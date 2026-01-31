Omitir para ir al contenido principal
Sociedad
Por el incumplimiento de los acuerdos salariales
ATE anunció un paro nacional de 24 horas en los aeropuertos para este lunes
La medida de fuerza, que busca presionar al Gobierno Nacional, podría causar demoras y cancelaciones de numerosos vuelos en medio de la temporada alta por vacaciones.
31 de enero de 2026 - 15:36
Aviones de Aerolíneas Argentinas se ven estacionados en el aeropuerto nacional Jorge Newbery en Buenos Aires, Argentina,
(AGUSTIN MARCARIAN/REUTERS)
