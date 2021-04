En Salta hay más de 100 microbasurales crónicos

En la ciudad de Salta se mezclan malas costumbres de los vecinos, con falta de condiciones y de información para que quienes deben desechar escombros o restos de mudanzas y desmalezado sepan a dónde acudir para ello.

Según los datos que maneja el municipio junto a la empresa que realiza la recolección de residuos, son más de 100 los microbasurales crónicos que se forman en distintos puntos de la ciudad.

Desde Agrotécnica Fuegina aseguran que acuden periódicamente a levantar todo lo que se tira, pero en apenas unos días se vuelve a acumular. Solo en 2020 realizaron 3.141 recolecciones en los 111 microbasurales existentes. En diciembre, se asistió a 546 de los 554 denunciados.

La empresa encargada de la recolección de residuos pidió a la población más conciencia a la hora de tirar sus desechos, y recordó que, en vez de tirar escombros en las esquinas, se pueden colocar en bolsas “con un peso manipulable por una persona”, y el camión recolector que pasa todos los días los levantará del frente de sus casas. También solicitó que se respeten los horarios de recolección.

En el barrio Castañares, en el norte de la ciudad, un grupo de vecinos cansados de que su calle sea llenada de escombros recurrentemente, decidieron limpiar la zona, parquizarla y plantar árboles sobre la platabanda de la avenida Houssay frente a la escuela Monseñor Mariano Pérez. Y se comprometieron entre todos a vigilar para que nadie más vuelva a usar ese sitio de basurero.

El accionar de tres vecinos, Luis Di Stéfano, Pío Rodríguez y Laura Cristina Reynoso, le cambió la cara al lugar. “Este era un problema que teníamos desde hace años porque lamentablemente la gente que está haciendo construcciones o limpiezas tiene la costumbre de tirar los restos en cualquier lado, en este caso era en la platabanda”, contó Di Stéfano a Salta/12.

El vecino subrayó que el lugar está justo frente a una escuela y en medio de una avenida, “y era peligroso para los niños que van a la escuela porque no podían pararse en la platabanda y quedaban sobre la calle”. “A veces los autos por evitar un basural terminaban haciendo maniobras peligrosas, porque salía a la calle y llegaba casi a la mitad”, añadió.

Explicó que por eso tras una de las limpiezas de Agrotécnica decidieron ir a terminar de limpiar “y hablamos a otra vecina (Laura Reynoso) para que nos donara unos arbolitos que ocuparan ese espacio”. Allí plantaron dos ceibos y los demarcaron con piedras para que se vea claramente que es una zona cuidada.

Di Stéfano sostuvo que “venían a tirar de la parte del fondo del barrio” y hasta de El Huaico, Parque Belgrano y Ciudad del Milagro, “pasaban en vehículos, y en lugar de llevar todo al vertedero lo tiraban acá”, y detalló que en el trayecto de la avenida Houssay, entre la Universidad Nacional de Salta (UNSa) y el Centro de Salud, había tres microbasurales más, “al erradicar uno y al ponernos atentos todos los vecinos para correr a los que quieren tirar residuos, ya por suerte no quedó ninguno”. “Les decimos eso, que por favor no nos tiren ahí, porque a ellos no les gustaría que yo les tire mi basura en la puerta de su casa”, expresó.

Agregó que también le exigen a la empresa encargada de recolectar la basura y al municipio que levante más seguido los residuos “y que pongan contenedores como los que utilizan en las construcciones en sectores estratégicos para que la gente tenga un lugar y sepa dónde tirar”.

Di Stéfano a su vez realiza voluntariamente tareas de concientización en el barrio y en los ríos Vaqueros y Wierna, “para que la gente no tire su basura en cualquier lado”. Pero resaltó que ese trabajo lo debería realizar la empresa en las escuelas para enseñar la importancia del reciclado, “la concientización se empieza desde abajo, con los niños, los grandes ya no aprendemos más”.

“El planeta es uno solo, no tenemos otro de repuesto, y si no lo cuidamos nosotros va a ser muy difícil que sigamos subsistiendo”, culminó.

Desde Agrotécnica Fuegina recordaron que la recolección domiciliaria se realiza seis de los siete días de la semana. Y que incorporó tres palas cargadoras que levantan los microbasurales de la ciudad, pero que el trabajo que realizan debe ser acompañado por un cambio de conciencia de la ciudadanía.

A su vez, informaron que para que el recolector retire los escombros del frente de un domicilio deberán estar bien acondicionados, en recipientes resistentes y que puedan ser levantados por la fuerza humana. Pero si es mucha la cantidad deberá contratar un servicio de contenedor de cualquier empresa del medio, ya que el servicio de limpieza de escombros es municipal y las obras de construcción son privadas.

En el caso de los restos de poda, el vecino deberá acondicionar los restos en atados, para que puedan ser levantados por el recolector habitual.

Basurales en Semana Santa

La Municipalidad de Salta informó ayer que llevó a cabo un operativo especial de limpieza durante la mañana atendiendo a que no había servicio de recolección de residuos por el feriado de Viernes Santo pero, a pesar de ello, numerosos comerciantes sacaron sus desechos a la vía pública.

A pesar de ser feriado y de "conocer la normativa, hubo comerciantes que sacaron los residuos a la vía pública, por lo que desde la Secretaría de Servicios Públicos y Ambiente se procedió a implementar un servicio especial para su retiro con el fin de mantener la limpieza en la ciudad", recriminó la intendencia en un parte oficial en que dio cuenta de la acciones que debieron llevar a cabo para mantener la estética de la ciudad, justo en un feriado largo en que hay turistas.

La Municipalidad informó que "se identificará a los comerciantes que incumplieron la normativa mediante análisis de residuos" y "las capturas de las cámaras de videovigilancia".

Y recordó que el servicio de recolección domiciliaria e higiene urbana que se presta a través de la empresa Agrotécnica Fueguina cuenta con cuatro feriados al año, Viernes Santo, el Día del Trabajador, la Navidad y a Año Nuevo.