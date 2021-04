En septiembre de 2020 se inició la ejecución de un proyecto de Fortalecimiento de la Gestión para trabajar en el área operativa 8, que involucra a la población (mayormente originaria) del municipio de Santa Victoria Este (SVE), en el norteño departamento Rivadavia. La modalidad incluía la recorrida de tres médicos a las comunidades que se asientan en el extenso territorio, y detectar las enfermedades que pueden causar problemas graves en los chicos y chicas en caso de no tratarse.

Hasta febrero la iniciativa siguió en funcionamiento pero por inconvenientes administrativos y desentendimientos entre dos sistemas de salud distintos, la ejecución del programa quedaría suspendida a partir de mayo.



Eso es lo que se desprende de la comunicación que Salta/12 mantuvo con la médica Tujuayliya Gea Zamora, a cargo del proyecto territorial de salud, y la secretaria de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud de la provincia, Marcela Tula. El principal conflicto radica en que el proyecto diseñado por Zamora implica la presencia de los médicos en territorio, mientras que el Ministerio de Salud quiere que se queden en el hospital haciendo guardias.

El proyecto iniciado en septiembre implica poner en práctica una atención integral desde la Atención Primaria de la Salud (APS), “con base teórica en la salud colectiva”. Esto implica que se considere a la interculturalidad como el principio para abordar la atención sanitaria. Las herramientas utilizadas son la epidemiología comunitaria, y una interacción entre profesionales de la salud y comunidades en el territorio. El objetivo final es que se permita a la población originaria actuar con autonomía ante el sistema sanitario.

El sistema funciona con tres médicos que por mes recorren el territorio. Ellos reciben su paga por ese mes solamente. Sin embargo, siguen formando parte del equipo de casi una docena de profesionales de la salud que tras realizar los recorridos, van sistematizando la forma de trabajar a futuro (se les pague o no).

Algunos de los médicos son del sur (como Neuquén) y otros, de Buenos Aires. La provincia de Salta debe facilitar su llegada a SVE desde sus lugares de origen, además de darles los recursos para hacer los recorridos por los 25 mil kilómetros cuadrados de extensión del municipio de Santa Victoria Este (SVE) y para alojarse en el lugar esos meses.

Tujuay Zamora elevaba la propuesta de los médicos a contratar y esto implicaba generar las decisiones administrativas desde el gobierno provincia. Pero la médica, recibida en Cuba, contó que ante la demora en las respuestas de parte del Ministerio de Salud provincial respecto de la contratación de algunos médicos, en marzo solo trabajaron dos médicas en territorio, al igual que en abril, y solo parte del mes. En mayo solamente quedaría ella trabajando. “Le dije a la Provincia que no puedo quedar sola trabajando en territorio porque el programa implica contar con un equipo”. Esto implicaría que a partir del sábado próximo, el programa quedaría inactivo.

Dos sistemas desencontrados

Zamora indicó que desde la provincia le cuestionaron que los médicos no queden de manera fija por más tiempo. “Es por la misma razón que ellos no consiguen médicos para la provincia, les respondí”. La profesional contó que además, dos médicas que fueron contratadas en diciembre y trabajaron el mes que les tocaba, aún no percibieron su paga.

Al sistema de salud colectiva se les quiere imponer el de la hospitalización. “Quieren que hagamos guardia los fines de semana incluso cuando estuvimos recorriendo el territorio”, explicó Zamora. Ante este desencuentro de sistemas que pretende que los médicos queden en el Hospital, y la falta de contratación a tiempo, es que dijo que están "esperando respuestas más políticas que administrativas”. Esto implica conocer si el Estado quiere recibir un recurso humano especializado con esta potencialidad, pero para el territorio. “Pero no nos dicen ni sí, ni no”, contó la médica.

El gobernador Gustavo Sáenz y la ministra de Desarrollo Social, Verónica Figueroa, celebraron en marzo que ni en enero ni en febrero haya habido muertes de niños y niñas en la zona del Chaco salteño a raíz de causas evitables. “No voy a adjudicar a mi grupo los indicadores, pero sí fuimos partícipes de ello”, dijo la médica. Ya desde marzo, empezaron los problemas con los retrasos en traer a los médicos desde otros lugares del país, y con la falta de contratación de otro personal, al menos en mayo el programa no estará aplicándose en el territorio. Desde marzo ya suman tres muertes de niños wichí por causas evitables.

“Los necesitamos de manera completa”

“Ellas piden una decisión administrativa y se está trabajando en eso”, dijo la secretaria de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud, Marcela Tula. Afirmó que se deben dar los nombres de los médicos a contratar por mes con antelación para evitar las demoras que puedan surgir para sacar la Decisión Administrativa (DA) de contratación.

En cuanto a las guardias que se quieren imponer a los médicos que hacen su trabajo en territorio, Tula admitió que “los necesitamos de manera completa”, dado que “la necesidad nuestra es atender en el Hospital”. Añadió que también hay médicos que venían de lugares a los que la provincia no va regularmente con vuelos sanitarios (como sí sucede por ejemplo con Buenos Aires), “por lo que le pedimos que acomode a todos en Buenos Aires para que los podamos traer”, dado que si no el costo es mayor en caso de pagar vuelos particulares.

Tujuay Zamora sostuvo que las listas de médicos a contratar se daban hasta con dos meses de anticipación pero no hubo respuestas del Ministerio, ante lo cual dejaron de mandar los listados. Respecto a los desentendimientos, afirmó que se habló con varios interlocutores del Ministerio de Salud con el fin de zanjar las dudas.