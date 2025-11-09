Los cuatro partidos de este lunes por la 15º fecha del Torneo Clausura dejarán bastante en claro, a una jornada del cierre de la fase regular, las posibilidades de varios equipos para pasar a los playoffs y también de jugar las copas continentales de 2027. Gimnasia (16 puntos) y Vélez (25) abrirán la tarde en La Plata desde las 17 (ESPN Premium) y a las 19, Deportivo Riestra (27) recibirá a Independiente (12) en Villa Soldati (TNT Sports Premium). Mientras que a las 21.15, Independiente Rivadavia (12), el flamante campeón de la Copa Argentina, estrenará el título ante su gente enfrentando a Central Córdoba de Santiago del Estero (22) por ESPN Premium y en La Paternal, Argentinos Juniors (18) será local frente a Belgrano de Córdoba (19) a través de TNT Sports Premium.

River estará muy atento a lo que pase con Riestra y Argentinos. Porque si ambos equipos ganan, el "Millonario" quedará quinto en la tabla anual y fuera de la Copa Libertadores, solo con acceso a la Sudamericana. Ninguno de los resultados es imposible. Riestra tiene un invicto de 27 partidos en condición de local y con un estilo rústico y aprovechador pero efectivo, ya se ha metido en los octavos de final del torneo y jugará una copa continental. Por ahora es la Sudamericana y pero tiene a mano la Libertadores a cuya fase de grupos ingresará si logra los tres puntos. Independiente viene de derrotar como local a Platense y Atlético Tucumán y aunque no ha sumado de a tres como visitante, parece haber pasado lo peor de la tormenta.

Riestra buscará el triunfo que lo clasifique a la Libertadores.





Argentinos tratará de cambiar la cara después de haber caído por penales en la final de la Copa Argentina ante los mendocinos. Igualmente, está cómodo en puestos de Sudamericana y aún tiene chances de jugar la Libertadores, pero acumula apenas un triunfo en los últimos cuatro encuentros jugados por lo que no está entre los ocho que van a los playoffs.

Por su parte, Belgrano necesita una victoria en La Paternal para seguir dentro de los ocho mejores de la zona Al top 8, a falta de una fecha para que finalice la fase regular. En caso de que no la consiga, seguramente saldrá de esos puestos. Los cordobeses ganaron solo uno de los últimos seis partidos disputados, empataron sin goles ante Tigre y Lucas Passerini será baja por haber sido expulsado en ese partido.

El choque entre Gimnasia y Vélez tendrá un atractivo adicional: Guillermo Barrios Schelotto, técnico velezano e ídolo gimnasista, enfrentará a su hijo Nicolás que será el volante central del conjunto platense. El equipo platense viene de lograr un histórico triunfo frente a River en el Monumental y llega con 32 unidades, a cuatro de San Martín de San Juan y Godoy Cruz y a cinco de Aldosivi. Una victoria contra Vélez lo salvará definitivamente, pero no alejará la crisis económica del club. La dirigencia mantiene una deuda de varios meses con el plantel profesional, lo que llevó a los jugadores a no entrenar el viernes y tampoco el sábado.

Vélez marcha cuarto en la Zona B con 25 unidades y necesita ganar en La Plata para poder jugar los playoffs de local. En la tabla anual suma 39 puntos y su clasificación a Copa Sudamericana pende de un hilo, por lo que la única chance real de jugar torneos internacionales en 2026 sería ganar el Clausura para meterse en la próxima Libertadores.

Por último habrá fiesta grande en Mendoza para festejar el primer título oficial de Independiente Rivadavia y su clasificación a la Copa Libertadores de 2026. En el Clausura no les va bien, sumaron 12 puntos apenas y están fuera de toda chance de clasificación Los santiagueños, con 22 unidades, están cerca de sellar su pasaje a los octavos de final y vienen de igualar sin goles ante Racing.



