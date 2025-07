En el marco de la campaña Argentina con Cristina, este 9 de julio --Día de la Independencia-- tuvo lugar en el Parque Lezama un festival con artistas populares, feria y merienda patria. En su convocatoria, Cristina Kirchner había tuiteado: “Hermosa oportunidad para volver a comunicarnos. Yo, como ustedes saben, desde San José 1111”. Ese Uno, Uno, Uno, Uno al que las circunstancias obligan a la oradora cobra hoy un inesperado significado. No solo por la serie que menta el “volver a comunicarnos” sino por la ausencia que --oh, paradoja-- hace presente un muy singular modo de dialogar. La privación de la libertad a la que está sometida la dos veces expresidenta pone en juego un rasgo que ha sido motivo de admiración, de causa y hasta, precisamente, de lo propiamente inaudito. Me refiero a la Voz que emerge en cada una de las multitudinarias convocatorias suscitadas a partir de la confirmación de la condena: ese inconfundible timbre que saluda a la multitud con su: “Hola, qué tal”.

Es curioso: el “Hola que tal” CFK solía usarlo como corolario de alguna mención a las canalladas perpetradas por la derecha, por ejemplo: “se fugaron cincuenta mil millones de dólares: Hola, que tal”. Es decir, con el uso necesario de la ironía como para provocar el impacto que una estafa monumental o un disparate se merecen. Pero en estas últimas oportunidades la frase no brilla por su significado o sentido, sino por la simple y sencilla materialidad de la Voz. Los que están en el ágora o aquellos que pueden apreciarlo desde la tele o algún otro medio, habrán comprobado el silencio acontecido no bien esas ondas sonoras sobrevuelan sus cabezas. Quien firma estas líneas ha estado en muchísimas concentraciones convocadas por CFK. El respeto, la escucha y la suma atención han estado siempre cada vez que la lideresa tomaba la palabra. Sin embargo, siempre había ruidos, sea algún grito de aliento, gente que se movía, algún cántico, algún vendedor distraído y bla. Pero aquí acontece un silencio absoluto. Propongo considerar que, en estas últimas oportunidades acontece un fenómeno cuya ocurrencia explica el impacto que el objeto Voz supone para todo ser hablante. Esto es: la Voz es siempre testimonio de una ausencia. El grito hace al silencio, dice Lacan[1]. Cristina está presa. Sus frases son la prueba de que su soma no está allí, sino en San José Uno, Uno, Uno, Uno. Y sin embargo ¿podría alguien suponer que CFK no está presente? ¿Qué extraña ecuación se forja en ese momento como para que propios y extraños aún estemos hablando de ese sonido? Una vez más, La Voz en tanto objeto psicoanalítico privilegiado es, siempre, testimonio de una ausencia. Aunque con destinos bien diferentes, según a cuenta de quién corra ese vacío.

Por un lado, el poder del sonido que un Otro cuerpo imprime desde su boca es el más arrasador, abrumador y omnipresente que puede sufrir un oyente. Por algo, mitos mediante, el trueno es la palabra de Dios. El sonido que las duras condiciones de la contingencia imponen a los seres vivientes. El Padre en su versión más brutal e intimidante. La Ley en su encarnadura más severa y oscura. De hecho, si la experiencia del psicótico describe a cielo abierto el afecto que la lengua imprime a todo ser hablante, basta mencionar el “escucho voces” del alienado para convenir que la Voz es el arma más torturante que dispone la psique. Es también la Voz que seduce para exacerbar la obediencia hipnótica destacada por Freud en su Psicología de las Masas. Las personas transformadas en objetos al servicio de líderes desquiciados cuyos discursos señalan un Enemigo al cual exterminar. Largas peroratas que encienden el odio. Aquí la ausencia corre por cuenta de la singularidad de las personas. Hay un solo y exclusivo sentido: el Uno del líder.

Pero, al mismo tiempo, la Voz también puede ser la más dulce, constitutiva y sanadora melodía que el ser humano puede experimentar. No solo por el arrullo que una mamá --o quien de ella oficie-- brinda al pequeño cuerpo entre sus manos. También la de quien, por saber escucharnos, nos despierta del letargo para así posibilitarnos acceder al acto. ¿Somos dueños de ese objeto Voz? La pregunta apunta al nudo de nuestra constitución subjetiva. Porque allí, donde la más recóndita intimidad se aloja, lo inaudito permite que cada Uno escuche --se apropie-- de su propia canción. La Voz que causa. La Voz que nos invita a ser sujetos protagonistas. Ese Uno, Uno, Uno, Uno ...que dialoga a partir de una ausencia más presente que nunca. “Hola, qué tal”.

Sergio Zabalza es psicoanalista. Doctor en Psicología por la Universidad de Buenos Aires.

[1] Jacques Lacan, El Seminario, Libro 11 “Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis”, clase del 22 de enero de 1964.: “el grito tampoco se perfila sobre un fondo de silencio, sino que al contrario lo hace surgir como silencio”.