John Lydon definió a la biopic que prepara el director Danny Boyle sobre Sex Pistols como "la mierda más irrespetuosa que haya tenido que soportar". El realizador de Trainspotting comenzó el mes pasado la filmación de Pistol, una miniserie en seis partes protagonizada por Toby Wallace, Anson Boon, Louis Partridge y Jacob Slater como el cuarteto inglés, en un reparto que incluye a Dylan Llewelyn y Maisie Williams, quien encarnó a Arya Stark en Game of Thrones.

En una entrevista con el diario The Sunday Times, el ex Johnny Rotten compartió su opinión sobre las imágenes difundidas del elenco en el set. "Llegaron al punto de contratar a un actor para interpretarme, ¿pero qué está haciendo? Ciertamente no es mi personaje. No puedo ir a otro lado más que a los tribunales". El músico de 65 años dijo que está buscando consejo legal para demandar al equipo de producción, dado que no se le pidió participación ni permiso.

"Perdón, ustedes creen que pueden pasarme por encima, pero eso no va a suceder", dijo. "No sin una gran, enorme pelea. Soy Johnny, ¿saben? Y cuando ustedes interfieren en mis asuntos van a conseguir un final amargo", azuzó. "Es una desgracia... si me arrinconás como a una rata, voy a ir por tu garganta. Estoy en contra de algunas corporaciones que quieren apoderarse de todo."

Un vocero de Pistol señaló al mismo diario que Boyle contactó a Lydon a través de su agencia de representación, pero que ese contacto fue declinado.