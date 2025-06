"Están subestimando el crecimiento del PBI y la estabilidad cambiaria", bramó el ministro de Economía, Luis Caputo, el domingo a la noche, mientras se propagaba en redes y medios el lapidario informe del JP Morgan contra el Gobierno que adelantó Página I12. Al otro lado de la línea estaba el presidente Javier Milei, queriendo saber cómo era posible que un banco que el Gobierno cree aliado, siendo además la entidad que comanda la cámara estadonidense AMCHAM, haya elaborado un documento cuestionando la política cambiaria y avisando que sale de posiciones en pesos para posicionarse en dólares.

El reporte, titulado "Tomarse un respiro" de Argentina, generó un sacudón en la Casa Rosada y Hacienda. El temor corrió fuerte: en 2018, durante la gestión de Mauricio Macri y con Caputo en el equipo económico, el Morgan hizo la misma jugada. Todo terminó en un colapso del modelo. Hoy, con su aviso de salida, el Morgan da una señal concreta: hay que dejar el país antes de las elecciones, no después de ellas.

Según supo este diario, con indicios fuertes que llegaron en las últimas horas desde el seno del BCRA de Santiago Bausili, saben que hay gigantes esperando desarmar sus inversiones en pesos para pasarse al dólar, por las mismas razones que generaron la salida del Morgan. Con bronca inocultable y todavía en aquella llamada teléfonica, Milei le respondió a Caputo que "son los mismos que nos siguen sin bajar el Riesgo País". El JP elabora el índice, y el Gobierno cree que es injusta la calificación, que lo sigue teniendo por encima de los 700 puntos básicos.

A primera hora del lunes, Caputo mandó al director del Banco Central, Federico Furiase, a declarar para exhibir la posición oficial sobre el tema. Dijo que "los fundamentos macroeconómicos son la mejor medicina para minimizar cualquier ruido político o externo. (...) Los hechos demuestran que cuando tenés una macro sana, una macro estable y donde hay total sintonía entre el presidente y el ministro de economía en mantener esa macroeconomía sana, superada y fiscal, no emisión monetaria y un banco central que está saneado, que está recapitalizado…no hay nada contra eso”.

El mercado ve dólar caro y aval débil al plan

El informe del Morgan habló de dos temas. Por un lado, el riesgo electoral; por otro, un dólar barato que fomenta la salida por turismo y avisa que precisa una corrección urgente. Fuentes de las empresas estadounidenses que consultó este diario leyeron que, en materia electoral, los inversores no ven un triunfo del peronismo en las legislativas, pero sí un márgen limitado para los libertarios. "Hay muy poca participación, y sobre esa poca participación, La Libertad Avanza no supera el 28/30, como máximo", expresaron. ¿Por qué eso les parece clave? Porque aseguran que sobre votantes muy ausentes, un tercio es un apoyo que no garantiza un aval significativo al plan económico. "Eso es lo que ve el Morgan", concluyeron.

Por el lado netamente económico, en la City sorprendió "lo rápido que llegó el desarme del Morgan, se esperaba a fines de julio". LPO publicó que, a modo de contagio, el fondo PIMCO también estaría pensando en salir de Argentina. "Es lógico lo que dice el JP Morgan, este carry trade no se veía a muy largo plazo. Va a haber presión sobre el tipo de cambio antes de las elecciones. Terminaste con el mejor momento estacional de dólares del agro sin que la divisa vaya más cerca de la banda superior de flotación del acuerdo con el FMI", destacó otro operador que invierte. Y completó que "si en estos dos meses no lograste ir al piso de la banda, hay que olvidarse. De cara a las elecciones, va a estar más cerca de los 1500 pesos".

La sombra de la traición a Mauricio

A decir verdad, no es la primera vez que, ante el primer sacudón, la banca especulativa sale a cubrirse saliendo de los pesos y dolarizando carteras. Además, en este caso, la coincidencia es casi total con lo que le pasó a Macri en el año 2018.

En abril de ese año, y luego de arrasar con Cambiemos en las elecciones legislativas del 2017, el Morgan traicionó al Gobierno que, como Milei, le había abierto la economía para que los capitales entraran y saliera a piacere. El día 25 de abril, el banco que hoy comanda Facundo Gómez Minujin empezó a desarmar posiciones que tenía en LEBACS. En aquel entonces, inventadas por el propio Caputo, las LEBACS se usaban para estabilizar el tipo de cambio.

Sólo 24 horas tardó el Morgan en realizar una operaciones por casi 1000 millones de dólares soltando las LEBACS a cambio de divisa estadounidense. Como hoy, el banco estadounidense venía jugando de aliado político del PRO y hasta había participado en diferentes coolocaciones de títulos que habilitó el entonces ministro de Economía, Nicolás Dujovne.

Lo más grave vino después. Tras el Morgan, una serie de gigantes dejaron sus posiciones en pesos y se dolarizaron. El Banco Central resignó más de 1400 millones de dólares y la crisis se intensificó. Macri, nervioso, terminó aceptando la propuesta de Caputo y Dujovne de ir a pedirle al Fondo Monetario un rescate millonario para intentar salvar al Gobierno. Menos de un año más tarde, Juntos por el Cambio perdía por más de 20 puntos una elección clave, en un escenario de crisis insostenible. Milei quiere evitar, precisamente, que eso vuelva a ocurrir.