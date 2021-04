El pedido de Nicolás Kreplak a los turistas: "Reforcemos al máximo los cuidados"

El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, le pidió este miércoles a los turistas que viajan hacia la Costa Atlántica con motivo del fin de semana largo que "refuercen al máximo" los cuidados. El alerta del funcionario se da en una jornada de récord de casos de coronavirus en territorio bonaerense.

"Es el día con más casos de coronavirus desde que empezó la pandemia y volviendo de Mar Del Plata me encuentro con esta imagen", posteó Kreplak en su cuenta oficial de Twitter junto a un video que registra una hilera de automóviles rumbo a la Costa Atlántica por ruta 2.



El viceministro pidió a los turistas: "¡Por favor! Reforcemos al máximo los cuidados. Los casos escalan a una velocidad nunca vista hasta el momento". "El sistema de salud tiene un límite", advirtió.







Este miércoles se conoció el reporte del Ministerio de Salud, en el cual se registraron 16.056 casos de coronavirus en todo el país, y unos 8063 de ellos son contagios en la provincia de Buenos Aires.



Más temprano Kreplak había afirmado que la situación es "muy preocupante", ante el aumento de casos de coronavirus en el país y la región, pero aclaró que "lo positivo es que estamos vacunando", por lo que aseguró que "vale la pena hacer el esfuerzo de cuidarse".



"Lo venimos advirtiendo, es una situación muy preocupante. Lo que estamos viviendo en la Argentina se está viendo con una semana de anticipación en el resto de los países de la región con una suba exponencial de casos y a gran velocidad", afirmó Kreplak, en diálogo con Radio 10.



"Hay margen, pero es preocupante", reconoció el funcionario de Salud, aunque sostuvo que "es necesario que nos pongamos en la cabeza esta situación" al comparar con octubre o noviembre del año pasado, cuando la cantidad de casos "era administrable".



"Esta situación cambió dramáticamente, ahora vuelve a ser como los meses de junio o julio con el incremento de casos, y hay que pensar mucho en que hay que cuidarse y que las actividades tienen que ser las esenciales. Las que no son indispensables, como las salidas que no son necesarias, no hay que hacerlas", dijo Kreplak.