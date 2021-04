"Hay un crecimiento acelerado de casos"

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, sostuvo que el sistema sanitario en el contexto de pandemia de coronavirus "no colapsó", pero advirtió sobre un "crecimiento acelerado en el ritmo de casos" que "impacta en el aumento de la demanda de consultas" por covid-19 y por patologías sin relación con el virus.



En diálogo con la prensa en el Hospital Garrahan, la funcionaria explicó que los contagios de coronavirus "impactan en el aumento de la demanda espontánea tanto para consultas como para atención y aumenta también la internación en clínica y en terapia intensiva".



"Lo que sucede es que el sistema de salud está dando respuestas a patologías no covid, a patologías programadas que habían retrasado su atención en la pandemia del año pasado y por eso un porcentaje elevado de las terapias intensivas no son por covid-19", explicó.



La ministra agregó que "se está trabajando con muchísima articulación y predisposición con toda las jurisdicciones y los organismos para poder priorizar la atención de las personas con coronavirus y reprogramar las cirugías".



"En ese momento, a diferencia del año pasado, habían bajado muchísimo los accidentes de tránsito y muchísimas causas de internación porque no había circulación y, en este momento, esa demanda está", subrayó.



Además, indicó que "se trabaja para reorganizar el sistema de salud y para seguir ampliando camas que se habían dejado de usar porque no se necesitaban durante la baja de casos, lo cual no quiere decir que el sistema no tenga un límite".



"Nuestro sistema tiene 50% más de camas, 60% más respiradores, 95% del personal de salud vacunado con una dosis y más de 60% con dos dosis, pero no alcanza solo con la vacuna ni con tener más camas, sino que necesitamos bajar la transmisión", añadió.



En ese sentido, señaló que una baja en los casos "sucede cuando cada uno minimiza las posibilidades de contagio y, si logramos entender eso, vamos a poder tener menos casos, vacunar a la población de riesgo y sostener la mayor cantidad de actividades".



"Lo que está pasando es que los protocolos y las posibilidades de infectarse en el ámbito escolar y las aulas no es alta, pero el aumento de casos en toda la población general implica que tanto algunos integrantes del equipo de salud como docentes tengamos exposición", agregó.



Vizzotti también aseguró que "la vacuna que está aplicando Argentina, que tiene 2 millones de dosis que se distribuyeron y aplicaron, es la de Sinopharm, que tiene una eficacia similar a la de AstraZeneca, que es casi 80%".



"Hay dos vacunas que vienen de China, Sinovac y Sinopharm, y un poco la información fue confusa mezclando la eficacia de las dos vacunas y poniéndolas en la misma situación; cualquier vacuna que se aplica en cualquier país es segura y cumple las recomendaciones de la OMS en el contexto de una emergencia sanitaria", resaltó.