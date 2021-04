Mujeres de fútbol, y de palabra 

Mujeres jugando al fútbol no ameritan tratamiento periodístico en profundidad. No ganan tapas ni extensos artículos o reportajes en suplementos deportivos papel o portales informativos digitales. En las redacciones deportivas más tradicionales, para “el femenino” aún basta con reescribir un parte de prensa y buscar la foto.

Un ejemplo local es la mención al pasar sobre la jugadora salteña Florencia Santander (Platense). El 26 de marzo, fue preseleccionada dentro del grupo de defensoras de la selección nacional. No es la primera ni será la última. En su breve historia, el fútbol femenino salteño aventaja a los varones en cantidad de convocados: Micaela Andrada, Claudia Roldán, Carla Cañari. Aunque finalmente no integrará el colectivo que disputará una serie de amistosos programados por la FIFA en Bilbao (España) entre el 5 y el 14 de este mes, Santander suma experiencia con sólo 17 años.

(Gentileza Stefanía León, Prensa AFA)

Otro hecho trascendental fue la Copa Libertadores de América Femenina. La duodécima edición se jugó en Argentina entre el 5 y el 21 de marzo. Fue clave su transmisión en vivo por la Televisión Digital Abierta. DeporTV desplegó un equipo de producción para visibilizar todos los partidos, desde la fase de grupos hasta la final. Carla Mileo fue la voz femenina, Ivana Rodríguez, comentarista en estudio, y Agustina Vidal, en el campo de juego. Se jugó en las canchas de Vélez Sarsfield y Deportivo Morón.

Cada programa deportivo en televisión con formato magazine incluye una mujer en su mesa, aunque resulta notorio lo decorativo del rol. Las periodistas introducen uno que otro dato en la conversación, pero resulta más difícil una opinión, un argumento concreto, o un diálogo abierto entre compañeres. En Salta capital, mujeres hablando de fútbol en las pantallas de los principales programas deportivos son materia pendiente. “De a poco se abren puertas”, contó Alejandra Martirene, periodista deportiva en redes, radio y televisión en Salta capital. “Las colegas estamos más con el masculino. Fui a cubrir la Copa Salta en 2019, antes de la pandemia, pero es una lucha. Los medios no le dan la importancia que tiene por el prejuicio que aún existe hacia las mujeres que juegan al fútbol”.

Puro humo

¿Por qué no podemos hablar de fútbol para la audiencia mediática? O quizás resulte más atinado indagar ¿será acaso porque no sabemos? “Boca tiene otro nivel y el equipo de Daniel Reyes me sorprendió bastante”. Es Florencia Santander que vió el desenlace por cuartos de final de ambos equipos. “River jugó muy bien, aunque la distracción le costó caro”, sentencia Yanina Tayser (34), entrenadora del Club San Francisco (Salta capital) y árbitra. Se refiere a uno de los encuentros por cuartos de final el 15 de marzo. Ese día, River cayó ante Ferroviaria de Brasil, finalmente campeonas Conmebol 2020. Las bicampeonas estamparon otra hazaña. Con ellas, Latinoamérica tiene la primera directora técnica mujer: Lindsay Camila Teles de Carvalho (36).

Sobre el juego y el contexto, Tayser fue más específica. “Ellas juegan a un toque porque tienen otra formación, otro estilo. En las favelas, las canchas de futsal son un potrero del fútbol femenino”, explicó a Salta/12. “La falta de recursos económicos hace que las chicas busquen una salida en el fútbol. Por eso las apasiona tanto. Además tienen una ídola: Marta”. Marta Silva Da Veira (35) juega actualmente en el Orlando Pride de la Liga Nacional de Estados Unidos. Es la jugadora con más goles en mundiales. Supera al alemán Miraslov Klose. Además, entre 2006 y 2010 ganó el Balón de Oro como mejor jugadora del mundo.

Corinthians y Ferroviaria de Brasil transformaron en humo aquel prejuicio que sentencia al fútbol femenino como invisible por lento. “Es una locura como juegan, como tocan, los pases precisos, la comunicación entre ellas”. La que relata es la salteña Layla Albarracín (21), lateral por derecha en Vélez Sarsfield. Estuvo en el campo de juego del estadio José Amalfitani como alcanzapelotas. “Como jugadora del club nos preguntaron si queríamos participar. No dudé”, dijo a Salta/12. El equipo femenino de ese club ascendió a Primera B a fines de 2020. “Boca y River podrían haber llegado a la final. Se notó el crecimiento de los dos clubes. Pero el juego de Brasil es otro nivel. En Corinthians fue muy notorio: pocos pases, muy precisos, tocan, tocan y a la bolsa”.

Layla Albarracín en Vélez Sarsfield, don Patricia Sochor, de Corinthians y seleccionada de Brasil.

Para la salteña Guadalupe Giménez (20), jugadora en la reserva de Boca Juniors, “las arqueras fueron muy importantes en la Libertadores”. Se refiere a Tainá Suelen Borges (Corinthians), Luciana (Ferroviaria), Luz Katherine Tapia (América de Cali) y Natalia Campos (Universidad de Chile). “En Argentina hay pocas, se dice que no llegan bien arriba o que no juegan con los pies. Lo que observé en los equipos de Brasil fue mucho trabajo en todas las líneas. Piensan tan rápido que lo saben expresar corporalmente. No tienen un juego posicional, sino continuamente relevado. Eso exige una óptima preparación física a todas las jugadoras”.



“Se nota que vamos ganando la cancha y pateando mandatos”. Es Belén Morelli (39), presidenta de la Asociación de Fútbol Femenino en Salta y DT en Central Norte. Una de las semifinales más vibrantes fue la disputada el 14 de marzo. Ese día el equipo colombiano, América de Cali, clasificó a la final empatando sobre la hora a Corinthians. Por penales, América dejó a las campeonas 2019 disputando el partido por el tercer y cuarto puesto. “Creo que fueron superiores. Fijate que Boca perdió con ellas dos a uno en cuartos. River perdió uno a cero con Ferroviaria. No fueron resultados negativos. La Copa 2020 nos avisa que los equipos argentinos femeninos no están lejos de coronarse campeonas”.

Natalia Soto, miembro del departamento de Fútbol Femenino del Club Gimnasia y Tiro, comparó el juego de Boca Juniors con el de América de Cali en cuartos de final. “Todas son jugadoras de buen pie, desequilibrantes. Boca tiene un equipo joven con algunas jugadoras de experiencia, como Yamila Rodríguez”, detalló. “En cuanto al juego, Boca tuvo complicaciones en las pelotas paradas. No le permitió seguir avanzando en la Copa”. Respecto a lo táctico, a su entender hay cambios. “Antes te decían “vos jugas acá, tirá la pelota allá, y si podés llegar al área, hace gol”. Era todo lo que importaba. Ahora se trabaja mucho el saber cómo jugar: 4-3-1-2 o 4-4-2. Hay un fundamento para todo”. En su opinión, la paulatina transformación en profesional del fútbol femenino “da un plus y un incentivo para que en los clubes también le demos la importancia que se merece”.

Mariana Ibarra, investigadora y referente del colectivo #PateandoMandatos, vió el debut de River Plate ante Sol de América (Paraguay) y de Boca Juniors ante Santiago Morning (Chile). En su opinión, los equipos argentinos “comienzan a dar cuenta de un trabajo sostenido en los dos últimos años, aunque con mucha precariedad en relación a los varones. Fijate que hubo un tweet donde una de las jugadoras de Boca pedía botines para una de sus compañeras”. Sobre el resultado final de América de Cali, opinó que Colombia trabaja muy bien en divisiones formativas. “Muchos creen que las pibas que juegan y llegaron a primera con ese nivel, lo hicieron en las mismas condiciones que los varones. Todo lo contrario. Llegaron batallando todos los '¡no!' que les pusieron en el camino”.