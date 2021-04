Femicidio: Hallaron el cuerpo de una mujer que era buscada, en Santa Fe

En Santa Fe otra mujer fue víctima de femicidio a pesar de haber denunciado a su agresor. Se trata de Marcela Maydana, una mujer de 44 años de la ciudad de Recreo, a 17 kilómetros de la capital provincial, a quien su familia buscaba desde el sábado. Por el crimen fue detenido César Pérez, expareja de Maydana, quien lo había denunciado en diciembre "por hechos de hostigamiento", según afirmó este jueves el fiscal Martín Torres, a cargo de la investigación. El miércoles por la noche, cuando se confirmó el hallazgo del cuerpo de la mujer, vecinos y vecinas autoconvocados se manifestaron en reclamo de justicia frente a la comisaría de la localidad de Recreo.

"Mi mamá salió el sábado y no volvió. Si alguien vio o sabe algo por favor se comunica conmigo", había escrito en sus redes sociales el hijo de la mujer, que se dedicaba a cuidar personas mayores en la localidad santafesina. El sábado cerca de las diez de la noche ella salió de la casa de una de sus hijas y avisó que volvería enseguida. Como no volvió, la familia comenzó la búsqueda por su cuenta. Recién el lunes, con la denuncia formal, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la provincia de Santa Fe se anotició de la desaparición de la mujer y dio ordenes de rastrillajes para encontrarla. Este jueves, en conferencia de prensa desde la localidad de Recreo, el fiscal Torres confirmó que, según la información con la que cuenta hasta el momento, el estado del cuerpo de Maydana da cuenta de que se halló "entre 3 y 5 días después del fallecimiento", por lo que el femicidio podría haber ocurrido ese mismo sábado a la noche. En ese caso, la Policía habría comenzado a buscarla con el crimen ya cometido.

El fiscal que desde este lunes llevaba la investigación sobre la búsqueda de la mujer es Marcelo Fontana, a cargo del área de Atención Temprana del MPA, quien ese mismo miércoles -luego de una requisa en el domicilio de Pérez- consideró que no había elementos suficientes para detener al ahora principal sospechoso por el femicidio de Maydana. Ese día por la tarde la familia de la mujer llevaba adelante una manifestación en reclamo por la falta de respuestas ante la búsqueda que ya llevaba más de tres días. Finalmente, tras el hallazgo del cuerpo, el hombre fue detenido y trasladado a una comisaría en la ciudad de Santo Tomé. Según confirmaron a este diario fuentes del MPA, que investiga la causa bajo la calificación penal de femicidio, el sábado se llevará a cabo la audiencia de imputación y el fiscal Torres pedirá la prisión preventiva para Pérez.

La denuncia por hostigamiento, que Maydana había radicado en diciembre del año pasado, forma parte del expediente así como la orden de distanciamiento que el fuero civil había dispuesto contra la ex pareja de la mujer. Según relató a un medio local uno de los hijos de Maydana, Pérez la hostigaba hacía unos ocho meses, razón por la cual ella se había acercado a la comisaría de la mujer. "Le había dicho que se iba a suicidar si ella no volvía con él", advirtió por su parte Vanesa, una de las hijas de Maydana. Al igual que otros casos, el agresor incumplió la medida, que no sirvió de protección para la mujer.

Si bien aún resta conocer el análisis de las pruebas y los resultados de la autopsia, el fiscal Torres señaló que fue "una muerte violenta sin armas de fuego". El cuerpo de Maydana fue hallado en un reservorio situado cerca de las calles Alberdi y Chubut, sobre la avenida Circunvalación, y estaba dentro de una bolsa negra, atado con alambres. Fue encontrado por dos chicas que pasaban en bicicleta y avisaron a las autoridades policiales.

El femicidio de Marcela Maydana se suma a una larga lista de víctimas de la violencia machista en lo que va del 2021. Según el Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, que depende del movimiento Marea Feminista Popular y Disidente, en los primeros tres meses del año se registraron 70 femicidios. De esas mujeres asesinadas, el 20% había realizado al menos una denuncia previa por violencia de género y el 10% contaba con una medida judicial de protección, tal como ocurrió en los femicidios de Guadalupe Curual, en Villa la Angostura, y de Ursula Bahillo, en la localidad bonaerense de Rojas.

Informe: Lorena Bermejo.