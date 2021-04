Cartelera 

Cines

BANDIDO

Con Osvaldo Laport y Hernán Alvarellos. Dir: Luciano Juncos. ATP.

Showcase: 22.35 hs.

CAOS: EL INICIO

Con Daisy Ridley y Tom Holland. Dir: Doug Liman. SAM 13 años.

Hoyts: Cas: 22.40 hs.

Showcase: Cas: 16.25 hs. Sub: 19.15, 22.00 hs.

FREAKY: ESTE CUERPO ESTÁ PARA MATAR

Con Vince Vaughn y Kathryn Newton. Dir: Christopher Landon. SAM 13 años.

Cinépolis: Cas: 21.00 hs. Sub: 23.30 hs.

Hoyts: Cas: 19.10 hs. Sub: 22.10 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 20.05, 22.20 hs.

Showcase: Cas: 17.05 hs. Sub: 19.40, 22.15 hs.

GODZILLA VS KONG

Con Alexander Skarsgård y Millie Bobby Brown. Dir: Adam Wingard.

Cinépolis: 4D Cas: 20.10 hs. 4D Sub: 22.45 hs. 2D Cas: 17.15, 17.40, 19.50, 20.30, 22.15, 22.40 hs. 2D Sub: 23.00 hs.

Hoyts: DBOX XD Cas: 15.30, 18.30, 21.30 hs. DBOX Cas: 16.30, 19.30, 22.30 hs. 2D Cas: 15.00, 16.00, 18.00, 21.00, 22.00 hs. 2D Sub: 17.00, 20.00, 22.50 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 14.45, 17.15, 19.40, 21.30, 22.10 hs.

Showcase: Cas: 15.30, 16.00, 16.30, 18.35, 19.00, 19.25, 21.30, 21.55, 22.45 hs. Sub: 15.10, 16.55, 19.50, 22.20 hs.

HERMOSA VENGANZA

Con Carey Mulligan y Bo Burnham. Dir: Emerald Fennell.

Showcase: Sub: 16.45, 19.35, 22.25 hs.

LOS NUEVOS MUTANTES

Con Anya Taylor-Joy y Maisie Williams. Dir: Josh Boone. SAM 13 años.

Cinépolis: Cas: 19.30 hs.

Hoyts: Cas: 22.20 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 22.00 hs.

Showcase: Cas: 16.50, 19.30 hs. Sub: 22.10 hs.

MUJER MARAVILLA 1984

Con Gal Gadot y Chris Pine. Dir: Patty Jenkins. SAM 13 años.

Cinépolis: 4D Cas: 17.00 hs.

Hoyts: Cas: 18.40 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 19.00 hs.

Showcase: Cas: 15.15, 18.40 hs. Sub: 22.05 hs.

PEQUEÑOS SECRETOS

Con Denzel Washington y Rami Malek. Dir: John Lee Hancock. SAM 13 años.

Cinépolis: Sub: 17.00, 19.45, 22.30 hs.

Hoyts: Cas: 15.50, 18.50 hs. Sub: 21.50 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 16.20, 21.50 hs. Sub: 19.20 hs.

Showcase: Sub: 15.50, 19.20, 21.30, 22.30 hs.

PINOCHO

Con Roberto Benigni y Federico Ielapi. Dir: Matteo Garrone. SAM 13 años.

Cinépolis: Cas: 16.45, 19.30 hs.

Hoyts: Cas: 16.20, 19.20 hs.

Nuevo Monumental: 16.00, 20.20 hs.

Showcase: Cas: 15.55, 18.50 hs.

RAYA Y EL ÚLTIMO REY DRAGÓN

Animación. Dir: Carlos López Estrada y Don Hall. ATP.

Nuevo Monumental: Cas: 14.20, 16.40, 19.05 hs.

Showcase: Cas: 15.40, 16.05, 18.30, 18.55, 21.45 hs.

TENET

Con John David Washington y Robert Pattinson. Dir: Christopher Nolan. SAM 13 años.

Showcase: Sub: 21.50 hs.

TOM Y JERRY

Animación. Dir: Tim Story. ATP.

Cinépolis: Cas: 17.00 hs.

Hoyts: Cas: 14.50, 17.20, 19.50 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 15.40, 17.45 hs.

Showcase: Cas: 15.10, 15.55, 17.40, 20.10 hs

TROLLS 2: WORLD TOUR

Animación. Dir: Walt Dohrn.

Cinépolis: 16.45, 18.50 hs.

UNA CASA LEJOS

Con Stella Galazzi y Carlos Rivkin. Dir: Mayra Bottero. SAM 13 años.

Cinépolis: Cas: 22.00 hs.

¿Dónde están?

CENTRO CULTURAL CINE LUMIÈRE

Vélez Sársfield 102.

HOYTS

Portal Rosario Shopping.

NUEVO MONUMENTAL

Peatonal San Martín 993.

SHOWCASE CINEMAS

Junín 501.

CINÉPOLIS

Av. Eva Perón 5856.

Música

ANFITEATRO MUNICIPAL HUMBERTO DE NITO

Av. Diario La Capital 1750.

Rock en el Anfi. Importantes cantantes, músicas y músicos de la ciudad de Rosario y la región -como Ike Parodi, Flor Croci, Pablo Pino, Popono, Fabián Gallardo, Sofi Pasquineli, entre otros-, llenarán de rock el Anfiteatro junto a la participación especial de Zorrito Von Quintiero & Los Gustocks. Sáb 10, a las 20 hs.

Divididos. Una de las bandas más aclamadas del rock argentino vuelve a Rosario para repasar sus clásicos, además de reversiones de Sandro y Pappo y un repaso por la discografía de Sumo. Dom 18, a las 20 hs.

La Beriso. La banda liderada por “Rolo” Sartorio regresa a Rosario para brindar un concierto con todos los éxitos de su carrera. Vie 23 y sáb 24, a las 20 hs.

BEATMEMO PUB

Oroño y Güemes.

Nick Shinder. El reconocido músico, compositor, productor y escritor ofrecerá logradas versiones de temas que la gente elija. En esta original propuesta, el público seleccionará canciones de una carta que incluye obras de 400 artistas. Hoy, a las 21.30 hs.

La banda verde. El grupo interpretará temas de The Beatles, Credeence, Roy Orbison, Los Shakers, Los Gatos, Nina Simone y Pappo, entre otros, y reversionará clásicos del rock de los 50', 60' y 70'. Mañana, a las 21.30 hs.

Beatles soul. Una experiencia musical que permite una nueva mirada a la música de The Beatles, en donde las canciones, de diferentes épocas, son versionadas con estilo y sonidos del soul y la música negra. Dom 11, a las 21.30 hs.

BROADWAY

San Lorenzo 1223.

Axel. El cantautor promete un espectáculo lleno de sorpresas que hará un recorrido musical repasando cada una de sus más reconocidas canciones. Sáb 1 de mayo, a las 21 hs.

Valeria Lynch y Mariano Martínez. La cantante y el líder de Ataque 77 repasan las clásicas canciones que consagraron a cada uno a lo largo de toda su extensa trayectoria musical en un espectáculo que titularon Íntimo. Vie 14 de mayo, a las 21.30 hs.

Damas Gratis. La banda de cumbia fundada por el tecladista, compositor y cantante Pablo Lescano se presenta en Rosario con un recital repasando los grandes éxitos del grupo. Jue 27 de mayo, a las 20 hs.

Los Abuelos de la Nada. La nueva formación de la mítica banda del rock nacional llega a la ciudad con sus renovadas canciones. Vie 28 de mayo, a las 21.30.

CASARIJÓN

Arijon 84 bis.

Eleonora Gotan Trío. Espectáculo en el que conviven el teatro, la música y el humor. Es una invitación a transitar un viaje hacia el universo poético de los tangos más populares de la cultura argentina. Mañana, a las 19 hs.

José Gago Grupo. Proyecto orientado a la música argentina tanto de raíz folclórica como urbana en donde se pueden encontrar ritmos que remiten a chacareras, milongas, zambas, tangos, etc. Sáb 10, a las 19 hs.

C. C. ATLAS

Mitre 645.

Massachusetts. La banda argentina homenaje a Bee Gees llega a Rosario: entre voces e instrumentos, nueve músicos en escena recordaran los éxitos de los hermanos Gibb. Mañana, a las 21 hs.

Orquesta Utópica. El grupo musical de tango presentará su nuevo material con Juan Iriarte como artista invitado. Sáb 10, a las 21 hs.

Fernando Montalbano. El trovador y cantautor rosarino presentará el concierto Sabina y compañia, en el que ofrecerá un tributo personal a Joaquín Sabina, versionando sus mejores canciones junto a temas y poemas de Joan Manuel Serrat, Silvio Rodríguez, Ismael Serrano, Mario Benedetti, Oliverio Girondo, Jaime Sabines y propios. Sáb 24, a las 21.30 hs.

C. C. GÜEMES

Güemes 2808.

T&K y Mir Nicolas. Las dos figuras del rap argentino presentarán su nuevo disco, “29“, en Rosario. Mañana, a las 19 hs.

Pier. La icónica banda del rock nacional liderada por Ramiro Cerezo regresará a Rosario para festejar sus 25 años. Mañana, a las 22 hs.

Peces Raros. La banda platense llega a la ciudad para desplegar todo su repertorio. Sáb 10, a las 22 hs.

Mileno. La banda tributo a Soda Stereo brindará su show reprogramado. Dom 11, a las 21 hs.

El Plan de la Mariposa. El septeto fundado por los cinco hermanos Andersen vuelve a sus shows presenciales dando inicio a esta nueva etapa musical en la que presentarán Estado de Enlace, quinto álbum de estudio, sucesor de Devorando Intensidad. Mar 13 y mié 14, a las 20 hs.

DISTRITO 7

Av. Ovidio Lagos 790.

Las Ligas Menores. Después de una gira presentación de su disco Fuego Artificial, la banda de indie rock argentina se presenta en la ciudad. Mañana, a las 21 hs.

Gativideo + Fonso. Gativideo continuará con la presentación de su último single, Pasarela, y hará un repaso por su discografía y sus principales hits, mientras que Fonso seguirá dando a conocer Weeding, su más reciente LP, lanzado en 2020. Sáb 10, a las 21 hs.

Rosario Smowing. La rock big band rosarina celebra 21 años de música. Vie 16 y sáb 17, a las 21 hs.

EL ASERRADERO

Montevideo 1518.

Damián Lemes. El trovador entrerriano presenta ¡Guarango!, su nuevo trabajo discográfico, junto a Marcelino Wendeler, en el cual marca un territorio sonoro propio y se consolida como una de las voces fundamentales de la nueva canción del litoral. Sáb 17, a las 21 hs.

EL CÍRCULO

Mendoza y Laprida.

Piazzolla inmortal. Raúl Lavié rinde homenaje al gran maestro del tango con un espectáculo que contará con artistas locales y un gran despliegue. Vie 16 y sáb 17, a las 21.

Miguel Mateos. El cantante presenta 40 años, que son los años que pasaron desde su presentación masiva en sociedad, como apertura de los míticos recitales de Queen en febrero de 1981. Vie 23, a las 21.30 hs.

Jairo. El cantautor presentará en vivo su flamante disco doble, 50 años de música, un trabajo en el que junto a importantes figuras reversionará los grandes clásicos de su carrera. Sáb 22 de mayo, a las 21 hs.

Jorge Rojas. El artista visita a Rosario para revivir las mejores canciones de su carrea, en especial las de su último disco, Mi Cantar. Dom 23 y lun 24 de mayo, a las 21 hs.

FLOYD ROCK PUB

Dorrego 1362.

La Tony. La banda liderada por Jacinto Denis se presentará con todos sus clásicos más nuevo material. Mañana, a las 20 hs.

Nihilismo. La banda argentina de punk rock formada a finales de los años 90 traerá todo su repertorio a la ciudad. Mañana, a las 22 hs.

Radio Jack. Show musical en el que se revivirán los mejores tracks de los ’90. Sáb 10, a las 20 hs.

No Stone. La banda presentará su primer disco Road into the Darkness. Sáb 10, a las 22 hs.

GALPÓN DE LA MÚSICA

Estévez Boero 980.

De un mismo barro. Obra poético musical de Martín Neri y Ramiro González, quienes estarán acompañados por Emilio Zottarel, Gustavo Fernández, Rodrigo Calvagna, Fernando Silva y el dúo de Noelia García y Marco Kofman. Hoy, a las 20 hs.

Orellana Lucca. El dúo integrado por Manu Orellana y Rodolfo Pelu Lucca en voces y guitarra, junto a Benito Serrano en percusión y Ale Cortez en bajo presentan su espectáculo musical. La apertura del recital la realizará Grupo Amalaya. Mañana, a las 20.30 hs.

Mamita Peyote. La banda comienza a celebrar sus 10 años con un festín peyotero a todo color, acompañados en los festejos por Sista Soundsystem como banda invitada. Sáb 10, a las 20.30 hs.

Los Cuentos de la Buena Pipa. La banda presentará la película colaborativa Cuentos Aislados, realizada durante la cuarentena junto a sus fans, en un show musical en vivo junto a Ani Bookx. Sáb 17, a las 20 hs.

HIPÓDROMO INDEPENDENCIA

Av. Dante Alighieri.

Cumbión del Paraná. Una noche a pura cumbia con la presencia de Los Palmeras, Los Peñaloza y Naranja Dulce al aire libre. Dom 11, a las 19 hs.

LA COMEDIA

Mitre 958.

Tangos a toda orquesta. La Orquesta de Cámara Municipal se vuelve a presentar con su clásico repertorio dedicado al 2×4, bajo la dirección de Javier Martínez Lo Re. Dom 11, a las 19 hs.

Cuerdas y Vocales. Espectáculo compuesto con los mejores y más populares temas de la ópera, zarzuela, tangos, boleros, y todos los ritmos populares a nivel nacional e internacional, interpretados por artistas con gran trayectoria y reconocidos a nivel mundial. Vie 23, a las 21 hs.

LA USINA SOCIAL

Jujuy 2844.

Santi Silvagni + Lala. El cancionista rosarino se presentará junto a Jimena López Zaric en clarinete y Marcos Zurcher en voz. Más tarde, la cantautora local Laura Locascio adelantará una parte de sus canciones que saldrán este año en su primer disco como solista, titulado Por las ramas. Mañana, a las 20 hs.

Lucky Rivers & amigos. El artista que supo telonear a Divididos en su última presentación en la ciudad, estará acompañado por Ornella Mecoli y Bruno Bordón. Sáb 10, a las 20 hs.

PLATAFORMA LAVARDÉN

Mendoza 1085.

La Rosarina. Música en vivo de Daiana Leonelli, Ani Bookx Feat. Lola Sinasco, Shanti y Dj Wayra, con performance de Sofia Coloccini. Hoy, a las 20 hs.

Rosario Jazz Festival 2021. Presentación en vivo de Chivo González Cuarteto, Bonzo Morelli, Pez Blob, María Elena Etchandy, Gato Maula Project y Luego un río. Entrada libre y gratuita. Mañana y sáb 10, a las 21 hs.

Masmédula + La Rompiente. Las dos agrupaciones de “tango nuevo” brindarán una doble presentación. Dom 11, a las 20 hs.

Teatro

ANFITEATRO DEL PARQUE DE ESPAÑA

Mitre y el río.

The Jumping Frijoles hacen el match. El espectáculo propone una competencia entre dos equipos de actores que improvisan escenas humorísticas, en el momento, con títulos que propone el público. Al finalizar cada ronda, el público vota por el equipo que más le gustó. Sáb 10, a las 20 hs.

La medicina de Moliére. Lucinda está enamorada pero su padre le impide concretar su deseo, eso la enferma y ninguna escuela médica encontrará un remedio eficaz. Obra dirigida por Adrián Giampani que invita a transitar con humor la problemática de la salud y la enfermedad. Con Manuel Baella y María Victoria Franchi. Dom 11, a las 19 hs.

De cómo estar juntos, una comedia de bodas. En un casamiento donde los lugares comunes abundan, serán los personajes secundarios en el jardín de ese exclusivo salón, los que interpelen a los novios y al espectador en un debate sobre la institución del casamiento y el mandato de quererse para toda la vida. Con Juan Nemirovsky y Leila Esquivel. Dir: Paola Chavez y Romina Tamburello. Sáb 17, a las 20 hs.

Frankenstein, un amigo diferente. Adaptación teatral de la clásica novela, que busca acercar al personaje de Frankenstein como lo que es, una criatura fantástica llena de secretos y preguntas para desentrañar junto con el público. Con Luciano Temperini y Claudia Simón. Dir: Simonel Piancatelli. Dom 18, a las 18 hs.

BROADWAY

San Lorenzo 1223.

Tres empanadas. La obra creada y protagonizada por Flavio Mendoza, Flor de la V y Juan Pablo Geretto es un music hall donde se entrelazan la comedia, la danza y el stand up. Hoy, mañana, sáb 10 y dom 11, a las 20.30.

El lago de los cisnes. Llega al país el Ballet Nacional de Rusia con el reconocido espectáculo basado en el cuento alemán “El velo robado”, de Johann Karl August Musäus, y con la música de Piotr Ilich Chaikovski. Vie 16 y sáb 17, a las 21.30.

Malevo. La compañía de danza, creada por el director, coreógrafo y bailarín Matías Jaime, que utiliza como recurso principal el Malambo, presenta Espíritu Indomable Tour. Vie 23 y sáb 24, a las 21 hs.

Martín Bossi Comedy Tour. Nuevo espectáculo del actor y comediante en el que hará reír, cantar y bailar a la gente en un show presencial acompañado por músicos y una cantante. Vier 7 de mayo, a las 21 hs.

DEL RAYO

Salta 2991.

La corte de los milagros. Un grupo de mendigos recorren a modo de la Pasión por diferentes estadios y vivencias en una búsqueda de sus destinos. Una lucha por evitar la frustración en la que todo ser o cultura deviene al desobedecer las reglas elementales de la naturaleza. Con Sebastián Arriete y Exequiel Orteu. Dramaturgia y dirección: Aldo El-Jatib. Vie y sáb de abril, a las 21 hs.

EL CÍRCULO

Mendoza y Laprida.

Casi normales. La versión argentina de este musical de largo recorrido y reconocimiento internacional que cuenta la historia de una familia que lucha por ser normal en tiempos donde lo normal ya no existe. Con Laura Conforte y Martín Ruiz. Dir gral: Julio Panno. Mañana y sáb 10, a las 21 hs.

LA COMEDIA

Mitre 958.

Últimos. Tres artistas andariegos montados en un carro viejo buscan realizar una función con la intención de hacer reír al público y poder pasar la gorra. Pero se encuentran estancados en un lugar desconocido e incierto que se va transformando en una encrucijada existencial que los obliga a realizar una pausa que los intima a observarse, a ver al otro. Con Gabriela Bertazzo, Lucas Maggioni y Lucas Vidoletti. Dir: Alejandro Leguizamón. Mañana y sáb 10, a las 21 hs.

Charo López. La comediante e improvisadora vuelve a la ciudad para brindar su show de humor. Dom 18, a las 20 hs.

LA NAVE

San Lorenzo 1383.

Historias mínimas. Séptimo ciclo de obras breves cuyo formato teatral consiste en obras inéditas de veinte y veinticinco minutos (2 por noche), representadas por grupos de la ciudad de Rosario y localidades vecinas. Vier y sáb de abril y sáb 1 de mayo, a las 21 hs.

PLATAFORMA LAVARDÉN

Mendoza 1085.

El arbolito rojo. Obra teatral que propone una preocupación existencial que desmenuza, en mínimas historias, esos momentos y percepciones donde la vida nos lleva por un desvío, por un atajo, por una revelación. El formato, transita el dispositivo de un ensayo general. Con Gisela Sogne, Alejandro Ghirlanda y Juan Nemirovsky. Dirección y dramaturgia: Rody Bertol. Hoy, a las 21 hs.

Para Pibes y Pibas

EL JARDIN DE LOS NIÑOS

Parque Independencia. Tel: 4802421.

Vie a dom y feriados de 13 a 18 hs. Ent gral $40 (menores de 4 años gratis).

ESTACIÓN ROSARIO OESTE

3 de Febrero y Paraná.

Ciclo de Títeres con buen y mal tiempo. Dom de abril, 17.00 hs. (Se suspende por lluvia).

LA GRANJA DE LA INFANCIA

Av. Pte. Perón 8000. Tel: 4807848

Jue a dom y feriados de 10 a 13 y de 14 a 17 hs. Ent gral $40 (menores de 4 años gratis).

LA ISLA DE LOS INVENTOS

Corrientes y Wheelwright. Tel: 4496510.

Mié a vie de 16 a 19 hs. Sáb, dom y feriados de 14 a 19 hs. Ent gral $40 (menores de 4 años gratis).