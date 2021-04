Las PASO dividen al macrismo

La participación del jefe de bloque Cristian Ritondo y del intendente de Vicente López, Jorge Macri, en una reunión en Casa Rosada en la que se comenzó a conversar sobre la posibilidad de postergar las PASO generó un vendaval en Juntos por el Cambio. Tras un día entero de desmentidas de que existiera ya un acuerdo (que incluyeron a los dos protagonistas negando en público algo que conversaron en privado), se resolvió que el martes próximo habrá un encuentro de la cúpula de Juntos por el Cambio para fijar una posición común sobre las primarias. Lo curioso es que, dentro del espacio, casi nadie se anima a afirmar que está en desacuerdo en esperar a que pase el invierno antes de hacer las elecciones. Menos en admitir que la negativa a hacerlo sería poner la conveniencia política por sobre la salud de la población. Solo en el sector del ex presidente Mauricio Macri y la presidenta del PRO Patricia Bullrich se muestran reacios a alguna modificación del calendario electoral.

"El Gobierno le pifió en el cómo", señalaban cerca de una de las dirigentes del PRO que estaría dispuesta a conversar una postergación de las PASO. El hecho de que Ritondo y Jorge Macri aparecieran en una foto en la Rosada y luego circulara la versión de que habían mostrado su acuerdo a postergar las PASO fue lo que más ruido generó dentro del espacio opositor, más que la propuesta en sí. En verdad, como informó este diario, lo que se habló allí -de manera informal- fue comenzar una conversación que iba a continuar la semana siguiente en el Congreso. Es decir, nunca se llegó a un acuerdo, simplemente porque era el inicio de una negociación, y no el final.

No obstante, gran parte de Juntos por el Cambio se pasó el día desmintiendo públicamente un acuerdo que nadie había anunciado, mientras en privado llovían los pases de factura hacia los que habían concurrido al encuentro.



Así, por ejemplo, desde la cuenta oficial del PRO en Twitter escribieron en titulo catástrofe: "Desmentimos que haya un acuerdo para posponer las PASO". "Siempre sostuvimos que las reglas del juego no deberían cambiarse durante los años electorales y que éstas sólo pueden debatirse en el ámbito de los partidos y de las representaciones parlamentarias", afirmaron en línea con lo que viene sosteniendo la presidenta del partido, Patricia Bullrich, de línea directa con Macri.

Bullrich, por su parte, aseguró que "como Presidenta del PRO ratifico que el ámbito para discutir un cambio de reglas electorales deben ser los partidos políticos y sus representaciones parlamentarias. Nunca es bueno modificarlas en año electoral. El Gobierno tendió una trampa para buscar dividirnos. No podrán".

Mientras internamente seguían los reproches a quienes cayeron en esa "trampa", el titular de la UCR, Alfredo Cornejo, afirmó que "de ninguna manera hay un acuerdo con el oficialismo sobre la postergación de las elecciones".



Y el de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, consideró: "Desconozco y desmiento principio de acuerdo para la postergación de las PASO y elecciones generales 2021". Luego, en diálogo con la señal IP, indicó que "hasta este momento ni Ritondo ni Jorge Macri se comunicaron con nosotros".

Los castigaron otras figuras que suelen expresar el pensamiento del ala dura del PRO, como la ex secretaria de Lucha contra la Corrupción Laura Alonso, que dijo: "La pandemia no es excusa para cambiar nada. Se votó en 2020 y 2021 en todas partes del mundo". Ya se había expresado en este sentido cuando se conoció el calendario electoral: "No se te ocurra mover un día, Alberto Fernández", tuiteó en ese momento. Es una de las pocas dirigentes del PRO que se anima a decir en público que hay que votar en cualquier condición epidemiológica.

Luego de la catarata de cuestionamientos en público y en privado, salieron Ritondo y Jorge Macri a asegurar que no acordaron nada. El intendente de Vicente López solamente admitió que hubo un "planteo informal". La intendenta de General Arenales, la radical Erica Revilla, afirmó: "No sé que han interpretado los medios o que les ha llegado desde el oficialismo. Pero la verdad es que no se fue a tomar una decisión estructural, partidaria o del futuro de las PASO".

Este fue el estado de ebullición en Juntos por el Cambio. Pero, ¿hay sectores que se oponen a mover un mes las PASO para no movilizar a la población en invierno? En el entorno de Macri, no dijeron ni sí, ni no, ni blanco ni negro. Solo dijeron que el ex presidente considera "prematuro" pronunciarse sobre el tema. Salvo Laura Alonso, nadie se mostró abiertamente en contra.



Ni siquiera Patricia Bullrich -pese a su genérico "no es bueno cambiar las reglas en un año electoral"- aunque en el PRO sospechan que luego del affaire en Casa Rosada puede ser que de un giro y comience a apoyar una posición más extrema para consolidar su electorado.



Del otro lado, nuevamente, Ritondo; el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta; y la ex gobernadora María Eugenia Vidal consideran razonable que las elecciones se posterguen en función de no votar en pleno invierno y con un pico de casos. Buena parte de los gobernadores radicales son de la misma idea (de hecho, algunos son partidarios de directamente eliminar las PASO).



"Hay distintas posiciones en Juntos por el Cambio. Por eso quedamos en conversar y en unificar una posición", decía uno de los habituales participantes de los cónclaves de la cúpula. Se definirá el martes próximo.