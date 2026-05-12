Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 12 de mayo de 2026

<span style="white-space: pre-wrap;">El dólar oficial volvió a bajar y el Banco Central aprovechó la jornada para profundizar la acumulación de reservas en un contexto de mayor calma cambiaria. En el mercado mayorista, la cotización cayó 0,4 por ciento, unos 6,5 pesos, y cerró en 1391,5 pesos para la venta, con lo que se alejó otra vez de la zona de 1400 tras dos subas consecutivas. El movimiento dejó al tipo de cambio lejos del techo de la banda cambiaria, fijado este lunes en 1723,55, y sostuvo una brecha de 23,9 por ciento respecto de ese límite superior.</span>