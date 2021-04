El conmovedor film "Another round" ganó este domingo el Oscar a mejor película internacional. La producción estuvo casi sin ver la luz debido a la trágica muerte de la hija de su realizador, el danés Thomas Vinterberg.

Al recibir su premio, el director, entre lágrimas, habló de su hija Ida, cuya muerte en un accidente automovilístico al inicio del rodaje casi acabó con el proyecto, y a quien la película está dedicada. “Extrañamos y amamos a mi hija. Ella leyó el guion y le gustó muchísimo. Se suponía que iba a participar del proyecto”, comenzó en su emocionante discurso.

"Si alguien se atreve a creer que ella está aquí de alguna manera, podrá verla aplaudiendo y vitoreando con nosotros", agregó Vinterberg, emocionado. "Terminamos haciendo esta película para ella, como un monumento a ella".

La comedia dramática dirigida por Thomas Vinterberg que se sumerge en los altibajos del culto danés a la bebida se alzó frente a "Better Days" (Hong Kong), "Collective" (Rumania), "The Man Who Sold His Skin" (Túnez) y "¿Quo Vadis, Aida?" (Bosnia). "Lo que acaba de pasar esta noche es un milagro y es para ella”, finalizó, emocionado, el directo danés.

"Druk" -embriaguez, su título original en danés- sigue a cuatro amigos de siempre, profesores de la misma escuela secundaria que sobrellevan la monotonía cerca de Copenhague. Entre ellos Martin, un deprimido profesor de historia en plena crisis de los cuarenta interpretado por la estrella danesa Mads Mikkelsen.

"Another round está pensada como un homenaje a la vida, como una reconquista de la sabiduría irracional liberada de toda lógica ansiosa, que busca el deseo mismo de vivir (...) con consecuencias a veces trágicas", había resumido Vinterberg en el estreno de la película el año pasado.