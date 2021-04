Vigilar y Cancelar: el debate

El ensayista, economista y periodista francés Guy Sorman acusó al filósofo, historiador, sociólogo y psicólogo Michel Foucault, de haber abusado "sexualmente de niños" en los años 60. Según denunció en dos entrevistas recientes, durante una visita que hizo a su amigo en Túnez vio cómo el autor de Vigilar y castigar le pagaba a niños para tener relaciones sexuales.



Este caso puso en el centro el debate la cultura de la cancelación, la pedofilia y el destino de la obra de Foucault. A partir de las notas publicadas en el suplemento Soy, las y los [email protected] de Página/12 dieron el debate.

Acá las contribuciones más destacadas:

La obra de Foucault ha sido clarificadora respecto al disciplinamiento social a partir de la sexualidad. El encierro no sólo de las personas sino también de los deseos. La denuncia de Sorman tan tardía habla muy mal de él, y no cancela para nada la originalidad del pensamiento del gran filósofo. Como hipótesis sugiero una vez más que, detrás de ciertas críticas, la homofobia puede registrar aún hoy, ciertos pensamientos pasados de moda. La descalificación del Foucault hombre, descalifica al Guy pensante, ma non troppo.

napolitano21

El problema de fondo no parece ser la 'violación' de pibes de donde sea, Sri Lanka tiene turismo pederasta, sino algo más complicado y peligroso. Es el derecho a lo sexual y el no tener ni idea de en qué edad ponerlo exactamente, porque en alguna hay que ponerlo. Un ejemplo: supongamos, Argencat (y espero que sea cierto) que tuviste tu debut sexual cuando fuiste menor y con una novia muy querida, pero menor. ¿Te hace eso un pederasta, un degenerado? Según la ley no tenía derecho a tener sexo hasta los 18. No respondas porque no vaya a ser que te cancelen. El punto es que nada, y mucho menos estos asuntos culturales, es simple. Habría que ir caso por caso, y obviamente eso es imposible en la práctica. Se legisla igual para todos los casos.

gabmatelo

La “izquierda progre” se arroja al vacío: defender (“contextualizar”) la pedofilia solo refleja su arrogancia y su incapacidad de reflexionar sobre sus propios supuestos. Es muy difícil mantener la superioridad moral, y dar clases de costumbrismo de genere cuando se justifican violaciones de pibes. Se hacen verdaderos escándalos porque un pastelero cool le toco, presuntamente, la cola a una pastelera cool, pero se disculpa lo más disimuladamente posible que Foucault pagara por sexo a pibes pobres. Es el fin del camino, amigues...

Argencat

La cultura de la cancelación es una idiotez. Pero la pedofilia no, y tiene razón Aguilar al ponerla en el centro. Porque la pregunta es: ¿se trata de una patología o de una cultura? A la hora que es patología, intrigan las feroces estadísticas que menciona (1 de cada 5 niñas, 1 de cada 13 niños). Casi casi que el buen sentido lleva más bien a buscar por el lado de la cultura. ¿Qué cultura? La patriarcal, obviamente. Sí, esa de la que todes estamos más o menos teñidos, mal que nos pese. Así, podemos imaginar que cada diez hombres que conocemos, de quienes seamos hasta amigos, uno o dos son pedófilos. Es impresionante, sobrecogedor. Te paraliza, pero también te conmueve de tal manera que te enrola sí o sí en la batalla por transformar esa cultura. Derrotarla. Hacerla desaparecer de la faz de la tierra para preservar a les niñes que hoy mismo confían en nosotros y a quienes ni se les ocurre pensar que tras una mirada o caricia amable, estadísticamente puede (hasta "debe") haber un abusador. No sé si sirvió de mucho Foucault estando en vida, pero ahora su presunta culpabilidad puede ayudar a la humanidad a dar vigencia y fuerza al debate que haga retroceder esa otra pandemia tan arraigada en la cultura patriarcal. Guy Sorman vale muy poco, quizá, intelectualmente, pero se agradece esta oportunidad que nos da, aunque lo haya hecho de puro alcahuete que es.

Wilfredo

Sinceramente creo que al debate sobre esta moda de la cancelación retrospectiva le falta algo de perspectivismo. Dejada sola llevaría al absurdo de tener que eliminar todo lo que construyó Occidente (platonismo + tradición judeo-cristina, etc), por ser horrorosamente machista. Así que veamos algunas perspectivas: en los 60 era natural el sometimiento total de la mujer y no un 'horror' como podemos pensarlo hoy. No mucho más lejos ni más oculto estaba por entonces el tema de la prostitución infantil o el abuso de inocentes. Me atrevería a hipotetizar que, con todo sus saberes y alta capacidad intelectual, a Foucault ni se le pasó por la cabeza pensar que si un adulto somete sexualmente a un inocente le hace un daño tremendo, o que al estar contratando prostitutos menores, estaba tratando con gente que, casi siempre, termina muy dañada por esa actividad. Esas cuestiones dependen muchísimo del contexto histórico cultural. No sé si eso lo absuelve o no; no sé si se puede saber. Hasta no hace más de 15 años atrás, matar a un homosexual no era un horror; al contrario, el serlo atenuaba la culpa del agresor. Fumar marihuana era entrar en la zona más oscura de la marginalidad y la perversión, el camino de ida al horror. Ni hablar de la esclavitud en la historia humana y montones de ejemplos de cosas horrorosas que ocurrieron en el pasado y eran tomadas con toda naturalidad. En esto momentos se está empezando a hablar de los derechos animales y el delfín, por ejemplo, ha sido declarado persona no-humana en la CE y sagrado en la India. Todavía los cazan los japoneses para hacerse sopa solo con la aleta, pero no va a pasar mucho tiempo en que consideremos eso como algo horroroso (y lo es, ¿matar a un animal lo suficientemente evolucionado como para comunicarse y operar en grupo, solo por la aleta?) Entonces, ¿cómo medir a quién se cancela y bajo qué criterios? Creo que a todos se nos podría cancelar por alguna cosa que hacemos y no sabemos que puede ser considerada un 'horror' en el futuro, "cuando cambien las cosas". Es natural que los cambios histórico-culturales fuertes lleguen a extremos, como la guillotina, pero parece ser que después se calman.

gabmatelo

Esto de la cancelación tiene un tinte inquisitorial. ¿Qué diría Foucault del poder de cancelar? Me parece más acertado leer a los autores sin perder de vista su condición de seres históricos y, en tal sentido la homosexualidad de Foucault, y lo que significaba ser homosexual en ese tiempo debe formar parte de la interpretación. ¡Pero cancelar! ¿corresponde cancelar los aciertos en la interpretación del racismo, para dar sólo un ejemplo?

benito

Me parece que al que habría que cancelar es a Guy Sorman, primero por botón, después por haber esperado 50 años y la muerte del supuesto culpable para delatar, enfrente de cámaras y con un libro en puerta, el supuesto crimen de un muerto que no se puede defender, no puede decir su verdad, no puede debatir con el acusador, y donde la justicia ya no puede actuar. Patético y de una bajeza pocas veces vista. Esto de intentar impulsar la venta de libros con escándalos, es más viejo que la industria de las editoriales. Guy te cancelé, pero no por Foucault, si no por botón y cobarde...

Gapolopo

Creo que decirle botón es dar por cierto lo que dice. Eso no está comprobado. Puede serlo como puede no serlo. Es muy loco que se esté discutiendo esto hoy, cuando ayer no se tenía ni idea. Pero parece que todo sirve para armar el Boca-River. ¿Cómo se puede seguir leyendo a Foucault después de esto? ¿Cómo se hace con Platón, que defendía abiertamente la pederastia y sigue siendo ídolo de nuestras facultades de filosofía? Lo grave de esto es que un tipo espere 50 años para decir impunemente algo así y genere este debate, condenas, defensas, etc. Éxito rotundo de la imposición de agenda.

anamafer52

El buen nombre de Foucault me importa poco. Tenemos que interpelar a toda la cultura de liberación sexual de los 60 que vino cargada de excesos de tipo machista y patriarcal. Ringo Star hizo un tema para una colegiala de 16 años (más estupro que pedofilia, pero súper patriarcal al fin). Las historias de Roman Polanski y Marlon Brando. Ya fue, es el pasado, somos nosotros los que tenemos que revisar ciertas ideas, por el bien del presente. Y la simple indignación moral es de poca utilidad si no queremos volver a hipocresía victoriana, otra forma de patriarcado, a la que los años 60 justo se encargaron de revolucionar.

El_Pedrero