KIA, el primer emprendimiento que ofrece filmar casamientos en Super-8

Amor inmortalizado en el pasado

Oriundo de Berisso, Matías Mansilla utiliza el viejo formato y su tono nostálgico para regalarle a sus parejas un recuerdo distinto.

Lucía Requejo
Por Lucía Requejo
El viejo formato le otorga a las imágenes un tono clásico. (Gentileza -)

Últimas Noticias

Bife angosto

Milo J, el chico que mezcla trap y folclore

Por Gustavo Sala

IA

Hay palabras

“Contra este gobierno miserable”: El grito de guerra de Liliana Herrero y Susy Shock

Por Euge Murillo

Argentina's Sebastian Baez hits a return to Switzerland's Stan Wawrinka during their men’s singles match at the United Cup tennis tournament in Perth on January 7, 2026. (Photo by Antony DICKSON / AFP) / -- IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE --

Francisco perdió con Munar y quedó eliminado en Adelaida

Con Cerúndolo afuera, la única esperanza es Báez

AME5188. CARACAS (VENEZUELA), 14/01/2026.- La vicepresidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla en una rueda de prensa este miércoles, en el Palacio de Miraflores en Caracas (Venezuela). Rodríguez informó que hasta la fecha han sido excarcelados 406 presos políticos en el país, para abrir, dijo, un nuevo capítulo que permita el entendimiento desde la diversidad política. EFE/ Miguel Gutierrez

La presidenta encargada dijo que “se abre a un nuevo momento político” en el país

Delcy Rodríguez informó que 406 presos ya fueron excarcelados en Venezuela

Chanchos salvajes en Nordelta

En pleno debate por la expulsión de los carpinchos

Aparecieron chanchos salvajes en Nordelta

El ajuste que no se midió

Con el nuevo cálculo de IPC, la inflación de Javier Milei hubiera sido 11 puntos más alta

Por Vardan Bleyan

El País

US President Donald Trump reacts as he speaks during the House Republican Party (GOP) member retreat at the Kennedy Center in Washington, DC, on January 6, 2026. (Photo by Mandel NGAN / AFP)

Decadencia histórica y violencia neocolonial

Por Juan Carlos Junio

Soberanía económica, pesca y multipolaridad: la importancia de decidir con quién y cómo comerciar

Por Victoria Donda
Javier Milei

El mandatario se reunió con "Toto" Caputo y empresarios

La agenda paralela de Milei

Por Melisa Molina

Los triunviros de la CGT y la reforma laboral

“Si quitan derechos no habrá trabajo genuino”

Economía

Se facilita la importación

Qué va a pasar con los precios de los celulares tras la quita de aranceles y por qué podría haber más despidos

Por Vardan Bleyan

Actualización de escalas y topes de facturación

Monotributo 2026: ARCA difundió las nuevas escalas que rigen desde febrero

Antes de la primera revisión del acuerdo con Argentina

El FMI elogió la “acumulación de reservas” del Gobierno

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 15 de enero de 2026

Sociedad

El Instituto Ambiental del Estado de Santa Catarina indicó que, de los 260 puntos monitoreados, solo 169 son aptas para el baño

Preocupan los casos de gastroenteritis en Brasil

Lo informó AYSA

Por el apagón en el AMBA podría haber falta de agua o baja presión

Carina Carriqueo, cantante y activista cultural mapuche

Incendios en la Patagonia: el emotivo testimonio sobre el racismo y la discriminación en Puerto Patriada

Sin luz en el Amba

El apagón también llegó al subte: dos líneas circulan con demoras y servicio limitado

Deportes

FOTO AFP Eric Cantona

Cantona y el olor a napalm por la mañana

Por José Luis Lanao
Argentine rider Luciano Benavides competes with a Ktm 450 Rally Factory in Stage 10 of the 48th edition of the Dakar Rally 2026, between Bisha and Bisha, Saudi Arabia, on January 14, 2026. (Photo by Giuseppe CACACE / AFP)

El argentino se encuentra a menos de un minuto del líder de la general

Rally Dakar: Luciano Benavides subió al segundo puesto

FOTO JULIO MARTIN MANCINI amistoso 2026 boca millonarios

El conjunto de Ubeda no pudo ante Millonarios de Colombia

Boca homenajeó a Miguel Russo con apenas un empate

Por Adrián De Benedictis
FOTO PRENSA RACING DE CORDOBA racing de cordoba ricardo centurion

El jugador llega procedente del campeonato boliviano

Racing de Córdoba presentó oficialmente a Ricardo Centurión