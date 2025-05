Desde que tiene memoria, por su origen, responde al sobrenombre de "Cordobés". Sin embargo, a los pocos minutos de charla, el cronista asume que está frente a un platense de esos que dicen "pollajería" y "el" diagonal.

Julio César Nuñez, de él se trata, es un abogado y docente de 55 años de edad, con larga trayectoria en asesoramiento y patrocinio de organizaciones sindicales. Entre otras actividades, preside la Comisión de Derecho Colectivo de la Asociación de Laboralistas Platenses.

Por su perfil y trayectoria, fue citado en calidad de experto a la última reunión de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados de la Nación, que preside el radical Martín Tetaz y que también integran diputados de extracción sindical como los representantes de Bancarios, Sergio Palazzo, Judiciales, Vanesa Silley, Docentes, Hugo Yasky y Rurales, Pablo Ansaloni.

Allí se trata un proyecto de ley que lleva la firma del propio Tetaz, que aspira a modificar una ley que aborda la cuestión del financiamiento de las organizaciones sindicales, con el objetivo de privarlas tanto de los aportes patronales como de los aportes solidarios, que el texto en discusión denomina "obligatorios" o "compulsivos". Distintas fuentes sindicales y legislativas coinciden en que es poco probable que el proyecto logre dictamen favorable.

"La lógica de esos aportes es muy sencilla", explica el letrado en diálogo con Buenos Aires/12, a la salida de la reunión en el Anexo A. "No se trata de un invento argentino ni de una imposición autoritaria. La misma legislación existe en países como Francia, Italia y España. El derecho anglosajón incluso crea una figura par explicar el dilema, la del free rider o pasajero sin billete ", agrega.

"Cuando un sindicato consigue un aumento salarial o una mejora de las condiciones laborales, ese beneficio no es exclusivo de los que lucharon para obtenerlo, sino que se extiende a todos los trabajadores de esa actividad. Entonces, de no existir estas contribuciones, se generaría una situación de inequidad entre quienes aportaron y quienes no", afirma. "Como contrapartida, cuado se debilita un sindicato, como ocurriría de aprobarse esto, lo que se debilita es la chance de tramitar los conflictos de manera eficaz, expeditiva, armoniosa y pacífica".

"La historia del movimiento obrero demuestra que, cuando hay sindicatos débiles o directamente no hay sindicatos, los conflictos emergen de manera espontánea, impredecible y son de más difícil resolución", asegura.

Ante la pregunta sobre qué escenario podría configurarse, Nuñez es clarísimo: "Fueron tiempos de huelgas salvajes, enfrentamientos en la calle, barricadas, represión, y una profunda inestabilidad social que afectaba tanto a trabajadores como a empresarios". "Volver al pasado no es la solución", afirma.

Con tono docente, Nuñez tácitamente cuestiona cierta mirada excesivamente ideológica respecto del mundo sindical, presente en el oficialismo nacional y sus principales aliados políticos.

"Los sindicatos no son enemigos del mercado. Al contrario, lo fortalecen. Hacen un aporte esencial para cualquier economía moderna: la estabilidad de las reglas del juego promueve la inversión, mejora la productividad y reduce los niveles de litigiosidad. Sin sindicatos, no hay racionalidad", concluye.

Texto

El proyecto de Tetaz busca modificar el artículo en cuestión para que quede redactado de la siguiente manera: "Las asociaciones sindicales no podrán recibir ayuda económica de empleadores, ni de organismos políticos nacionales o extranjeros. Tampoco podrán establecer, exigir ni imponer, aportes a los empleados de manera obligatoria. Para cualquier tipo de descuento del salario se requerirá autorización expresa del trabajador. Dicha autorización podrá ser revocada en cualquier momento que el trabajador disponga, sin ningún tipo de requisitos adicionales".

De implementarse, su consecuencia inmediata sería un severo perjuicio financiero a los sindicatos, justo cuando el gobierno avanza contra ellos en varios frentes en simultáneo, desde la no homologación de acuerdos paritarios a la limitación por decreto del derecho a huelga.

El texto en cuestión sólo fue firmado por disputados radicales. Ellos son Fabio Quetglas (Buenos Aires), Francisco Monti (Catamarca), Lisandro Nieri (Mendoza) y Martín Arjol (Misiones).

A la vez, apenas dos días después de presentar este proyecto, el propio Tetaz presentó otro que, bajo el pomposo nombre de "Democracia sindical", pretende limitar el derecho de los trabajadores a elegir y ser elegidos.

Tanto el paquete de medidas como la filiación política de quienes lo impulsan remiten a la ley Mucci, una iniciativa de 1984, cuando el alfonsinismo intentó unca cruzada contra el sindicalismo, al que presnetó como "enemigo de la sociedad".