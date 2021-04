Diputados de Orán impulsan expropiar tierras del ingenio Tabacal

Legisladores del municipio de Orán presentaron un proyecto de expropiación de 21 hectáras de tierras en la zona norte del pueblo de Hipólito Yrigoyen que pertenencen a la empresa Seaboard Corporation, propietaria del ingenio Tabacal. La iniciativa surge para dar una respuesta a la problemática de déficit habitacional de 105 familias, que piden que se cambien esas tierras por las deudas que la empresa tendría con la municipalidad.



La diputada Jorgelina Juárez (FdT) informó que la semana pasada se reunieron legisladores provinciales y municipales de Orán, con autoridades ejecutivas de Yrigoyen para abordar la demanda de viviendas que hay en el pueblo. Allí acordaron que lxs diputadxs Iván Mizzau, Patricia Hucena, Baltazar Lara Gros y Amelia Acosta presenten en la Cámara un proyecto de expropiación de 21 hectáreas.

La legisladora aclaró que previamente, junto a Mizzau ya habían presentado otro proyecto por la misma temática, pero el último que ingresó fue mejorado con las posturas de representantes de los distintos partidos, y con esto esperan obtener consenso cuando pase a tratamiento en el recinto.

"Decidimos firmar entre todos este proyecto y asumimos el compromiso de buscar el consenso y que salga con media sanción de la Cámara de Diputados. Es el procedimiento más largo, por eso pedimos al intendente que agote las vías de la negociación (con la empresa)", afirmó la diputada. Sostuvo que el jefe comunal Alfredo Sosa y lxs concejales Facundo Quiroga, Ángel Ayarde, Néstor Machuca, Gustavo Salazar, Javier Juárez, Silvia Concha y Federico Brito decidieron apoyar la propuesta de expropiación. Como antecedente, la legisladora detalló que el Concejo Deliberante ya había solicitado antes que estas tierras en disputa "sean de utilidad pública".

Desde 2017, 105 familias sostienen el reclamo por esas tierras, en ese entonces las habían tomado y luego levantaron la medida, también hubo represión. Las autoridades les prometieron gestiones pero pasados los años siguen sin respuestas y ante la necesidad habitacional volvieron a organizarse para reclamar. "Estamos apostados y no nos dan solución", manifestó una de las vecinas.

La vocera señaló que piden un trueque por las deudas que tiene la empresa Seabord con la comuna por tasas municipales impagas. Sin embargo, la municipalidad informó que esto no se haría. Juárez aseguró que, según lo manifestado en la reunión, ni la intendencia conoce cuál es el monto de la deuda de la empresa.

La mujer advirtió que si no obtienen una solución van a tomar las tierras. Contó que el lugar está cuidado por policías y que llegaron muchos efectivos "a reprimir", e indicó que esto ocurrió el domingo pasado. También relató que fueron a la casa del intendente Alfredo Palacios debido a que el funcionario no concurrió hasta donde estaban las familias y querían hablar con él. "Le reclamamos por qué como intendente no nos da una solucion. Nos dijo que estaba gestionando", contó.

Después de la reunión del miércoles, la policía aceptó sacar las vallas que habían colocado en el barrio Santa Emilia, que está al frente de las tierras que las familias quisieron tomar, con la condición de que no se generen disturbios ni se quemen gomas.

La Policía de Salta informó a Salta/12 que hace una semana se produjo un intento de usurpación que no se concretó pero que quedaron efectivos cumpliendo una consigna para evitar que se repita la acción. Aseguraron que no hubo represión ni desalojo porque no se concretó la ocupación del lugar. El comisario Diego Nieva asistió a la reunión con el intendente.

Entre las 105 familias, según detalló la vecina, hay 30 niñxs con discapacidad. Ella insistió en que realizan este reclamo por necesidad, "que es mucha en Yrigoyen". Detalló que además de viviendas, faltan fuentes de trabajo, y que las mujeres solo pueden trabajar haciendo "changuitas de limpieza". Además, "el ingenio, si tenés padres que han sido despedidos, no te toman. Hay algunos (varones) con cursos de seguridad y por ser hijos de despedidos no los tomaron", aseveró la mujer.

Juárez sostuvo que el déficit habitacional "siempre fue un gran problema" en el norte y que se profundiza en Hipólito Yrigoyen porque "la mayor cantidad de tierras que lo rodean pertenece a la empresa Seabord" y el pueblo, que creció con familias de trabajadores del ingenio, no cuenta con espacio para expandirse. Además, la legisladora enfatizó que no hay planificación urbana, y que las familias crecen y terminan viviendo hacinadas en la misma casa. "Al no haber planificación se producen los asentamientos", expresó.

Los legisladorxs provinciales, la diputada nacional Alcira Figueroa y autoridades municipales se comprometieron a crear una mesa de trabajo para abordar esta problemática habitacional. Figueroa informó en la reunión que se había entrevistado con el ministro de Tierra y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, y que éste le indicó que existe un plan de viviendas al que pueden acceder los municipios que tengan tierras.

La exconcejala del Partido de la Victoria, Lucía Rojas, indicó que el conflicto "se está acentuando porque la gente viene pidiendo desde hace mucho", además remarcó que todas las tierras de Yrigoyen pertenecen a la Seabord, y que "no se llega a un acuerdo con la empresa para que el municipio pueda generar viviendas".

Rojas señaló que el pueblo tiene 13 mil habitantes y las tierras en las que viven se han conseguido mediante expropiaciones de la provincia o directamente a través de tomas. "Todo le pertenecía a Patrón Costas (el fundador y primer dueño del ingenio), se expropiaron las tierras donde nosotros vivimos y se empezó a urbanizar Yrigoyen como pueblo. Pasaron más de 50 años y nunca pudimos avanzar en la urbanización de manera ordenada", acotó.

Por el reclamo de las 105 familias, "en 2018 presentamos un proyecto de expropiación de 21 hectáreas a la Cámara de Senadores, con los fundamentos necesarios. Iniciaron el tramite en Senadores, pero quedó parado y no avanzó nunca", manifestó Rojas.