Como estudiante trans de Diseño de Imagen y Sonido poder poner mis conocimientos de realizadora y artista audiovisual al servicio de la búsqueda de Tehuel me llena el alma.

Soy parte de la Comisión de Artivismos del colectivo Autoconvocades por Tehuel. El objetivo de la comisión es fogonear el activismo digital, ya sea a través de arte online, piezas audiovisuales y acciones en redes. La jornada de artivismo del domingo 25 de abril fue una de nuestras acciones más potentes. Somos algo así como la pata audiovisual de un movimiento más grande y lo que buscamos en visibilizar y llamar a la movilización. Hablo de movilizaciones que por la pandemia en muchos casos son pequeñas y en otros son virtuales, entonces, al artivismo en redes se vuelve completamente crucial. En mi caso me sumé al proyecto para dar una mano con la edición de los materiales que nos fuera llegando y terminé enganchadísima, a cargo de un armado general de los contenidos que fuimos difundiendo.

El Festival de Artivismo por Tehuel fue armado por completo en base a videos pregrabados, todos gestados especialmente para este evento, con artistas de todo el país. Fue un trabajo de producción y edición inmenso. Esos videos fueron editados, les dimos un orden y además les agregamos la intervención de presentadorxs y una animación que van llevando el ritmo del evento y dando cohesión a los videos que van apareciendo.

Fue realmente un trabajo enorme y a contrarreloj porque implicaba editar videos a un ritmo muy vertiginoso, un gran volumen en poco tiempo y mientras íbamos editando sobre la hora seguía llevando material. Les dimos a les artistas que se iban sumando algunas pautas técnicas para que el resultado final tuviera cierto criterio, cierta estética y no hubiera saltos rarísimos entre una pieza y la siguiente. Pero más allá de eso no había muchas más consignas que la pauta de que en algún momento de la intervención se reclamara por la aparición con vida de Tehuel. Algunes lo hicieron en voz alta, o sumaron el pedido en sus canciones de un modo muy poético. Otres artistes simplemente iban mostrando lo suyo con un cartel casero o sobreimpreso sobre la imagen que daba cuenta de la pregunta ¿Dónde está Tehuel?



Obviamente como persona trans la desaparición de Tehuel es algo que me atraviesa mucho. El hecho de poder hacer algo que me gusta y ponerlo al servicio de esta causa es indescriptible para mí: todo lo que siento que está bien. Yo no venía del activismo propiamente dicho y a partir de estas semanas me empecé a interiorizar. Estoy viendo que dentro del activismo trans hay muchas diferencias políticas y me emociona mucho ver cómo en estos días sin negar esos desacuerdos y a pesar de ellos, estamos logrando hacer tantas cosas en conjunto, con personas de toda la Argentina. Cuando la bandera de la causa que nos mueve son los Derechos Humanos lo que vi que aparece es una corriente muy poderosa que nos une.

El material que se estrenó el domingo 25 de abril y que se puede ver en YouTube es riquísimo: hay artistes trans, otrxs cis. Algunas personas grabaron un tema, o recitan poesía, como Susy Shock, o leen un texto, como Daniela Ruiz, o reflexionan sobre el tema, como Marlene Wayar. Otras personas simplemente eligieron expresar con frases, preguntas, sonidos y hasta gritos lo que les provoca la ausencia de Tehuel. O hacen llamados de distintos modos a la movilización para buscarlo. En las canciones, la mayoría de ellas especialmente compuestas para este evento, les musiques hablan sobre Tehuel, otres hablan de sus vivencias como parte de la comunidad trans y travesti. También hubo quienes recitaron poesías, quienes leyeron textos que escribieron sobre Tehuel, y también hubo algunos registros de performances de danza inspiradas en el tema. Es muy emocionante ver todo el material entrelazado. Cada artiste aportó algo muy hermoso y sentido. Y creo que el resultado final del video refleja un poco el espíritu del movimiento de Autonconvocades por Tehuel, en su diversidad, en su fuerza, en esta impronta tan federal del movimiento que consiste que cada une aporte desde su lugar, cómo pueda, pero que sume algo a un proyecto colectivo.