Omitir para ir al contenido principal
PortadaBuenos Aires|12

Cuando el negocio no es producir y solo rinde importar

La producción de autos cayó un 73 por ciento en la provincia

Desde el sindicalismo advierten sobre la reconversión de las terminales automotrices en importadoras. Los balances positivos de 2025 se apalancan en la primarización de la economía.

Andres Miquel
Por Andres Miquel
Desde que asumió Milei, la producción automotriz cayó más de un 31 por ciento

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Será la primera jugadora argentina en ponerse la camiseta del conjunto italiano

La futbolista bonaerense que será la gran promesa del Inter de Milán

Por Juan Manuel Meza

Crece un nuevo conflicto gremial en la planta de Mondelez en Pacheco

“La reforma laboral todavía no pasó, pero acá ya la quieren implementar”

La kazaja obtuvo su segundo título de Grand Slam

Rybakina se impuso a Sabalenka y es la campeona de Australia

Salud pública bonaerense

CICOP aceptó la paritaria y se suma a la pelea contra la reforma laboral

Exclusivo para

La Federación Argentina de Municipios

Los intendentes contra la reforma laboral

Se espera tensión en la dinámica inflacionaria de los próximos meses

El Central proyecta más ajuste fiscal para 2026

Por Mara Pedrazzoli

El Presidente, más comprometido

Cómo es el acuerdo que firmaron Hayden Davis y Javier Milei antes de la estafa $LIBRA

Señales de alerta en el mercado financiero internacional

Números del “veranito” de enero

El País

Es un acto administrativo vacío, sin una disposición concreta de recursos

Emergencia Ígnea: puro humo para blindar la reforma laboral

Por Paula Marussich

La Federación Argentina de Municipios

Los intendentes contra la reforma laboral

El Presidente, más comprometido

Cómo es el acuerdo que firmaron Hayden Davis y Javier Milei antes de la estafa $LIBRA

La decisión de Economía complica la negociación por la reforma laboral

El Gobierno se niega a eliminar la reducción de Ganancias que reclaman los gobernadores

Economía

Habrá subas en servicios, transporte y alquileres

Febrero llega con una fuerte ola de aumentos

Se espera tensión en la dinámica inflacionaria de los próximos meses

El Central proyecta más ajuste fiscal para 2026

Por Mara Pedrazzoli

Nueva intervención en el esquema de actualización

Impuesto a la nafta, postergado

Señales de alerta en el mercado financiero internacional

Números del “veranito” de enero

Sociedad

Ocurrió en Acceso Oeste, a la altura de Bernal

Una mujer policía atropelló a un delincuente que intentó robar una moto en Quilmes

Por el incumplimiento de los acuerdos salariales

ATE anunció un paro nacional de 24 horas en los aeropuertos para este lunes

Caos en Mendoza

Miles de usuarios sin luz y rescates por un fuerte temporal

Cayó granizo, se inundaron las calles, y hubo decenas de destrozos

Un fuerte temporal en Mendoza afectó a miles de ciudadanos

Deportes

La kazaja obtuvo su segundo título de Grand Slam

Rybakina se impuso a Sabalenka y es la campeona de Australia

El TC y todo el deporte motor se verá por Canal 9

Comienza la temporada de automovilismo nacional en La Plata

Por Jorge Dominico

Ensayo sobre la ceguera de la FIFA

Por Gustavo Veiga

Asemanas de cumplir 39 años, buscará su 25°Grand Slam en la final del Abierto de Australia

Cómo Djokovic desafía los márgenes: así les ganó a Sinner, a la lógica y a la naturaleza del tiempo

Por Pablo Amalfitano