Para la Ciudad la propuesta del PRO no resuelve nada

Compra de vacunas: Fernán Quirós desnudó la campaña de Patricia Bullrich

El ministro de Salud porteño señaló que el debate sobre la compra de vacunas por las provincias o los privados, propuesto por la titular del PRO, no tiene ningún sentido porque no resuelve nada. Admitió que la adquisición no está prohibida.