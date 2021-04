Domingo de terror en Abasto

Fiscalía investiga un hecho de violencia e intento de abuso sexual que generó conmoción en barrio Abasto, en la tarde-noche del domingo. Un bioquímico fue arrestado tras retener en su casa a una joven de 23 años que fue rescatada por una vecina que escuchó sus gritos, mientras el hombre la golpeaba contra una reja de la vivienda de La Paz al 1600. “La chica me dijo que la habían metido en una camioneta”, señaló la vecina en LT8. Ayer, la joven fue citada a entrevista en la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, pero manifestó no querer hablar. Como la denuncia no quedó formalizada, el agresor recuperó la libertad, aunque desde el Ministerio Público de la Acusación advirtieron que el fiscal Diego Mainero continuará con la investigación.

Laura estaba por llevar a lavar el auto cuando comenzó a oír gritos, en plena tarde del domingo. Según relató, cuando vio a la chica en situación de riesgo, frente a los golpes del hombre, agarró un palo y saltó la reja para ayudarla a salir. La mujer dijo que la chica gritaba "ayúdenme, me mata, me mata"; que ambos estaban sin ropa y el hombre estaba bajo los efectos de sustancias prohibidas. "La estaba golpeando de una manera atroz. Ni lo pensé. Fue el instinto de ayudarla", dijo.

La vecina describió a la víctima como "una chica humilde", con quien mantuvo diálogo y ésta le indicó "que la había agarrado contra su voluntad, de atrás, en Pellegrini y Avellaneda, en una camioneta, amenazándola". Al parecer, fue cuando la muchacha salía de trabajar.

Desde el MPA indicaron que no estaba claro qué sucedió, ya que también había una versión de que se trató de un encuentro en el que "algo salió mal" y que terminó con los golpes del hombre, sin resultar más grave gracias a la intervención de los vecinos.

En tanto, expresaron que la joven no quiso ser revisada y fue citada para una entrevista en Fiscalía, donde ayer manifestó no querer hablar con las psicólogas de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual. "decidió retirarse", indicaron. Ante ello, "se solicitó a personal de Trata que vuelva a localizarla y ofrecerle trasladarla nuevamente a la Unidad de Delitos Sexuales para brindar su declaración e instar acción penal, si así lo quería, a lo que manifestó su intención de no hacerlo"; y aclararon que "tiene el derecho" de tomar esa decisión.

En relación al hombre detenido, se indicó que por el momento no hay elementos para mantenerlo en esa situación, por lo que se trabajará en ahondar la investigación. "Sigue abierta, con medidas en curso", aseguraron desde el MPA.