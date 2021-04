#TaAnaMeToo es el nombre de una flamante webserie animada que pone sobre el tapete una realidad terrible de Marruecos, país donde 1 de cada 2 mujeres es víctima de violencia y, según recientes estadísticas oficiales, más de un tercio son violaciones. Para más inri, según el Ministerio de la Familia, apenas un 6 por ciento se anima a denunciar por miedo al estigma social, a las represalias familiares, como se hace patente en las cuatro abrumadoras historias contadas en los cuatro episodios de este trabajo, donde se recogen los testimonios en primera persona de cuatro muchachas. Mujeres que, en el más estricto anonimato, confiaron a la periodista Zaïnab Aboulfaraj cómo fueron sexualmente agredidas por sus esposos, hermanos, jefes, clientes… “Firmé mi sentencia de muerte el día que me casé: la violación conyugal es la peor de todas porque ocurre todas las noches”, relata en off una de las protagonistas; mientras otra, en otro capítulo, recuerda: “Tenía 10 años cuando mi hermano me violó por primera vez, algo que se repetiría durante años”, para agregar más tarde: “Cuando mucho tiempo después confié en mi mamá, le conté cada detalle, no le importó para nada, solo me dijo que eran tonterías, estupideces. A sabiendas de su indiferencia, mi hermano se volvió una verdadera bestia…”.



Creada por el estudio Jawjab, #TaAnaMeToo significa “Yo también soy MeToo” en dariya, dialecto marroquí, “un MeToo al cuadrado, si se quiere, título con el que buscamos integrar estos relatos al movimiento de denuncia internacional en curso”, explica el productor Youssef Ziraoui. Pronto a destacar, dicho sea de paso, que “muchas víctimas mantienen en silencio lo que les ha pasado por terror a ser falsamente acusadas de haber cometido adulterio o de haber tenido sexo sin estar casadas”, acciones que el Código Penal castiga duramente, con años de cárcel. “En Marruecos aún queda un largo camino por recorrer para que algún día estos testimonios puedan hacerse a cara descubierta”, subraya Ziraoui, y revela que precisamente en pos de preservar sus identidades, “pedimos a artivistas marroquíes que plasmaran sus historias en imágenes, con la intención añadida de que tuvieran la máxima resonancia posible, fueran escuchadas por nuestra sociedad”. Así, se fichó para la faena a artistas como Meryem Aït Aghnia, Ossama Abbassi, Nass Reda-Fathmi y Zaïnab Fasiki, a cargo de ilustrar cada breve pero contundente entrega, que puede visionarse en el canal de YouTube de la productora.