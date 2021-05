“Frente a una situación de alarma epidemiológica y sanitaria, habrá mayores restricciones que no sólo serán para la región metropolitana” . De este modo, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, describió el panorama que se abre por las próximas tres semanas con el DNU de Alberto Fernández.

En declaraciones radiales, el titular de la cartera educativa destacó que el DNU "no se aplica solamente en el AMBA" y remarcó que hay zonas como "Mendoza y el Gran Rosario, por ejemplo, con sistemas al borde del colapso o la saturación", igual que el AMBA.

“Estas dos semanas se estabilizó la curva en la región metropolitana. Pero no llegamos a una situación epidemiológica que nos permitan liberar las restricciones”, señaló en diálogo con la radio AM 750, al tiempo que subrayó que "hay países con medidas más restrictivas", tales como Francia y Alemania.



Respecto de la situación en la ciudad de Buenos Aires, apuntó que "es incomprensible que Larreta judicialice el tema clases y que Juntos por el Cambio diga que acá está en peligro la libertad”, dado que en rigor "hablamos del cuidado de la salud". Trotta aseguró que "transitamos un riesgo muy grande" y que por lo tanto "hay que adoptar decisiones que no se toman a través de la judicialización en la ciudad".

“La carga de la responsabilidad pública viene con la carga de la responsabilidad de tomar decisiones y eso no lo vemos en el Gobierno de la Ciudad”, cargó Trotta contra el Ejecutivo porteño. “Hay falta de responsabilidad y, sobre todo, falta de coraje en Larreta”, a quien acusó de especular en un año electoral. "Estas decisiones tienen un costo político que no asume Larreta", añadió.

“Este Larreta es distinto al del 2020. Parece que ahora está presionado por Macri. Yo no sé quién toma las decisiones: si Larreta o Macri. Hay que entender que en el medio de esta discusión está la vida”, aseguró, al tiempo que pidió que se adoptan medidas lo antes posible.

- “Si la decisión la toma el tiempo, vamos a perder vidas. Eso le dijo una y otra vez el Presidente al Jefe de Gobierno porteño”, dijo Trotta, que manifestó que se es consciente del parate económico y sus consecuencias. "No es una buena noticia restringir la actividad de los restaurantes", manifestó sobre uno de los puntos del DNU.

Trotta también se refirió a la cuestión de la presencialidad. “Nadie más que este ministro de Educación pide por la presencialidad en las escuelas” , subrayó. Recordó que "por eso logramos resolver sin conflicto salarial, y en donde había me involucré de manera personal, como en Chubut, Neuquén y Santa Fe".

El ministro insistió en que "hay que disminuir drásticamente la circulación de personas" y que " el DNU habla de frenar la presencialidad, porque vamos camino del invierno, que compejiza todo". Sobre la situación porteña no dudó en decir que “Larreta está presionado por Bullrich y la oposición más extrema” y pidió que el jefe de Gobierno "se ponga los pantalones largos y acompañe como en 2020".

En ese sentido, criticó que no se respete el fallo de la justicia federal. “El supuesto republicanismo de Juntos por el Cambio no cumple con los fallos que no le convienen”, y pidió que Larreta sea " responsable de las cosas que pueden ocurrir por el incumplimiento del DNU”.

Trotta señaló que "hoy tenemos presencialidad en veinte provincias. Tenemos que cuidar eso. Manifestó que "se irá abriendo si bajan los casos hay que hacerlo con responsabilidad". Remarcó además que en la provincia de Buenos Aires "96 de los 135 distritos tienen presencialidad".

“En tres semanas queremos volver a la presencialidad: administrada o como era antes de las restricciones”, consideró, sobre lo que vendrá después del 21 de mayo.