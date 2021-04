Gallardo elogió a los suyos por seguir en la Copa Argentina

El director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, elogió a su equipo tras avanzar a octavos de final de la Copa Argentina con un ajustado éxito 2-1 sobre Atlético Tucumán, en el estadio Ciudad de La Plata.



“Nosotros siempre respetamos la idea más allá de lo que haga el rival. Pudimos generar juego en una cancha que no estaba en las mejores condiciones”, describió el entrenador millonario, una vez concluido el cotejo.



Gallardo, de 45 años, ponderó también el nivel exhibido por el Decano y admitió que hubo “complicaciones” porque los conducidos por Omar De Felippe “jugaron directo”. “Es algo que debemos solucionar ante esta clase de rivales”, sostuvo el DT riverplatense, que consideró que su equipo debió “liquidar el pleito” en el primer tiempo, cuando generaron "bastantes situaciones de gol”.



Con relación al rendimiento de Federico Girotti, autor de los dos goles de la victoria, el técnico dijo: “Girotti tiene condiciones. Es cierto que tiene características diferentes al resto de nuestros delanteros, pero se va adaptando y estos minutos le sirven mucho”.



Con referencia al próximo enfrentamiento con Boca Juniors en octavos de final, Gallardo expresó: “Es lindo enfrentar a un rival que genera expectativa y una adrenalina especial. Pero por ahora no se puede disfrutar mucho más, porque no sabemos cuándo se jugará y no podemos distraernos”, concluyó.