Normalizan la contratación de los empleados en Desarrollo Social de Salta

La ministra de Desarrollo Social de Salta, Verónica Figueroa, aseguró en conferencia de prensa que se logró normalizar la contratación de 544 trabajadores que se desempeñan en los distintos dispositivos vinculados a la niñez y adultos mayores. Confirmó que faltan 6 casos que tuvieron irregularidades administrativas, pero que se normalizarán en los próximos días. Este proceso se da en el marco del plan "Cuidando a los que Cuidan”.

Además, indicó que ya se inició la segunda etapa que consiste en "profesionalizar" a los trabajadores. Por lo que este año implementarán distintas diplomaturas que van a permitir perfeccionar la teoría y las prácticas en las distintas actividades que llevan adelante los contratados para lograr la garantía de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y adultos mayores que se encuentran en instituciones del Estado.

Desde el año pasado se gestó que la iniciativa "Cuidando a los que cuidan", que permitió la firma con 29 intendencias, donde el gobierno de la provincia reasumió la conducción operativa de los fondos descentralizados destinados al funcionamiento de los programas y subprogramas sociales cuyo objeto es la atención, resguardo de la población objetivo. De esta manera se logró "hacer contratos de servicios para personas que estaban fuera de sistema".

"Ahora esto nos permite especificar las competencias de cada trabajador y darles herramientas para que se formen según las tareas que cumplan en algunos de los 27 hogares de niños, 62 centros de Primera Infancia o cuatro hogares de Adultos Mayores”, detalló la funcionaria. Figueroa dijo que se trata de “un plan específico y estratégico para garantizar los derechos de la niñez, adolescencia y ancianidad”.

Para esta segunda etapa se creó una Comisión de Diagnóstico Organizacional a través de la cual profesionales especializados están realizando diagnósticos en los distintos dispositivos desde hace al menos seis meses. Las intervenciones que implementa la Comisión integran también al personal de estos espacios proteccionales y se enmarcan en la Ley Nacional 26.061 y la Ley Provincial 7.970 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Estas evaluaciones se llevan adelante mediante un análisis pormenorizado de todo aquello que rodea a los niños y adolescentes, el modo en que ingresan al Hogar, el acompañamiento del personal, cumplimiento del plan de salud, nutrición, educación, incluso sobre las actividades en las ocupan el tiempo los niños y los adolescentes. También de qué manera se lleva a cabo el tratamiento clínico psicológico y el acompañamiento del trabajador social y demás profesiones.

En este sentido, la Comisión contó con la colaboración de los Colegios de Psicólogos, Trabajadores Sociales, Psicopedagogos y también la Asociación de Acompañantes Terapéuticos y Colegio de Enfermería de Salta. La ministra recalcó que la Comisión hace entrevistas con directores, psicólogos, trabajadores sociales, cuidadores y operadores de cada centro de inclusión. Además, aclaró que “bajo ningún punto de vista el personal de los dispositivos de protección pierde la movilidad ascendente en su condición de trabajador de una entidad pública por no acreditar idoneidad para desenvolverse en estos espacios específicos”.

El Ministerio informó que desde el año pasado vienen aplicando instancias de formación que comenzaron en talleres y ciclos con contenidos para poder dar herramientas teóricas o prácticas a los trabajadores. Para este año, apuestan a la vinculación con instituciones académicas que permitan generar el título de diplomaturas.

"No hay ninguna intención de sacar alguien"

Desde hace dos semanas, los trabajadores de la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de Salta, vienen denunciando desplazamientos arbitrarios en el área. El conflicto nació tras tras conocerse que apartaban de su cargo a Ivana Lopez, directora del instituto para menores Hogar Casa Cuna.

La ministra fue consultada sobre el tema y aseguró que el criterio de selección del personal parte desde el diagnóstico que realiza la Comisión, quien termina de definir si el trabajador es idóneo o no para el puesto que ocupa. Además, contó que durante la etapa de Aislamiento Social (ASPO) el ministerio contrató suplencias por las personas afectadas a la enfermedad de la Covid-19 y que para su ingreso también pasaron por esa comisión.

Figueroa explicó que la Comisión no exige ningún título de grado, sino que cuenten con las herramientas básicas para el cuidado de un niño o adulto mayor. En el caso de Casa Cuna se trata de menores que van desde sus primeros días hasta los 4 años de edad.

Por eso, indicó que "no puede existir una situación donde los derechos de los trabajadores estén por encima de los derechos de los niños", por lo que dijo que serán "firmes y contundentes" en la decisión. Además agregó que "no hay ninguna intención de sacar alguien o traer a alguien en específico" y reiteró que "no hay intención de traer a personas amigas", dada las acusaciones de los trabajadores que denunciaron acomodos dentro de la cartera.

La ministra informó que sí habrá un cambio de dirección en el Hogar Casa Cuna y que tendrá la afectación de una psicóloga porque "consideramos que necesitamos a esa persona para esa mejora" en el funcionamiento del lugar.