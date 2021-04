Desde Roma

En el Día Mundial de la Tierra, cuando se está llevando a cabo una cumbre mundial sobre el clima, organizada por el presidente de Estados Unidos Joe Biden, y del que participan líderes de todo el mundo, el papa Francisco, que siempre ha defendido a la Madre Tierra incluso en su encílica “Laudato si” de 2015, emitió este jueves un video mensaje dirigido a todo el mundo.

“Desde hace tiempo estamos tomando más conciencia de que la naturaleza merece ser protegida, aunque sea por el hecho de que la interacciones humanas con la biodiversidad que Dios nos ha dado, deben hacerse con el máximo cuidado y con respeto. Y esto, durante la pendamia, lo hemos aprendido mucho más”, empezó diciendo Francisco.

“También esta pandemia nos ha demostrado qué ocurre cuando el mundo se para (…) y el impacto que esto tiene en la naturaleza y en el cambio climático”, agregó el Papa, que hacía una clara alusión a los datos y estudios de la Organización Meteorológica Mundial (WMO) que en su último informe sobre la situación del clima en 2020 dijo que el año pasado fue uno de los tres años más calientes jamás registrados.

“La pandemia de la covid nos ha enseñado esta interdependencia, este compartir el planeta. Y ambas catástrofes globales, covid y clima, demuestran que no hay que esperar. (...)Es el momento para actuar. Estamos en el límite”, subrayó Francisco.

El Papa sacó a relucir un dicho español: “Dios perdona siempre. Los hombres perdonamos de vez en cuando. La naturaleza no perdona más”. Esta destrucción de la naturaleza “es muy difícil frenarla, pero todavía estamos a tiempo. Y vamos a ser más resilientes cuando trabajemos juntos en lugar de hacerlo solos” (...) “La adversidad que estamos viviendo con la pandemia y que ya la sentimos en el cambio climático, nos tiene que impulsar a la innovación, a buscar caminos nuevos. De una crisis no se sale igual. Salimos mejores o peores. Este es el desafío y si no salimos mejores vamos por un camino de autodestrucción”, continuó Francisco.

El Papa argentino concluyó su mensaje haciendo un llamado “a todos los líderes del mundo para que actúen con valentía, con justicia y que siempre digan la verdad a la gente para que la gente sepa cómo protegerse de la destrucción del planeta, cómo proteger al planeta de la destrucción que muchas veces nosotros gatillamos”.

En la encíclica “Laudato si” , sobre el cuidado de la casa común, Francisco hizo entre otras cosas un llamado también a toda la “familia humana”para que se busque un desarrollo integral y sostenible. Y en el texto aludió a las responsabilidades de la política internacional y de la economía en la degradación de la naturaleza. Según Francisco, hay ciertas cosas de la naturaleza que son bienes comunes como el clima y el agua potable, y esta última es además un derecho humano esencial.

Muchos otros líderes mundiales han insistido en la necesidad de cuidar el planeta y el clima. Entre ellos el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien recientemente se refirió al informe de WMO. “No tenemos tiempo para perder. El clima está cambiando y el impacto de este cambio climático tiene un costo elevado para las personas y para el planeta. Los países deben comprometerse a reducir las emisiones (de CO2 pero no sólo, ndr) antes del 2050”, declaró Guterrez. “En el 2021 se podría registrar el segundo mayor incremento de emisiones jamás registrado en la historia (el primero fue en 2010, después de la crisis financiera de 2008-2009) en buena parte empujado por el uso del carbón y del petróleo en los países emergentes para tratar de ayudar a un rápido crecimiento de la economia abatida por el covid”, concluyó el secretario de la ONU.

Habrá que esperar las conclusiones de la cumbre mundial convocada por Biden, que cerrará el 23, para ver hacia dónde podría evolucionar el cambio climático.