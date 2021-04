La ministra de Salud Sonia Martorano confirmó al menos un caso de covid positivo con la cepa de Manaos y otro con la denominada cepa del Reino Unido. Un paciente de Rafaela es el portador del virus con la variante genómica detectada en Manos, está aislado al igual que sus contactos y no tiene antecedentes de viaje, por lo que se está realizando la investigación epidemiológica. En cuanto a la variante Reino Unido, el paciente es de Santa Fe capital, también está debidamente aislado y si bien no tiene antecedentes de viajes sí estuvo en contacto con personas que estuvieron en el exterior. "Seguir cuidándose es la respuesta", explicó Martorano, antes de confirmar que los casos aumentaron mucho aunque aún no se refleje en la ocupación hospitalaria.