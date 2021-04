La rosarina Nadia Podoroska, mejor tenista argentina de la actualidad, informó que no jugará el Abierto de Madrid por una lesión en la cadera. "Lamento informarles que no voy a jugar el Mutua Madrid Open. El dolor en la cadera me lo impide y con mi equipo preferimos enfocarnos en los trabajos de recuperación para competir en las mejores condiciones. Espero volver pronto a las canchas. Gracias por sus mensajes de apoyo", escribió Podoroska en sus redes sociales.

Después de jugar tres partidos para el equipo argentino por la Copa Billie Jean King (exFed Cup) en Córdoba, donde Argentina perdió 3-2 ante Kazajistán, Podoroska viajó a España con la idea de continuar compitiendo en el circuito WTA.

En la serie jugada en Córdoba, la rosarina sumó caídas ante Yulia Putintseva (30º) por 2-6, 6-4 y 6-0 y Elena Ryabkina (22º) por 6-4 y 6-4; mientras que tampoco pudo festejar junto a la bonaerense María Lourdes Carle (406º) -quien ganó sus dos partidos- en el punto definitivo de dobles, con caída 6-0 y 7-5.

La rosarina, número 45 del ránking mundial, tenía un lugar asegurado en el cuadro principal del WTA 1000 de Madrid. Sin embargo, una molestia física le impedirá participar del tradicional torneo madrileño sobre polvo de ladrillo, por lo que la tenista de 24 años se quedará en Alicante (donde reside y se entrena hace un par de años) enfocándose en su recuperación.

En España, la argentina está acompañada por su equipo del Centro de Entrenamiento de Alta Competencia, Emiliano Redondi y Juan Pablo Guzmán, y por Martiniano Orazi.

Por esos mismos dolores, Podoroska se había bajado del WTA 250 de Bogotá antes de la Copa Billie Jean King, para poder llegar en las mejores condiciones a la finalmente frustrada eliminatoria frente a las kazajas.