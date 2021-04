Otra derrota de visitante y lejos de la pelea

Los partidos se suman y Central no logra salir de su instrascendencia cuando juega fuera de casa. Esa imagen inexpresiva que lo acompaña desde hace tiempo, ayer condenó al equipo de Cristian González a perder toda ilusión por colarse en la pelea grande del Grupo A. Central se acordó de intentar jugar en campo rival en el segundo tiempo, una vez que San Lorenzo se puso en ventaja, y no tuvo recursos ni ideas para, al menos, aspirar al empate. Con Vecchio asumiendo el mando del mediocampo no es suficiente para enmendar todas las carencias ofensivas que acusa el equipo del Kily.

Cristian González no encuentra la forma para que Central sea un equipo ambicioso cuando sale de casa. En el caso de ayer, lo que faltó fue profundidad. Solo con las corridas de Torrent, por derecha, el canaya se abría camino en el área de San Lorenzo. Menos claro con la pelota, el local logró inquietar a Broun con las pelotas paradas. Y fue así como se armó un raro partido, con Central mejor que el rival con la pelota pero con San Lorenzo más práctico para pisar al área del adversario.

Las ocasiones de gol para Central en el primer tiempo fueron dos. Una corrida de Torrent que Blanco, al aparecer por el otro lateral, definió alto cuando recibió un centro bajo que cruzó toda el área. Y Marinelli se encontró frente al arco al recibir un pelotazo que sorprendió al fondo azulgrana, pero el delantero demoró en dominar el balón y Devecchi tuvo tiempo para hacerse de la pelota con las manos.

Fotobaires Roja para Vecchio y Blanco en el final de partido.

San Lorenzo tuvo en Braghieri un jugador peligroso para el fondo auriazul en cada pelota detenida. El defensor lo perdió en el área chica con una volea desviada y luego lo tuvo Di Santo, con toque de derecha afuera al pisar el área chica. El delantero local tuvo revancha a los pocos minutos porque en las pelotas que venían por arriba siempre ganaba el local, y generalmente Braghieri. En la segunda oportunidad, Di Santo definió del mismo modo, pero con toque de zurda, y la pelota ingresó por el palo derecho.

Para el segundo tiempo Vecchio pidió la pelota, lo que llevó al canaya a jugar más cerca del arco rival. Pero no por eso aparecían las opciones de gol. Por el contratio, a pesar de que San Lorenzo pasó a tener una postura más conservadora, Oscar Romero exigió a Broun con un zurdazo cruzado, en la más clara, y después el uno canaya la sacó sobre su derecha, cuando fue Elías el que remató prácticamente desde el punto del penal.

Vecchio se esforzó por generar una situación de gol. Sus intentos individuales no le alcanzaron a Central para revertir su mal juego colectivo. Hubo escándalo en el final, el diez y Blanco vieron la roja y Ángel Romero marcó el segundo en la última jugada.

2 San Lorenzo

Devecchi

Peruzzi

Gattoni

Braghieri

Rojas

Palacios

Elías

O. Romero

Á. Romero

Di Santo

Lucas Melano

DT: Diego Dabove

0 Central

Broun

Laso

Ferreyra

Ávila

Torrent

Tanlongo

Villagra

Blanco

Vecchio

Marinelli

Gamba

DT: Cristian González

Goles: PT: 36m Di Santo (SL). ST: 45m Angel Romero (SL)

Cambios: ST: 9m Luciano Ferreyra por Nicolás Ferreyra y Zabala por Tanlongo (C), 19m Troyanski por Di Santo y Rosané por Palacios (SL), 21m Martínez Dupuy por Gamba (C), 33m Cucchi por Marinelli (C) y 44m Sabella por Melano y Ramírez por Elías (SL).

Árbitro: Lucas Comesaña

Cancha: San Lorenzo

Expulsado: ST: 45m Vecchio y Blanco (C).