La causa $LIBRA empieza a moverse. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó este fin de semana el congelamiento de todos los bienes muebles e inmuebles del empresario cripto norteamericano Hayden Davis, quien ofició como el socio principal de la estafa de la que participó Javier Milei. El juez dictó una medida de “no innovar” también sobre los activos financieros de Davis y de otros dos c
Avances en la causa por la estafa promovida por Javier Milei
$LIBRA: ordenan congelar los activos de Hayden Davis y otros dos criptochantas vinculados al fraude
El juez a cargo del expediente dictó una cautelar con la orden de no innovar para empezar a trazar la ruta del dinero.
