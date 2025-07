"La esperanza de un país se mide por la propuesta que tiene para la infancia”.

Silvia Bleichmar

No dejan de horrorizarnos frases pronunciadas por gobernantes que incluyen obscenidades como “un pedófilo entrando a un jardín de infantes con los chicos encadenados y envaselinados” o la acusación a un niño autista de ultrakirchnerista o las consecuencias e implicancias de la posibilidad de venta de órganos.

Nos oponemos, en general, al vaciamiento del Hospital Garrahan y el desmantelamiento progresivo de lo público.

Los y las psicólogas que sostenemos la ética profesional tomamos posición y nos pronunciamos frente al horror y las terribles consecuencias de estos discursos.

Cuando se maltratan, desprotegen o abandonan niños o niñas, la sociedad responde con rechazo y vehemencia. Solemos condenar las atrocidades que se les puedan decir o hacer a los y las niñas. Es ahí donde nos encontramos en el límite de la tolerancia, lo cual nos une y se disipan todas las grietas y diferencias.

La crueldad con lo humano, particularmente con los y las niñas nos enfurece y las respuestas se hacen oír y ver.

Quienes defendemos los valores y derechos fundamentales nos manifestamos y damos cuenta de nuestra posición.

¿Por qué sucede especialmente con la niñez? ¿Por qué con los y las niñas no dudamos en que se trata de proteger?

No siempre en la historia de la infancia la idea de niño o niña ha tenido el mismo lugar. Hemos recorrido un largo camino. Es Philippe Ariès, en su obra “L’enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime” (1960), quien realiza un análisis histórico de la infancia en Occidente y sostiene que la idea de la infancia no siempre existió. Ariès plantea que se trata de una categoría cultural e histórica, no biológica, ya que la forma en que una sociedad entiende y trata a los niños depende de sus valores, instituciones y transformaciones sociales.

Este camino recorrido para pensar la infancia hoy representa la construcción de un concepto a partir de posiciones políticas, religiosas, pedagógicas y económicas que ha logrado un nuevo sentido.

Decimos ha logrado porque hoy todos coincidimos en que a los y las niñas hay que protegerlas, alimentarlas, acompañarlas, curarlas.

La pregunta que nos hacemos es si el trato y la idea de la niñez del Gobierno actual, con sus consecuentes decisiones políticas y económicas, representa los valores de nuestra sociedad actual.

La psicología, desde sus diversas corrientes, atiende y se ocupa de los padecimientos, síntomas y problemáticas de los y las niñas.

Desde nuestra disciplina, entendemos a la niñez como un tiempo de construcción psíquica que inexorablemente debe ser acompañada y sostenida por la familia o quien/es cumplan con las funciones parentales y esta/s, a su vez, por el Estado.

La frase “nadie se salva solo” contiene una gran verdad, ya que el psiquismo no se desarrolla solo. Es con otros. En el otro. Es desde el otro. Es esta dependencia en el origen la que nos diferencia del mundo animal. Esta sencilla frase condensa mucho de lo que sostenemos como psicólogos y psicólogas.

Es justamente allí donde somos convocados para intervenir los y las psicólogas de niños y niñas: en las detenciones, los obstáculos, las interrupciones, las situaciones traumáticas (incluyendo las enfermedades graves).

Profesionales que practican disciplinas como derecho, medicina, trabajo social, terapia ocupacional, musicoterapia, psicopedagogía, fonoaudiología, etc., se ocupan de los niños, niñas y adolescentes desde las instituciones públicas.

Los y las trabajadoras de la salud, en su totalidad, en interdisciplina, nos ocupamos de proteger y mejorar la salud de la población, desde las Instituciones.

Son los hospitales infanto juveniles como el hospital Garrahan los que se ocupan de la salud integral de los y las niñas, en sus múltiples vertientes, con todos y todas sus trabajadores.

En función de esto, desde nuestra organización gremial, la Asociación de Psicólogos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, nos pronunciamos y escribimos con todas las letras: ¡Con los y las pibas no!

Irene Scherz es Licenciada en Psicología y Jefa de Docencia del Hospital Infanto Juvenil "Dra. Carolina Tobar García". Comisión Directiva de la APGCABA.