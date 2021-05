En contexto de pandemia, otras problemáticas recrudecieron en la intimidad de las casas, y en muchos casos las nuevas tecnologías, lejos de ser aliadas, potenciaron conductas de acoso y maltrato. Así ocurrió entre los más chicos con el ciberbullying, que se profundizó junto con otras formas de violencia digital como el grooming, y que perpetúa a través de las pantallas las discriminaciones que comienzan en el aula o en el patio de la escuela.

Creada por un grupo de jóvenes artistas, En Giro virtual es la propuesta teatral que busca alertar sobre esta realidad y sus efectos en la infancia y en la adolescencia en un presente de escolaridad virtual. La pieza aborda el vínculo de cuatro adolescentes -Martina, Micaela, Alma y Tomás- que una tarde se reúnen por Zoom para organizar un trabajo práctico en un encuentro en el que no faltarán las tensiones.

Dirigida y escrita por Macarena Mochón, e interpretada por Inés Chaher, Ruth Tántera, Milena Nicotra y Javier Santarosa, la obra se estrena este domingo, a las 19, en el Día mundial de la lucha contra el bullying, y podrá verse durante todo mayo. Además, cada función online estará acompañada de una charla debate a cargo de Diego Berardo, Director del Centro Cultural San Martín; Alejandro Casavalle, Director General de Enseñanza Artística de la Ciudad de Buenos Aires; María Zysman, psicopedagoga y directora de la ONG Libres de Bullying; Candela Yatche, psicóloga y fundadora de la fundación Bellamente y Marisol Otero, cantante, actriz y docente. Las entradas pueden adquirirse en: www.engiro.ar/

“En Giro empezó como una obra de teatro, pero con el tiempo fue mutando y terminó siendo un proyecto artístico de impacto social, con varias líneas de acción”, afirma Mochón, quien presentó la primera versión del material en 2017.

La joven directora cuenta que haber vivido en primera persona lo que provoca el bullying fue lo que la movilizó para escribir la obra que luego estrenó cuando tenía sólo 20 años. “Quise hacer mi aporte como artista. Además, en ese momento estaba estudiando actuación y tenía muchas ganas de empezar a trabajar de manera autogestiva”.

La pieza virtual, tal como lo hacía su versión presencial, aborda la problemática del acoso escolar de manera integral, indagando en los posibles mecanismos que actúan como un caldo de cultivo para esa acción. “Cuando nos pusimos a investigar, vimos que siempre que se hablaba de estos casos, tanto en los medios como en películas o series, sólo se hacía desde el punto de vista de la víctima, pero no se hablaba de lo que le pasa a la persona que ejerce el bullying, y de por qué alguien tiene que maltratar a otro para sentirse bien. Ahí hay un problema, entonces nuestra idea fue también darle voz a esa perspectiva y a quien también es testigo del maltrato pero no hace nada y termina siendo cómplice porque no tiene herramientas o tiene miedo. No queremos justificar, pero sí entender qué les pasa también a esas personas”.

En tiempos donde las escuelas se trasladan a las pantallas, el bullying se complejizó. “Las redes son una herramienta de doble filo. Están buenísimas, pero también habilitan esta parte mala. Y esto se ha agudizado. Cuando era chica, el bullying sólo estaba en la escuela, y recuerdo que cuando volvía a mi casa sentía que ese era un lugar seguro, pero eso ya no ocurre porque la escuela está en la casa, y los otros entran en tu intimidad”, advierte la realizadora, quien comparte un caso reciente que ilustra la dimensión del problema. “Hoy, por ejemplo, pasa que los chicos arman un grupo de WhatsApp para hacer un trabajo práctico, y ponen de foto de perfil un meme con la cara de uno de ellos, y eso de buscar imágenes que humillen a ese chico es algo que se repite de manera constante. Y en ese marco están las redes que además viralizan todo muy rápido”.

El equipo de En Giro trabaja desde su origen con la asesoría de la ONG Libres de Bullying y su directora María Zysman. En estos años, además de investigaciones, realizaron numerosas charlas y capacitaciones en diferentes instituciones y actualmente se embarcan en un proyecto que busca, a través de encuestas publicadas en su web, recolectar información que dé cuenta del estado de situación. “La idea es darles voz a los chicos para que nos cuenten ellos mismos lo que les pasa, y poder tener datos concretos. Y vamos a estar todo el año con este trabajo con la idea de publicar el próximo año un artículo con los resultados de esa investigación”.

Visibilizar para prevenir es una de las misiones prioritarias para quienes integran En Giro. En ese sentido, Mochón apunta: “Por un lado, el teatro nos aleja de la rutina, pero por otro también es un espejo de nuestra realidad. Y en ese aspecto, esta obra es una buena propuesta para las escuelas porque siempre que hicimos funciones en esos lugares los chicos se sentían identificados, no sólo con la víctima de bullying sino también con los otros personajes, y podían hablar de eso y sentirse acompañados por sus compañeros”.

El desafío es continuar ese trabajo, y convocar a alumnos, docentes y directivos para que aun de manera virtual se pueda continuar con instancias de reflexión. “No somos expertos en la problemática sino un puente creativo para hablar, concientizar y buscar soluciones”.

*Para contactarse con la producción de En Giro virtual: Facebook: @engirolaobra, Instagram: @en.giro o en la web www.engiro.ar/