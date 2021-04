Axel Kicillof: "Ya llevamos aplicadas más de un millón y medio de vacunas"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, destacó hoy que en la provincia ya se han aplicado "más de un millón y medio de vacunas" contra el coronavirus. En el marco de la segunda ola de la pandemia, pidió "ser solidarios" y "reforzar los cuidados".

"En la provincia de Buenos Aires ya llevamos aplicadas más de 1 millón y medio de vacunas", celebró el mandatario. Sin embargo, aclaró que "la pandemia no terminó, por eso mientras avanza el plan de vacunación, tenemos que reforzar los cuidados. Por uno mismo y por los demás. Eso es ser solidarios".

Kicillof compartió en sus redes sociales una publicación de @ArgentinaUnida que informaba que "¡Ya se aplicaron 4.163.858 vacunas y llevamos 5.398.745 dosis distribuidas!".



El avance de la pandemia en Buenos Aires mantiene en alerta a las autoridades provinciales. El viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, advirtió en las últimas horas que el creciente nivel de contagios que se viene registrando plantea la necesidad de "tomar medidas rápidamente". “Estamos viviendo algo muy impresionante porque lo que sucedió en cuatro meses del año pasado ocurrió en cuatro semanas en el verano y ahora se dio en cuatro días”, dijo. "A este ritmo de contagios no sabemos cuál es el máximo al que podremos llegar, pero hemos visto lo que pasa en otros lugares del mundo cuando no se toman medidas a tiempo, ya vimos el colapso de hospitales en otros países limítrofes”, aseveró Kreplak. Precisó que están “estudiando y analizando todo" y que lo hacen con "Nación y Ciudad de Buenos Aires". "Tenemos que articular entre todos, desde las posibilidades más drásticas hasta intermedias pero tenemos que tomar decisiones. Si con esto no alcanza, iremos tomando más medidas”, concluyó.