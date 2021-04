“Friends”: cuenta regresiva para su regreso

La imagen muestra a un chamuscado sillón de felpa marrón por delante de una fuente de agua. Eso bastó para enloquecer a los fanáticos de Friends. Prueba contundente, además, de que el ansiado especial sobre la sitcom noventosa finalmente se había concretado. La semana pasada se había insinuado su rodaje pero desde HBO Max habían preferido no hacer comentarios. Fueron los propios involucrados y allegados quienes en las últimas horas se encargaron de difundir la noticia. La banda completa –Matthew Perry, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer y Matt LeBlanc– retornaron pues a los estudios de la Warner Bros. aunque aún se desconozca bajo qué formato lo han hecho. ¿En la piel de sus personajes?, ¿celebrar entre memorabilia?, ¿jugar a la ficción y el registro documental?, ¿bromear en el Central Park sin guion alguno? Poco es lo que se sabe sobre el molde de Friends: The Reunion. Tampoco se develó la fecha de estreno pero se estima que será más temprano que tarde en el calendario de 2021.



Dentro de ese goteo de fotos y declaraciones cabe destacar un mensaje en redes sociales de Perry/Chandler, publicado el último sábado -y posteriormente eliminado-. “Segundos antes de comerse una brocha de maquillaje. Sin mencionar el reencuentro con mis amigos”, escribió el comediante en un posteo de Instagram donde se lo veía en un camerino presto a salir a escena. El especial fue realizado en el emblemático Stage 24 (paradójicamente queda en California) donde se grabaron la mayoría de los episodios de la serie. Fue con audiencia en vivo conformada por extras del sindicato de actores contratados para la ocasión.

Detrás del éxito aparece la firma de los productores David Crane y Marta Kauffman. Tiempo atrás, los creadores de la sitcom que mejor supo retratar a la Generación X habían sepultado cualquier chance de retorno. “El programa trata sobre ese momento de tu vida cuando tus amigos son tu familia. Ya no estarían en ese momento. Ya tienen su familia. Además, nada va a poder superar lo que ya hicimos”, había expresado la mujer en 2019 y apenas unos meses después la vuelta al ruedo comenzó a tomar forma. El operativo retorno estaba pautado para febrero de 2020 pero la pandemia por el Coronavirus supuso un parate para la producción por más de un año.

Se descarta que Friends: The Reunion sea con un reprise del grupo con más canas que chistes por mostrar. Los intérpretes han sido muy elusivos en lo relativo al acontecimiento. “No todos hemos estado en la misma habitación frente a frente, en privado una vez hace muchos años, pero eso es todo. El objetivo de todo esto es estar en la misma habitación. Eso no ha cambiado”, sentenció Kudrow/Phoebe. El resto no ha hecho más que sumar confusión en sus entrevistas. “No estaremos en el personaje... somos todos nosotros, la gente real. Seré yo mismo. Seré David”, dijo Schwimmer/Ross. “No seré Rachel, aunque en cierto modo lo soy. Bueno, todos somos una especie de pequeños fragmentos de ellos. En realidad, no. Pero sí”, agregó Anniston/Rachel. Aunque el sexteto también dejó abierta la chance para una lectura de guion en conjunto. Difícil entonces, pero no imposible, que LeBlanc/Joey lance su “Hey, how you doin’?”. El actor (el único que volvió a interpretar su rol en la dispar Joey) describió al especial como “los seis juntos hablando de los buenos viejos tiempos. Hemos vuelto a reunir a la banda sin los instrumentos”, explicó. Se estima que cada uno de los protagonistas recibiría al menos $ 2.5 millones de dólares por su participación.

Los motivos de Friends: The Reunion son tan luminosos como el peinado de Rachel. Ha pasado más de un cuarto de siglo y Friends es tan o más rendidora que en sus días de gloria. El fandom se ensanchó hacia 2015 luego de la incorporación de la serie a Netflix (estuvo en la plataforma hasta 2019). Lo cual, también, disparó una cruzada centennial contra el discurso que desprende la serie. Más allá de los cambios de humor, Warner Media -la dueña de los derechos- se reservó las diez temporadas para el catálogo de HBO Max. El especial, en definitiva, se sumará a los 236 episodios y 708 líneas argumentales –según dicen los expertos- sobre Joey, Phoebe, Rachel, Chandler, Monica y Ross. En ese orden salieron del departamento en la escena con la que concluyó la serie y que ahora volverá por un rato.