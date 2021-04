Se conformó una mesa de diálogo para erradicar el comercio ilegal

Convocados por la Secretaría de Gobierno municipal, ayer se reunieron con las dos cámaras de comercio salteñas representantes de organismos públicos nacionales como Gendarmería, la AFIP y Migraciones, de Seguridad, de Ingresos Públicos y Rentas por la provincia, así como concejales capitalinos y representantes del Ministerio Público, para comenzar a perfilar en conjunto los pasos a seguir con el propósito de responder a los reclamos del sector y erradicar el llamado comercio ilegal.

“No es una reunión con principio y fin, porque vamos a continuar, se van a conformar comisiones interdisciplinarias para que intervenga cada organismo en su plano”, sostuvo el secretario de Gobierno, José Luis Gambeta.

El funcionario explicó que si no se combate el movimiento de mercadería a través de Gendarmería y Migraciones desde el ingreso al país, o desde la AFIP junto a Rentas y la Policía de la provincia dentro del territorio, se hace imposible el trabajo en lo local, ya que advirtió que “no se trata solo de correr a los manteros, que muchas veces son gente necesitada y más en este contexto de pobreza y pandemia, sino de atacar la ilegalidad desde su raíz”. Y aclaró que detrás de quienes venden en la calle “hay muchos avivados que hacen grandes negocios con la necesidad y a esos tenemos que perseguir”.

De todas maneras, aseguró que comenzarán a realizar inspecciones y controles junto a la Policía y las fiscalías para evitar las molestias a los vecinos y el perjuicio a los comerciantes que generan “los vendedores ambulantes en algunas calles y peatonales”, y más en este momento de pandemia en que hay que evitar aglomeraciones, “y permitir que la gente pueda circular”.

Gambeta insistió con la idea del trabajo en red: “la municipalidad sola no puede erradicar todo el entramado de tráfico y comercio ilegal, debemos consensuar puntos y comprometernos todos los actores involucrados”, aseguró. Durante el encuentro, cada representante de los organismos presentes expuso sus puntos de vista y se acordó un plan de trabajo en conjunto y reuniones periódicas para ir evaluando los avances y las distintas situaciones que se presenten.

Contó que se realizará un censo “para saber dónde estamos parados respecto a la venta y los vendedores ilegales, porque nos va a permitir saber cuál es la realidad de los comerciantes que están realizando sus aportes de manera legal, sino también las condiciones de quienes están irregulares, porque nos van a permitir buscar soluciones generales”.

“Sabemos que es un problema complejo que afecta a todos, y vamos a buscar soluciones. Se arbitrarán todos los medios de diálogo a fin de mejorar la calidad de vida de las familias involucradas”, concluyó Gambetta.

La concejala Susana Pontussi celebró el encuentro y consideró que se debe atender esta problemática, “porque al comercio informal no lo vamos a resolver si no tenemos distintas perspectivas”. Y añadió que se llevan como tarea revisar algunas ordenanzas “que han quedado obsoletas y no le permiten actuar al municipio”.

Mientras que para el presidente de la Cámara de Comercio de Salta, Daniel Betzel, fue importante comenzar a trabajar de manera articulada entre todos los actores involucrados. “Lo que el comercio de Salta quiere es igualdad de condiciones, no podemos tener en la puerta de nuestro local a alguien que vende a mitad de precio porque no paga impuestos, o ninguno paga o pagamos todos”, sostuvo el comerciante.

Para la representante de Comerciantes Unidos, Carol Ramos, el encuentro fue “muy esperanzador”, ya que subrayó que vio compromiso y voluntad “en combatir lo que hoy nos genera perjuicios”, y señaló que no solo lo decía desde lo económico y comercial, sino también desde lo sanitario en plena pandemia, “por la falta de higiene y todo lo que acarrea el comercio ilegal y los manteros en las peatonales”.

“No fue una reunión como cualquier otra y vi a todos con ganas de trabajar y a los organismos presentes con compromiso”, destacó. Y explicó que el censo que se realizará entre los manteros servirá para detectar “qué grado de vulnerabilidad tiene cada uno e ir tomando acciones para reubicarlos, ayudarlos” y abordar la problemática social en su conjunto.