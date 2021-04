Diego Guelar, el ex embajador de Argentina en China durante el gobierno de Mauricio Macri, declaró como testigo en el juicio de lesa humanidad por la megacausa Campo de Mayo, que revisa la responsabilidad de 20 represores en más de 300 casos de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico militar. “Yo estaba en una short list (una lista corta) para ser secuestrado, torturado y tirado al río”, sostuvo Guelar en el marco de su testimonio.

Guelar fue consultado sobre el secuestro del ex juez Hernán Bernasconi, quien estuvo detenido desaparecido unos días en Campo de Mayo durante 1976. Él y el ex embajador eran socios en un estudio jurídico que funcionaba en el centro de San Justo, recordó ante el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín.

“Teníamos una relación profesional y personal que se interrumpió en octubre de 1975 cuando, tras el atentado que hubo en el estudio jurídico que compartía con otro socio, Alberto Mayansky, tuve que pasar a la clandestinidad”, contó Guelar. El ex embajador, militante montonero durante aquellos años, pasó a la clandestinidad cuando recibió “una carta amenazante de la Triple A que nos invitaba a Mayansky y a mí a irnos inmediatamente del país. Mayasnky se fue a Venezuela de inmediato, yo no lo hice”, detalló en su declaración, que fue transmitida --junto con las de los otros testigos-- por el medio autogestivo La retaguardia.

En esa condición, entre octubre y diciembre de 1975, se vio “de forma irregular con Hernán”, el ex juez que declaró en el juicio de lesa humanidad la semana pasada. “Mi convicción era que se venía lo que se venía, que mis amigos podían estar en una situación parecida a la míay que era conveniente organizar el pase de las causas que teníamos a otros estudios para garantizar su continuidad”, sostuvo. Recordó que propuso que el traspaso fuera al estudio jurídico de Carlos Corach. Bernasconi se negó y siguió trabajando.

Una vez comenzada la última dictadura cívico militar y completamente instalada la cacería en las calles del país, las patotas le volvieron a pisar los talones a Guelar. Una de la Fuerza Aérea “asaltó el estudio jurídico que compartía con Eduardo Pesci”, en Morón. “Lo destruyeron y se lo llevaron” a Pesci, abogado, integrante de la Gremial de Abogados. Aún permanece desaparecido.

Días después, el ex embajador viajó a San Pablo, Brasil, y desde allí envió una carta a Bernasconi, “con sellos y todo” en la que decía que se iba del país. “Era falsa, yo volví”, siguió relatando. “En abril me encuentro con Hernán, le insisto a Hernán sobre la peligrosidad de su situación y el insistió en que no estaba en la misma situación que yo, que yo había sido apoderado del Partido Peronista Auténtico y que nivel de exposición pública no era el de él. Recuerdo haberle pedido que tuviera a mano la carta para que si venían a buscarme a mí, la mostrara”, detalló.

A Bernasconi lo secuestraron en 1977, hecho del que Guelar se enteró “a través de ese entramado informal de contactos que existía en esa época”, apuntó en su testimonio. “Me enteré de que en allanamiento del estudio de San Justo había sido secuestrado Hernán, que su hermano, que era capitán de Navío, había intervenido para buscarlo y que esa intervención le salvó la vida”, concluyó. El ex juez, destituido por el Senado en 1999 hallado responsable de los cargos de prevaricato y mal desempeño en causas judiciales vinculadas con el narcotráfico, permaneció en lo que él cree fue Campo de Mayo durante nueve días y, tras la intervención de su hermano, fue blanqueado.