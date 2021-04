Rodolfo Tecchi: "En las universidades, la virtualidad va a pasar a ser parte de la normalidad"

“La virtualidad va a pasar a ser parte de la normalidad. El desafío será cómo el sistema universitario va a acompañar esta nueva realidad”, sostiene el nuevo titular del Consejo Interuniversitario Nacional, Rodolfo Tecchi. El rector de la Universidad Nacional de Jujuy fue electo la semana pasada al frente del CIN para el período 2021-2022 y, en diálogo con PáginaI12, analiza la situación del sistema de educación superior en el contexto de la pandemia. Tecchi afirma que una de las prioridades de su gestión en el consejo que agrupa a los rectores será “colaborar en la construcción de una universidad más democrática en el acceso a la conectividad". Además, destaca la importancia de discutir una nueva Ley de Educación Superior para que el sistema universitario sea más eficiente.

– ¿Cuáles van a ser las prioridades durante su mandato en el CIN?



- Una de las prioridades tiene que ver con la educación a distancia. Hay consenso de todo el sistema universitario público en que, aún sin pandemia, gran parte de las actividades van a seguir siendo virtuales. En ese sentido, la virtualidad va a pasar a ser parte de la normalidad. El desafío será cómo el sistema universitario va a acompañar esta nueva realidad. Por ejemplo, en toda la normativa. Habrá que discutir en el Consejo de Universidades un marco normativo en la cual se refleje esta nueva situación. El segundo desafío es que eso nos va a permitir ser más eficientes, articulándonos entre universidades. Y hay un tercer elemento que es la reformulación del sistema de créditos académicos: tenemos que discutir para, probablemente, pasar a un sistema más clásico que permita cursar asignaturas en distintas universidades, luego acreditarlas y finalmente obtener un título.

- Uno de los problemas de la virtualidad es la desigualdad de acceso. ¿Cómo trabajará el CIN para lograr un acceso más democrático a la educación superior en este contexto?

- Estamos trabajando fuertemente con el Enacom y el Enacom está trabajando con las empresas de telecomunicaciones. Estamos haciendo esfuerzos para que las empresas de telecomunicaciones mantengan la navegación gratuita en dominios "edu.ar". Hay un proyecto para realizar una inversión muy fuerte para mejorar las interconexiones universitarias y la conectividad. Aún seguimos siendo un país no suficientemente democrático en el acceso a las redes. Nosotros estamos dispuestos a colaborar en la solución.

- Con la necesidad de garantizar la educación virtual a un gran número de alumnos, ¿en qué lugar de la agenda académica queda el desarrollo científico, la mejora de la función de ciencia y técnica en las universidades?



- Por supuesto que la actividad científica es muy importante y de hecho la primera actividad de nuestra gestión va a ser una reunión con la presidenta y miembros del directorio del Conicet para ver de qué manera profundizamos las actividades de colaboración y fortalecemos un programa para asignar becas a estudiantes, graduados e investigadores de universidades que tengan menos desarrollo científico para que alcancen un mayor desarrollo.

- ¿Cree que hay posibilidad de que este año vuelvan las clases presenciales en el sistema universitario tal como ocurrió en las escuelas?

- En el plenario del CIN hubo una presentación de Arnaldo Medina, que es el secretario de Calidad del Ministerio de Salud. Su recomendación fue que no apuremos la vuelta a la presencialidad en este primer semestre porque hasta que no termine el invierno vamos a tener una situación complicada epidemiológicamente. Ante el aumento de los contagios, las clases presenciales las vamos a tener que seguir suspendiendo.

– ¿En qué situación presupuestaria están hoy las universidades?

- Todos reconocemos el esfuerzo que hizo el gobierno de Alberto Fernández de pagar deudas que habían quedado al 2019: cinco meses de gastos de funcionamiento sin pagar, muchos acuerdos para ejecutar carreras nuevas que no habían sido pagados. En 2020 hubo un refuerzo presupuestario, un programa especial para fortalecer el área de la virtualidad, fondos que servían en algunos casos para becas de conectividad o para la compra o mejoramiento de equipamientos. El secretario de Políticas Universitarias, Jaime Perczyk, anunció en el plenario del CIN que este año va a volver a haber recursos para que las universidades sigan sosteniendo los costos que implica el pase de muchas actividades a la virtualidad.

- En la apertura de sesiones del Congreso, el Presidente anunció su intención de impulsar una nueva Ley de Educación Superior. ¿Qué modificaciones cree que sería importante discutir?

- Dentro del CIN hay una comisión que está trabajando este tema para identificar qué puntos hay que modificar para que el sistema universitario sea más eficiente. Uno de los puntos que me parecen importantes destacar es que la ley vigente no tiene un capítulo que hable de las becas, de cómo se planifican las becas. Otro punto es que no hay nada que refleje cómo se planifica el desarrollo del sistema. Considero que es necesario fijar algunas pautas que orienten la creación de nuevas universidades. Deberían seguirse ciertos criterios para saber cuáles son las áreas geográficas donde se necesitan universidades. También deberíamos tener una mayor articulación entre el subsistema de los institutos terciarios provinciales y las universidades.