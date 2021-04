El Observatorio de Violencia Contra las Mujeres de Salta (OVCM) lanzó una convocatoria a los partidos políticos para que se comprometan en prevenir y erradicar todo tipo de violencia por motivos de género, lo que se plasmaría en la firma de un acta compromiso.

La propuesta surge en el contexto de una provincia que no ha tenido hasta el momento ninguna gobernadora ni vicegobernadora. En lo que respecta a la legislatura, el OVCM señaló que en la actualidad el Senado solo cuenta con una legisladora, mientras que en la Cámara Baja las diputadas ocupan el 32% de los escaños en relación a los varones. Además, de los 60 municipios solo 4 tienen Intendentas, 3 municipios no cuentan con ninguna concejala mujer, y tan sólo 11 municipios superan el 50% de representación femenina en su Concejo Deliberante. ⁣

La directora del OVCM, Ana Pérez Declercq explicó a Salta/12 que el año pasado se incorporó la figura de la violencia política en la ley 26.485 de protección integral a las mujeres: para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género. La nueva iniciativa del organismo apunta a un cumplimiento efectivo de la ley por parte de los partidos.

Si bien aclaró que el OVCM no es un espacio de asistencia pero sí de registro y apoyo técnico, el año pasado han recibido la consulta de tres mujeres porque estaban padeciendo violencia política. La directora contó que hay una naturalización de hechos que formaban parte de este tipo de violencia, y este es uno de los motivos que da lugar a la actividad que proponen ahora, que se suma a un conversatorio realizado el año pasado con la investigadora del Conicet, Laura Albaine, una experta en el tema.

Declercq manifestó que la violencia política "no está visibilizada", y "muchas veces no se detecta", especificó que se ejerce de forma directa o indirecta. Como forma directa ejemplificó que puede manifestarse mediante comentarios, acoso, o que se limite la participación política. La violencia indirecta sería cuando se pone a las mujeres y personas no binarias en situación de desventaja respecto a los varones.

La comunicadora y miembra de la Red Par Salta, Maru Rocha Alfaro, quien trabajó abordando esta problemática de la violencia política, valoró la iniciativa del OVCM, "teniendo en cuenta que han ocurrido diferentes situaciones en los partidos políticos y en los frentes electorales vinculados a esta no participación de las mujeres, a que no lleguen a las bancas legislativas o de concejalías y esta inequitativa representatividad en los escaños".

Para la especialista, el compromiso fundamental que tienen que tomar los distintos partidos políticos es dar la posibilidad a las mujeres para que puedan concretar una participación "sin vivir un montón de situaciones que transitan vinculadas a la violencia en esos espacios, que es la deslegitimación de su trabajo, el destrato, el intento de que no puedan participar y pedirles que se bajen de los primeros lugares (en las listas)".

Rocha Alfaro sostiene que los partidos deben modificar sus cartas orgánicas para propiciar la equidad de género. Afirmó que hay un techo de cristal para las mujeres que acceden hasta un determinado lugar y desde ahí no pueden escalar a otros escaños, o puestos de decisión o ejecución concreta de las políticas públicas.

Igualmente valoró que hay mujeres que han empezado a detectar estas situaciones. Indicó que en la micropolítica de los barrios, quienes sostienen los comedores o merenderos y las ferias, en su gran mayoría dirigentas "que han realizado miles de gestiones y las siguen realizando para mejorar esa calidad de vida, pero son las que llevan los votos después a los varones que están en las listas y eso tienen que dejar de ser así porque forma parte de la invisibilización del trabajo de las mujeres dentro de la política local".

"Es violencia política cuando han puesto un montón de obstáculos para que esas dirigentas puedan conformar una lista en primeras instancias y ser una canditata real o cuando las obstaculizan de otras formas pidiéndoles bajarse también", añadió Rocha Alfaro. Consideró que cuando las mujeres empiecen a demandar participación, los partidos van a tener que salir a dar respuestas para generar integración, paridad y apertura.

La licenciada en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Shagira Cortez Fraymuth, también manifestó a Salta/12 que en los partidos "hay una situacion clara de techo de cristal, de escasa movilidad, hay carriles marcados al interior, escasa convocatoria a mujeres calificadas para que puedan defender o analizar la realidad de la misma forma que lo hacen un montón de hombres".

Además señaló que hay una brecha entre lo que se le pide a un hombre para poder participar en un cargo y lo que se le pide a una mujer, consideró que mientras a las mujeres se les exige cierta calificación a ellos no "y eso se nota".

En los partidos con mayor cantidad de afiliadxs, "hay una presencia muy marcada de varones que ocupan las presidencias del Partido Justicialista, del Partido de la Victoria, entre otros", señaló Cortez Fraymuth. Evaluó que una situación de "comodidad" por parte de estas conducciones partidarias "de cumplir con ese cupo, con esa paridad a como dé lugar pero más en términos cuantitativos y legales o normativos que en términos simbólicos y cualitativos".

Manifestó que hacen uso incluso de la popularidad de determinadas mujeres, y que las que llegan a determinados cargos tampoco promueven que sigan subiendo otras. "Hoy es muy escasa la convocatoria a mujeres cualificadas, es más hacia el famoso o conocido, esto tiene un impacto negativo", consideró tanto para las luchas de las mujeres como de las disidencias.

La politóloga sostuvo que "hay condescencia y tono lastimoso cuando se habla de las mujeres" en los partidos políticos y aseveró que hay una lectura machista de lo que les sucede. Consideró que se ha colocado a las mujeres en un lugar temático "como hablar del ambiente o de la obra pública", y es mucho más que eso. Indicó que con ponerlas en las listas no alcanza, requieren escucha y que los partidos hagan "carne" su participación. "Considero imperioso ser conscientes de que todo tipo de capacitaciones o intencionalidades que van en búsqueda de una mayor justicia o equidad necesitan poner en el mismo escalón a quienes están pidiendo justicia y a quienes están en una posición de privilegio".

"Hay más lucha, reinvindicación, cuestión de clase en las organizaciones feministas que en los partidos. Las luchas no encuentran eco en el abrazo partidario, los partidos no están haciendo caso a esa parte de la realidad, no están problematizando ni colocando en urgencia la posición de las mueres, la falta de acceso a puestos de trabajo, a mera opinión dentro de los partidos", explicó Cortez Fraymuth.

Algunos de los puntos que incluye el acta compromiso propuesto por el OVCM son que en campaña se promuevan los derechos humanos y se incorpore la agenda de las mujeres y de la diversidad. Se les pide que no reproduzcan los estereotipos de género, que tengan en cuenta como generan imágenes; que se capaciten en la ley Micaela; que incrementen la participación política de las mujeres y otras identidades no binarias y generen los mecanismos para ello; y la elaboración de un protocolo para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política.



Protocolos para prevenir la violencia política

Uno de los puntos más importantes de la propuesta es que cada partido se comprometa a crear un protocolo para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género.

El protocolo sería una herramienta para "saber cómo actuar para acompañar, asesorar, y tomar medidas para prevenir represalias" hacia las mujeres y personas no binarias que denuncian violencia política, explicó Pérez Declercq. Esto posibilitaría que las víctimas puedan contar con un espacio dentro de los partidos para que puedan acudir allí.

Declercq dijo que invitan a que éste sea elaborado por cada partido y con la participación de la mayoría de miembros, el OVCM brindaría apoyo técnico. Consideró que la tarea no debe recaer solo en las mujeres.



La politóloga Cortez Fraymuth, evaluó que sería importante que los partidos políticos cuenten con un protocolo para hacer un "saneamiento de la violencia" aunque desde su punto de vista debería ser transversal para no quedar "a la vera de lo que cada partido considere que es importante o grave".

"Cuando hay violencia el principal limitante es el miedo a perder el estatus, el trabajo, determinadas posibilidades de oportunidades, el ingreso", manifestó Cortez Fraymuth. Por ello indicó que muchas situaciones no se denuncian. A la vez dijo que "hay situaciones que dentro de los partidos se (en)cubren por lo mismo", ya que llevan "a mantener o reforzar" posiciones o el trabajo.

Pérez Declercq explicó que la violencia política se puede denunciar en la Justicia Civil si no conlleva amenazas o en la Justicia penal cuando hay delitos que atañen a esta competencia. También hay canales administrativos y por ello la necesidad de que existan protocolos de actuación.

La directora enfatizó que la violencia política en su manifestación extrema también genera femicidios como lo fueron los crímenes de la militante feminista y de derechos humanos Marielle Franco o de la ambientalista Berta Cáceres en el contexto latinoamericano.

Disidencias Sexuales

Respecto a las identidades no binarias, Pérez Declercq indicó que la ley de identidad de género existe desde el 2.012, "pero se reduce a binarismos de mujeres y varones trans, hay mas identidades y es importante que tengan voz y puedan estar representando a la sociedad".

La propuesta del OVCM pretende incidir en la estructura de los partidos. Pérez Declercq indicó que ya se han contactado con algunos de ellos y este lunes se producirían las firmas. "Será un acto publico, vamos a ir informando", sostuvo.



La referenta en Salta de la Asociación ATTA, Mary Robles, indicó que en las últimas elecciones no se ha logrado avanzar en conseguir mayor participación. "En cuestiones sociales y políticas a la fecha continúan la discriminaciones y muertes violentas. La violencia en nuestra provincia a avanzado muchísimo y no vemos la atención a la víctima", manifestó.

Ella integra el Frente Plural, aunque no ocupa un cargo de decisión. Señaló que no hay representantes políticxs del Colectivo LGBTIQ en los partidos de Salta. "Hemos ido al Concejo dicen que trabajan con compañeras nuestras pero jamás vimos a ninguna, menos dentro de un área municipal, ni dentro del gobierno Provincial ni en la legislatura", afirmó.