marlene) dirigir su segundo largometraje, el retrato de la desintegración de un matrimonio con el trasfondo del Reino Unido de Margaret Thatcher. Jude Law es Rory O'Hara, un inglés que regresa a su país de origen arrastrando a su esposa estadounidense (notable Carrie Coon) y a sus dos hijos en un intento por llevar al éxito su carrera como especialista en comercio exterior. Estudio de personajes y también de toda una época, Durin mete el bisturí en las pocas luces y muchas sombras de una pareja de nuevos ricos, justo cuando las máscaras comienzan a caer estrepitosamente. Disponible en Amazon Prime Video.

TV

Agente Hamilton

Continuando con su ciclo “Martes nórdicos” y a partir del 6 de abril, la señal Film & Arts comenzará a emitir esta serie basada en las exitosas novelas del escritor sueco Jan Guillou centradas en el espía Carl Hamilton. La trama se dispara cuando una serie de ataques cibernéticos y atentados en Estocolmo hacen que las autoridades pongan la lupa sobre Hamilton, cuyo pasado como miembro de la CIA lo transforma en sospechoso de ser un doble agente. El protagonista deberá no sólo limpiar su buen nombre sino descubrir la identidad de las personas y organizaciones que están detrás de las actividades criminales, que podrían iniciar una nueva Guerra Fría. Fake news, xenofobia y terrorismo en una historia que lleva a Hamilton y a su compañera en el departamento de inteligencia sueco a recorrer varios países del mundo en busca de respuestas. Lejos de las andanzas fantásticas de un James Bond, el espionaje es aquí cosa seria y, fundamentalmente, mucho más realista.

Martes a las 22, por Film & Arts.

El día de mañana

En esta miniserie de apenas seis capítulos, Oriol Pla interpreta a Justo Gil, un joven ambicioso que se muda a la Barcelona de los 60 con sus escasas pertenencias. El éxito no será tarea sencilla, pero el protagonista no cederá en sus esfuerzos. En ese derrotero conocerá a Carme Román, una joven aspirante a actriz con quien iniciará una relación sentimental que durará no pocos años. La descripción de esa ciudad bulliciosa incluye contactos con la resistencia antifranquista, empresarios inescrupulosos, policías corruptos y estudiantes dispuestos a todo con tal de recuperar las libertades de la república. Karra Elejalde interpreta a un comisario con zonas bastante oscuras.

Lunes a las 22, por HBO.