Cuando el negocio no es producir y solo rinde importar
La producción de autos cayó un 73 por ciento en la provincia
Desde el sindicalismo advierten sobre la reconversión de las terminales automotrices en importadoras. Los balances positivos de 2025 se apalancan en la primarización de la economía.
Por
Andres Miquel
31 de enero de 2026 - 18:32
Desde que asumió Milei, la producción automotriz cayó más de un 31 por ciento
Autos
Toyota
Importaciones
