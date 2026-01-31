Omitir para ir al contenido principal
Los Twist 42 años después
“La dicha en movimiento”, al fin reeditado en vinilo
El sello Universal acaba de relanzar el debut que fue una de las bandas de sonido de la era de recuperación democrática: mucho más que una serie de chistes inspirados.
Por
Eduardo Fabregat
31 de enero de 2026 - 18:47
Los Twist y Charly García, el combo ideal para aquel fin de semana en Panda.
(Gentileza -)
Los #Hashtags del NO | Música nueva, salidas, festivales y lo mejor para ver, leer, jugar y aprender
El Wine Rock Session 2026, la visita de Yandel y los talleres Futurx de Verano
Polémica y escándalo en Italia
Restauraron una basílica en Roma y apareció un fresco con la cara de Giorgia Meloni
Hasta dónde puede llegar la pelea entre el gobierno libertario y el grupo de Don Chatarrín
Milei vs. Rocca, una pelea con los trabajadores como rehenes
Por
Marcial Amiel
Las trampas de Milei cuando arde el ajuste
Los incendios en la Patagonia se cuelan en la agenda del Congreso
Por
Agustín Gulman
Exclusivo para
La Federación Argentina de Municipios
Los intendentes contra la reforma laboral
El Presidente, más comprometido
Cómo es el acuerdo que firmaron Hayden Davis y Javier Milei antes de la estafa $LIBRA
Se espera tensión en la dinámica inflacionaria de los próximos meses
El Central proyecta más ajuste fiscal para 2026
Por
Mara Pedrazzoli
Señales de alerta en el mercado financiero internacional
Números del “veranito” de enero
El País
Habrá subas en servicios, transporte y alquileres
Febrero llega con una fuerte ola de aumentos
Nueva intervención en el esquema de actualización
Impuesto a la nafta, postergado
Ocurrió en Acceso Oeste, a la altura de Bernal
Una mujer policía atropelló a un delincuente que intentó robar una moto en Quilmes
Por el incumplimiento de los acuerdos salariales
ATE anunció un paro nacional de 24 horas en los aeropuertos para este lunes
Caos en Mendoza
Miles de usuarios sin luz y rescates por un fuerte temporal
Cayó granizo, se inundaron las calles, y hubo decenas de destrozos
Un fuerte temporal en Mendoza afectó a miles de ciudadanos
La kazaja obtuvo su segundo título de Grand Slam
Rybakina se impuso a Sabalenka y es la campeona de Australia
El TC y todo el deporte motor se verá por Canal 9
Comienza la temporada de automovilismo nacional en La Plata
Por
Jorge Dominico
Ensayo sobre la ceguera de la FIFA
Por
Gustavo Veiga
Asemanas de cumplir 39 años, buscará su 25°Grand Slam en la final del Abierto de Australia
Cómo Djokovic desafía los márgenes: así les ganó a Sinner, a la lógica y a la naturaleza del tiempo
Por
Pablo Amalfitano