Alberto Fernández: "No es razonable judicializar decisiones de política sanitaria"

El presidente Alberto Fernández estimó que "la mayoría percibe que estamos ante un grave problema sanitario que requiere de un mayor esfuerzo de todos y todas", al hacer su balance en relación a las primeras horas de vigencia de las nuevas medidas que restringen la circulación.

El jefe de Estado criticó a su vez la judicialización que propone la oposición por las clases presenciales. "No es razonable resistir en la justicia medidas que fueron adoptadas para proteger la salud del conjunto de la población", consideró.

"Ayer el acatamiento fue muy alto. La inmensa mayoría de la gente percibe la dimensión del problema. Advierte que se expone estando en lugares donde hay mucha aglomeración de personas", expresó Fernández, quien agradeció "a todos y a todas que me ayuden en este momento minimizando la circulación y los encuentros sociales".



A su vez negó que la ciudad de Buenos Aires esté en condiciones de afrontar desde el punto de vista sanitario el impacto de casos de coronavirus. "Por eso hemos adoptado estas medidas para todo el AMBA, porque entendemos que por esa vía vamos a poder poner en sintonía al sistema de salud de la Ciudad que hoy está al borde de su saturación por la utilización de camas que se usaron en la atención de otras patologías que no son Covid-19".

A su vez, contó que mandó a retirar las vallas colocadas por la Policía Federal en la quinta de Olivos. "Ordené que no quiero vallas. Las habían puesto preventivamente por la violencia de la manifestación en la que estuvo Patricia Bullrich la otra noche y por temor a que volvieran". Dijo no estar enterado de aquella medida y recordó: "Fui yo quien dispuse retirar las vallas de Plaza de Mayo que había puesto el gobierno anterior y algunos están diciendo que ahora hice ponerlas en Olivos. Y eso no es cierto".

Finalmente, sobre los amparos en la justicia, dijo a Data Clave: "No me parece razonable judicializar decisiones de política sanitaria en medio de una pandemia". En ese sentido, puntualizó que "les estamos exigiendo a los jueces que tomen decisiones que los exceden por el mismo marco objetivo de pandemia" y que "ya se produjeron los primeros rechazos en algunos juzgados de la Ciudad de Buenos Aires que entienden que es un tema que los excede".