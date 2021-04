Espacio Puebla invita a la charla "Cuenca del Paraná: la Soberanía en disputa" que se realizará este sábado a las 18:30 horas por Youtube. Participan Alcira Argumedo, ex diputada nacional; Pedro Peretti, ex director de la Federación Agraria; y Francisco “Paco” Durañona, senador por la Provincia de Buenos Aires. El debate será moderado por José Cruz Campagnoli, ex diputado de la Ciudad de Buenos Aires. El evento se hace de cara a que el próximo 30 de abril culmina la concesión por el dragado y balizamiento del Sistema de Navegación Troncal de la Hidrovía.