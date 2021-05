Perder un clásico siempre genera inestabilidad. Pero en Newell’s la dirigencia arrastra meses de acefalía, el vicepresidente Cristian D’Amico asume la presidencia sin disimular que el cargo no le pertenece, la oposición reclama por las elecciones y, entre tanto, Germán Burgos sigue al frente del equipo, que esta noche juega por Sudamericana ante Palestino en Chile. El equipo irá con varios cambios.

La caída ante Central el pasado domingo anticipa la salida de D’Amico del club, aunque para eso los socios deben esperar por elecciones. Pero también está cerrado el trabajo de Burgos. La lamentable presentación ante los canayas no le deja ningún margen al entrenador para defender su continuidad cuando asuman las nuevas autoridades, más allá de quien se imponga en las urnas.

Newell’s fue a elecciones anticipadas en 2016 como consecuencia de la racha de derrotas ante Central. Por entonces, el oficialismo no se presentó. Hoy el club tiene comicios suspendidos por la pandemia pero los hinchas exigen definir día de votación, ante el malestar general que genera la actual gestión. Aunque a diferencia de cinco años atrás, parte del oficialismo se presenta, con D’Amico como candidato a presidente. La oposición promete auditoría para investigar a la dirigencia saliente. Hay sospechas de que D’Amico se volvió prestamista de los clubes de la ciudad y utiliza testaferros –ya identificados-- para no quedar vinculado directamente con los préstamos, uno de los cuales sería de 70 mil dólares. Se buscará determinar si esa plata era del club y anticipan que “cuando se profundice será un escándalo”.

En este contexto de convulsión institucional, el equipo juega en Chile y sigue bajo la dirección técnica de Burgos. El plantel voló anoche a Santiago de Chile y esta tarde se trasladará a Rancagua, a 70 kilómetros, donde jugará desde las 23 con Palestino.

En Sudamericana, la Lepra viene de caer por goleada con Libertad. Los chilenos acumularon caídas consecutivas ante los paraguayos y Atlético Goianiense. Por lo cual lo que esta noche solo el ganador preservará chances de pelear por la clasificación a octavos de final en las últimas tres jornadas.

Burgos improvisó en la alineación que visitó a Central, incluso haciendo jugar a jugadores en posiciones que no les corresponden. Cualquier cosa puede ocurrir hoy, aunque por suspensión no podrán estar Manuel Capasso y Pablo Pérez, mientras que Jonatan Cristaldo se lo pierde por lesión. Una formación probable es con Aguerre; Llano, Lema, Cabral, Orihuela; Cacciabue, Fernández, Sforza; Giani, Scocco, Maxi Rodríguez. El conjunto de José Luis Sierra no está confirmado pero sería con Toselli; Berardo, Romo, Alvarado, Suárez; Martínez, Cortés; Benítez, Barticciotto, Jiménez; Sotelo. El encuentro dará inicio a las 23 y lo televisará ESPN 3.