El ex diputado Tury Rodríguez fue condenado por violencia de género

El ex diputado Tomás "Tury" Rodríguez (Partido de la Victoria) fue condenado por el juez Marcelo Rubio a la pena de un año y seis meses de prisión de ejecución condicional por haber ejercido violencia contra su ex pareja. La defensa anunció que apelará este veredicto.

Durante los alegatos, la fiscala penal de Violencia Familiar y de Género Gabriela Dávalos solicitó al Tribunal de la Sala V de Juicio una pena de 1 año y 10 meses de prisión en suspenso, con cumplimiento de reglas de conducta, solicitud al que adhirió la querella ejercida por el abogado Pablo Tobio.



Rodríguez llegó al juicio imputado por lesiones leves agravadas por la relación de pareja y por el género. La mujer que lo denunció fue su pareja por alrededor de 10 años y lo acusó de haberla golpeado y lesionado en la nariz, lo que conllevó que tuviera que someterse a tres intervenciones quirúrgicas para recuperarse. Este hecho fue el 1 de mayo de 2017 y la denuncia se radicó en abril de 2018.



La víctima realizó la denuncia en las Oficinas de Violencia Intra Familiar en la Ciudad Judicial. La mujer relató que Rodríguez fue el responsable de las lesiones que sufrió en el marco de una discusión, en el domicilio del ex legislador en un edificio del macro centro de la ciudad de Salta.

La mujer contó que tras ser blanco de insultos, fue agredida físicamente por Rodríguez, y que tras ello se retiró del departamento, siendo seguida por el entonces diputado. En el ascensor, hubo otro episodio de violencia del que ella resultó con una grave lesión en la nariz. El Ministerio Público Fiscal sostuvo que este ataque y otros hechos previos y posteriores fueron denunciados por la mujer, quien señaló haber sido víctima no sólo de agresiones físicas, sino también violencia psicológica y económica por parte de quien fuera su pareja.

La defensa de Rodríguez, ejercida por el abogado Néstor Holver Martínez, sostuvo ante Salta/12 que apelará el veredicto. "Los fundamentos van a ser seguramente una consonancia con lo sostenido por la fiscal y la querella. No compartimos y consideramos que puede ser revisado", expresó.

El juez dispuso que para conservar la modalidad de prisión en suspenso, Rodríguez deberá cumplir reglas de conducta durante dos años, que consisten en constituir domicilio e informar cualquier cambio al tribunal en un plazo de 24 horas; también deberá abstenerse de ejercer actos de violencia física o psíquica en contra de la denunciante por cualquier medio; y abstenerse de usar estupefacientes y de abusar de bebidas alcohólicas; y le impuso también una prohibición de acercamiento a la denunciante y a los lugares que ella frecuente; además de que deberá someterse a un tratamiento psicológico y acreditar su realización siempre y cuando un profesional lo considere necesario.

El ex diputado también deberá someterse al control del Programa de inserción social y supervisión de presos y liberados.



El abogado querellante se mostró conforme con la sentencia, consideró que las pruebas fueron "muy sólidas e irrefutables". En cambio, Holver Martínez hizo referencia a contradicciones en el testimonio de la víctima, quien primero había relatado a su hijo y al médico que la atendió que se lesionó la nariz cuando intentó bajar una maleta del placard y ésta se le cayó encima, y después denunció que Rodríguez la había golpeado.

Tobio consideró que solo se puede encontrar contradictorio el relato de la mujer "si se toma el testimonio aislado sin perspectiva de género" y sin tener en cuenta "la vivencia de la víctima". Enfatizó en que para una víctima de violencia de género es díficil asumirse como tal, porque "tienen vergüenza" y además son hechos que van aparejados con la violencia psicológica y emocional. A esta mujer le llevó un año el proceso para poder denunciar a Rodríguez con quien tenía un vínculo afectivo de mucho tiempo. Tobío indicó que por ese año que pasó hasta la denuncia, también les costó probar otras lesiones que sufrió la mujer ese día de la agresión, "en la cara, en el cuerpo y en la cabeza" .

La ex pareja de Rodríguez también trabajaba con él en la Cámara de Diputados, ella tenía un contrato como Agrupamiento Político que se renueva anualmente, y cuando llegó esta instancia no se lo renovó. Tobío sostuvo que la mujer fue víctima de violencia económica "durante y después de la relación".

Con Rodríguez también trabajaba en la Cámara la hermana de su ex pareja, quien relató en el juicio no haber visto hechos de violencia directa pero sí a su hermana golpeada. Tobio detalló que ya en 2016 la pareja dejó de convivir, y pasaron a compartir los fines de semana.

El abogado de la víctima anunció que ahora harán una demanda civil contra Rodríguez.

Por su parte, Holver Martínez sostuvo que Rodríguez no tiene responsabilidad en la fractura de tabique de la denunciante. Invocó el beneficio de la duda durante el juicio pero el juez no hizo lugar a ese pedido. Dijo que su cliente "sostiene no haberla agredido físicamente, sí (reconoce que) hubo una discusión de alto voltaje".

En el juicio llegó a declarar a favor de Rodríguez el presidente del PJ y ex intendente de Capital, Miguel Isa, "dijo que lo conoció en el 78 cuando comenzó la militancia, que lo considera hermano de la vida (...) Y que solo vio buen trato en las relaciones que tuvo con mujeres", contó Holver Martínez. También testimonió a favor de Rodríguez el reconocido actor Roly Serrano.