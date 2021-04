Biden retirará todas las tropas de Afganistán el 11 de septiembre

Estados Unidos retirará sus tropas de Afganistán. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, indicó que la fecha límite para el repliegue total es el 11 de septiembre de 2021, veinte años después del ataque a las Torres Gemelas y el Pentágono. El anuncio oficial lo dará mañana el presidente Joe Biden.

"El Presidente va a pronunciar una declaración mañana en la Casa Blanca sobre el camino a seguir en Afganistán, incluyendo sus planes y el calendario para la retirada (…) Ha sido consistente en su postura de que no hay una solución militar para Afganistán, hemos estado ahí demasiado tiempo", agregó Psaki.

La noticia vino después de que el secretario de Estado, Antony Blinken coordinara telefónicamente el anuncio sobre el retiro con el presidente de Afganistán, Ashraf Ghani. "Hoy hablé con el secretario Blinken. Discutimos el proceso de paz en curso, las próximas conversaciones de paz en Turquía y también hablamos sobre la próxima llamada telefónica con el presidente Joe Biden", dijo Ghani en su cuenta de Twitter.

El expresidente Donald Trump se había comprometido a cumplir con la retirada de las tropas estadounidenses para el primero de mayo. El anuncio de Biden retrasará la fecha pactada por el republicano.

"Antes del 1 de mayo, comenzaremos una retirada ordenada de las fuerzas que siguen allí, y planeamos tener a todas las tropas de Estados Unidos fuera del país antes del vigésimo aniversario del 11-S", aseguró un alto funcionario estadounidense en una rueda de prensa telefónica.

El retiro de tropas estadounidense de Afganistán comenzó con la llegada de Barack Obama a la Casa Blanca. Durante su administración, Obama redujo el número de soldados estadounidenses en Afganistán de cerca de 40 mil a menos de 10 mil soldados. Aunque su compromiso inicial había sido el retiro total de las tropas, más de ocho mil soldados estadounidenses permanecían en Afganistán cuando asumió Trump.

Durante la gestión de Donald Trump el número se redujo a 2500, esta es la cifra oficial de tropas que se conoce. Sin embargo, se especula que hay mil más de lo que indican los datos oficiales. También se calcula que la OTAN mantiene a unos siete mil soldados de otros países que integran la alianza militar de países.



"La realidad es que Estados Unidos tiene grandes intereses estratégicos en el mundo (…) como la no proliferación, como una Rusia cada vez más agresiva y asertiva, como Corea del Norte e Irán, cuyos programas nucleares representan una amenaza para Estados Unidos", dijo un alto funcionario a The Washington Post. "Afganistán simplemente no llega al nivel de esas otras amenazas en este momento", sostuvo.

"Hace mucho que sabemos que la fuerza militar no va a resolver (lo que pasa en) Afganistán", reconoció un alto funcionario que se mantuvo anónimo. En esta línea, afirma que Biden quiere pasar a una estrategia de diplomacia que apoye el proceso de paz entre el gobierno de Afganistán y los talibanes. "Esto no es 2001. Es 2021. En 2021, la amenaza terrorista que enfrentamos, emana de varios países, de hecho varios continentes", agregó.



El anuncio del retiro de tropas estadounidenses despertó críticas desde el partido republicano. El líder de la minoría de ese partido en el Senado, Mitch McConnell lo consideró un error grave."Esto es una rendición ante un enemigo que todavía no ha sido conquistado, y una abdicación de liderazgo estadounidense", afirmó en un comunicado McConnell.



El mes pasado Biden se mostró inflexible en no realizar una retirada apresurada por razones estratégicas, aunque consideró que permanecer en Afganistán no estaba en sintonía con las necesidades del contexto actual. Los talibanes habían asegurado que si no se cumplía la fecha pactada con el expresidente Trump para el retiro de las tropas en mayo no descartaban una nueva ofensiva. El portavoz talibán, Zabihullah Mujahid, dijo que los militantes harían una respuesta oficial "cuando Estados Unidos anuncie formalmente" sus planes mañana, según informó el diario The Washington Post. EE.UU. por su parte aseguró que los ataques a las tropas estadounidenses durante el proceso de retirada tendrán represalias.

Mientras tanto, se calcula que un número indeterminado de soldados permanecerá para resguardar la embajada estadounidense en Kabul.